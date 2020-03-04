 Милованов відмовився від посади міністра в новому Кабміні, - ЗМІ

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника агентства, Милованов отримав пропозицію продовжити роботу в новому уряді, проте відмовився від неї.
"Чинний міністр розвитку економіки і сільського господарства України Тимофій Милованов відмовився від пропозиції очолити нове міністерство в новому уряді. Милованов відхилив пропозицію очолити Міністерство аграрної політики після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським", - пише LIGA.net із посиланням на своє джерело в Мінекономіки.
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Він уже увійшов... Ні! Він вляпався в історію України.
Тимофій "Дебіл" Мілованов став першим в історії держави міністром економіки, який заявив, що ніколи не цікавився економікою.