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Все про:Кабмін (3760) відставка (633) Милованов Тимофій (171)

 Милованов відмовився від посади міністра в новому Кабміні, - ЗМІ

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов залишить свій пост і не обійме посаду міністра в новому складі Кабміну.

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника агентства, Милованов отримав пропозицію продовжити роботу в новому уряді, проте відмовився від неї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов може подати у відставку після поділу Мінекономіки, - джерела

"Чинний міністр розвитку економіки і сільського господарства України Тимофій Милованов відмовився від пропозиції очолити нове міністерство в новому уряді. Милованов відхилив пропозицію очолити Міністерство аграрної політики після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським", - пише LIGA.net із посиланням на своє джерело в Мінекономіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179328
 
   
Джерело: н
 Топ коментарі
 
а не такой он уж и дебил!
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Короче, срыгнул. Понял, что это канун шухера
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А кампот йому на зоні, чи в дурці видавати будуть?
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Одразу дві. Він же ситуацію зсередини знає. Ізнаж, що треба робити "ноги". Тому не думаю, що цей "оновлений" уряд довго потягне. Через півроку його будуть лінчувати. А за Милованова забудуть. Він так думає. А нам всім потрібно замислитись.
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Вот только за то, что отказался от должности и нужно ему выписать премию.
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Короче, срыгнул. Понял, что это канун шухера
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Милованов вернись, нужно добить экономику .......
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Так його на сільске господарство ставили. А у світлі турборежиму прийняття закону про ринок землі та після "співбесіди" з бубочкою в нього прокинулась чуйка - стане цапом-відбувайлом після зливу земель. Шкура своя все ж блища, ніж примарні вигоди колись там і то можливо. От і відмовився.
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Зрозумів що з Брехуном оманським загримить під панфари.
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Дебил не дебил , а возможность свалить вовремя не упустил )
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Видать у праффесора марихуана закончилась и дебил прозрел, что он всё это время чалился в кабмине!?
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"Пацюки", відчуваючи, що "пахне смаленим", стараються "дриснуть з корабля"... Богдан подав приклад... За ним потяглися інші... Новосад, Милованов... ДАЛІ БУДЕ...
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пришло время сливать порохоботов в сортир!! гигиена Сэр)))
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Валера, на "Канатчиковых Дачах" и в институте Сербского галоперидол кончился? Или на "Лахту" больше не завозят? Какое отношение Милованов имеет к "порохоботам", если он ставленик "Слуги урода"?
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ничего нового , главное первым вовремя слинять, а все лавры оставить последнему
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не такой он недоразвитый ,за полгода заработал лимона три , годовое содержание и пенсию вип класса при этом хорошо кушал ,сладко пил и ни хрена не делал
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Вот еслиб был не недоразвитый то ещё как минимум пол года зарабатывал , сладко пил и тд.
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Придется немножко порыдать специалиста потеряли , сам сказал , Что Дебил не придумал же.
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Дебильному милованову, как он сам себя называет, надо овец пасти в селе, а не министерство возглавлять!
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Не овець, а ЗЕлених баранів і не пасти, а стригти.
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Ці хлопці з турборежимом все швидко змінюють. )
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а як з законом про ринок землі? Що буде з ним?
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он гомеопат ему чужды суета и кадровые перестановки.....
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Якщо цей цинік відмовився, значить країні дупа світить дуже швидко...
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Он уже инициировал изменения, теперь и он не виноват и те кто примут не виноваты.
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даже дебилы отказываются участвовать в этом зецирке
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Та хай іде куди завгодно.
Він уже увійшов... Ні! Він вляпався в історію України.
Тимофій "Дебіл" Мілованов став першим в історії держави міністром економіки, який заявив, що ніколи не цікавився економікою.
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Милованов не хоче бути в центрі розпродажу української землі, а іншими словами - брати такий тяжкий гріх на душу! Продавати нашу землю можна, але не в сраному турборежимі, а після всестороннього обговорення, не більше 200га в одні руки і в першу чергу українським фермерам і відразу через рік і далі кожні півроку глибокий аналіз і корекція цього процесу, щоб не натворити біди! І бачу, що не в мене така тривога, щоб не скупили нашу землю, як палестинську для створення Землі обітованної №2, а нас відправити по світах, як палестинців!
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Буде читати лекції в "трускавецькій аККадемії" на постійній основі.
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Планокур, по ходу, может и дєбил, но не дурак.
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