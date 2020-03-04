 Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко

"Я думаю, що сьогодні ми послухаємо виступ Генерального прокурора і будемо робити висновки", - заявив Корнієнко в середу в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пізніше він додав, що рішення фракції "Слуга народу" щодо відставки Генерального прокурора немає.

"У нас немає рішення фракції з приводу цього (висловлення недовіри Генеральному прокурору. - Ред.)", - додав нардеп.

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя".

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