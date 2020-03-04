EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1806  32
Все про:звільнення (795) Рябошапка Руслан (303) Корнієнко (141)

 Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко

Фракція "Слуга народу" не має спільної позиції щодо постанови про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці, заявив перший заступник її голови Олександр Корнієнко.

"Я думаю, що сьогодні ми послухаємо виступ Генерального прокурора і будемо робити висновки", - заявив Корнієнко в середу в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пізніше він додав, що рішення фракції "Слуга народу" щодо відставки Генерального прокурора немає.

"У нас немає рішення фракції з приводу цього (висловлення недовіри Генеральному прокурору. - Ред.)", - додав нардеп.

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання звільнення Рябошапки сьогодні Рада не розглядатиме, - "слуга народу" Скічко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179325
 
 
 Топ коментарі
 
название фракций у нас конечно "топчик"
Даже Антиколорадос чуть не обосрался когда ПАП назвал свою партию Еврейская Солидность.... Решения фракции по увольнению Рябошапки нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7490
Как будто в "дурке" дали лист - "а назови-ка партию-ка". и получилось ведь.... курам на смех то.
Гробошапка как тот Юрь Литрович - крику много, томов много, важности много, а дел мало.
 показати весь коментар
 
Снимут Рябошапку , то Портной посадит своего , который будет гнобить Пепу . Так что свиноботы .поднимайте сраки с диванов и все на защиту хетьмана .
 показати весь коментар
 
В Цирку шапіто, й то на порядок більше порядку, чим у цієї «влади»...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Конечно... С овоща санкции не сняты. Должен еще потрудится на радость х...йлу и клоуну-малоросу.
 показати весь коментар
 
А что, кого-то интересует решение фракции?!

Так и скажите свой в доску парень Зеленскому еще не надоел


 показати весь коментар
 
название фракций у нас конечно "топчик"
Даже Антиколорадос чуть не обосрался когда ПАП назвал свою партию Еврейская Солидность.... Решения фракции по увольнению Рябошапки нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7490
Как будто в "дурке" дали лист - "а назови-ка партию-ка". и получилось ведь.... курам на смех то.
Гробошапка как тот Юрь Литрович - крику много, томов много, важности много, а дел мало.
 показати весь коментар
 
 
Скажи свому драгділеру, щоб він не підмішував тобі у кокс, пітушине гімно.
Бо воно тебе вставляє нєпадєццкі...
 показати весь коментар
 
 
кто о чем.
вы слушал пранки Вольнова?(донецкий толстый пранкер)
так вот и я о том же - что у чела на уме, то он и высрал. если любишь это и то, то не следует считать шо все эти вещи уважают то.
сорри шо по-кацапски, переключаться впадлу
 показати весь коментар
 
Чувак, ти висрал: «Даже Антиколорадос чуть не обосрался когда ПАП назвал свою партию Еврейская Солидность...», а винуватий я і Жека?
Ще раз, - завязуй з наркотою.
 показати весь коментар
 
 
да я прикалываюсь, недурно за Жеку сказал ведь, не?
 показати весь коментар
 
Та тобі до Жеки, як кацапу, до людини.
 показати весь коментар
 
ясен пень что я бы и на 15% так не смог пранковать как Он. Анша Жека!(молится перед мощами ноги... если ты в теме то))))
 показати весь коментар
 
Жека, атеїст. Але на відміну від тебе, мислячий.
 показати весь коментар
 
он тоже уважает Невзорова?
Вау, а то я не знал.
у тя реплики как будто срезанные - сказал чет как будто не закончил мысль то.
все атеисты - мыслящие. как понял прием Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7069
 показати весь коментар
 
Творець Класичної фізики Ньютон, і Релятивістської механіки Ейнштейн, були віруючими.
Ти добре розумієшся, що воно таке?
 показати весь коментар
 
башку дашь на отсечение?
Марк Твен(Сэмюэль Адамс) тоже был "верующим" ведь.
запомни - ни один уважающий себя ученый, не верит шо земле(планете, да) - 6700 лет.

И да.... а что такое кости динозавров? "ученыевселгут"? Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8473
 показати весь коментар
 
Попроси, хай тобі хто небудь, хто вміє користуватись пошуковиком Google, пошукає теги: Доктор Теології Ньютон, і Ейнштейн і Христос.
 показати весь коментар
 
ммм, классика.
И ведь знаешь что? Ты просто с каждой фразой то ли теряешь в весе, то ли прибавляешь, но штаны надо бы вытряхнуть Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9872
я недавно подошел к Свидетелям Коровы - выложил пару просто элементарных аргументов и в ответ = ыыыы, нууу, а как вы думаете?
б*же, ты сбоку посмотри на свои потуги то.

ммм, земле 6700 лет?
отвечай - "да", либо "обосрался"
Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5276
 показати весь коментар
 
совершенно ожидаемая реакция.
спс шо подтвердил Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8605
 показати весь коментар
 
Чим ти можеш довести, що сьогоднішній день, і весь цей Світ, і ти, з своїми тарганами в голові, та не з'явився, у мить, коли, ти прокинувся сьогодні вранці?
З чиєїсь примхи.
Є доказатєльства? Ану.

 показати весь коментар
 
просто 1 ответ(я не перекл. на мову специально к тем кого не уважаю),

Следи за буквами: "Тот кто утверждает что-то = должен доказать".
Ты понял, нет?
Просто в спорах нормальных с веропитеками - нормальные куражатся. Один вопрос шо я задал - д.о.к.а.ж.и.
Запомнил?
 показати весь коментар
 
Докази? Тримай.
Курт Гьодель. Онтологічний доказ буття Бога.
Ряд тверджень модальної логіки, який складається з пяти аксіом, трьох визначень і двох теорем.
https://ic.pics.livejournal.com/eidograph/12966572/9502/9502_original.jpg
http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=546382.0
https://www.epochtimes.ru/content/view/80745/5/
https://www.theepochtimes.com/scientists-prove-god-exists-german-scientists-say-they-have_335543.html
 показати весь коментар
 
Снимут Рябошапку , то Портной посадит своего , который будет гнобить Пепу . Так что свиноботы .поднимайте сраки с диванов и все на защиту хетьмана .
 показати весь коментар
 
 
Ага, може і не чутки.

Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
 показати весь коментар
 
 
В Цирку шапіто, й то на порядок більше порядку, чим у цієї «влади»...
 показати весь коментар
 
 
Пацаны крепко сели на Рошеновские откаты за неприкосновенность. Всё. "Новые лица" опять жрут бабло в одну харю. Героям слава. На очереди томос, мова, віра и вышиванка. Аминь.
 показати весь коментар
 
 
Зеленьіе депутаньі усльішали вчерашнее заявление американського посольства.

Боятся потерять американськие визьі.)
 показати весь коментар
 
 
кого дерет мнение мифической "фракции" (250 сявок из помоек, не имеющих ни сил, ни знаний, ни характера)?
Вчера послы Ж7 говорили и с Рябошапкой, и - после этого - с посланным бубачкой Ермаком.
После этого разговора сразу и резко ни о какой "отставке" речь уже не шла.
Имхо, разговор свелся к следующему:
- Рябошапку хотите убрать, ибо он не хочет лепить дела на Порошенко?
- ну-у-у-у... во-о-о-от ... ну-у-у-у...
- Так вот: снимете - сделаем бо-бо. Ферштейн?
- ну-у-у-у... му-у-у-у-у...
- Все ваши бабки хранятся в банках США и ЕС, не забыли?
- Да, да! - мы все поняли! яволь, герр посол!!!
 показати весь коментар
 
Шо этот нихера не делает, 0, что любой другой, нельзя власти в принципе возможность назначать контролирующие органы. Пока народ не выйдет под раду с требованием своего, конкретного кандидата под угрозой вынести их вперед ногами - ничего не изменится, в том числе в стране. А вообще нужна выборность на общих выборах.
 показати весь коментар
 
К Рябошапке и Гончаруку у меня больше доверия чем к дубинскому, агрохимии, и хитрожопому Разумкову.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору