 Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко

"Я думаю, що сьогодні ми послухаємо виступ Генерального прокурора і будемо робити висновки", - заявив Корнієнко в середу в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Пізніше він додав, що рішення фракції "Слуга народу" щодо відставки Генерального прокурора немає.
"У нас немає рішення фракції з приводу цього (висловлення недовіри Генеральному прокурору. - Ред.)", - додав нардеп.
Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя".
Так и скажите свой в доску парень Зеленскому еще не надоел
Даже Антиколорадос чуть не обосрался когда ПАП назвал свою партию Еврейская Солидность....
Как будто в "дурке" дали лист - "а назови-ка партию-ка". и получилось ведь.... курам на смех то.
Гробошапка как тот Юрь Литрович - крику много, томов много, важности много, а дел мало.
Бо воно тебе вставляє нєпадєццкі...
вы слушал пранки Вольнова?(донецкий толстый пранкер)
так вот и я о том же - что у чела на уме, то он и высрал. если любишь это и то, то не следует считать шо все эти вещи уважают то.
сорри шо по-кацапски, переключаться впадлу
Ще раз, - завязуй з наркотою.
Вау, а то я не знал.
у тя реплики как будто срезанные - сказал чет как будто не закончил мысль то.
все атеисты - мыслящие. как понял прием
Ти добре розумієшся, що воно таке?
Марк Твен(Сэмюэль Адамс) тоже был "верующим" ведь.
запомни - ни один уважающий себя ученый, не верит шо земле(планете, да) - 6700 лет.
И да.... а что такое кости динозавров? "ученыевселгут"?
И ведь знаешь что? Ты просто с каждой фразой то ли теряешь в весе, то ли прибавляешь, но штаны надо бы вытряхнуть
я недавно подошел к Свидетелям Коровы - выложил пару просто элементарных аргументов и в ответ = ыыыы, нууу, а как вы думаете?
б*же, ты сбоку посмотри на свои потуги то.
ммм, земле 6700 лет?
отвечай - "да", либо "обосрался"
Ти читати вмієш?
спс шо подтвердил
З чиєїсь примхи.
Є доказатєльства? Ану.
Следи за буквами: "Тот кто утверждает что-то = должен доказать".
Ты понял, нет?
Просто в спорах нормальных с веропитеками - нормальные куражатся. Один вопрос шо я задал - д.о.к.а.ж.и.
Запомнил?
Курт Гьодель. Онтологічний доказ буття Бога.
Ряд тверджень модальної логіки, який складається з пяти аксіом, трьох визначень і двох теорем.
https://ic.pics.livejournal.com/eidograph/12966572/9502/9502_original.jpg
http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=546382.0
https://www.epochtimes.ru/content/view/80745/5/
https://www.theepochtimes.com/scientists-prove-god-exists-german-scientists-say-they-have_335543.html
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
Боятся потерять американськие визьі.)
Вчера послы Ж7 говорили и с Рябошапкой, и - после этого - с посланным бубачкой Ермаком.
После этого разговора сразу и резко ни о какой "отставке" речь уже не шла.
Имхо, разговор свелся к следующему:
- Рябошапку хотите убрать, ибо он не хочет лепить дела на Порошенко?
- ну-у-у-у... во-о-о-от ... ну-у-у-у...
- Так вот: снимете - сделаем бо-бо. Ферштейн?
- ну-у-у-у... му-у-у-у-у...
- Все ваши бабки хранятся в банках США и ЕС, не забыли?
- Да, да! - мы все поняли! яволь, герр посол!!!