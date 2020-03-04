 Глава райсуду на Рівненщині та адвокат, які вимагали 20 тис. грн за непритягнення до відповідальності, можуть уникнути покарання

Про це повідомляє джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

Глава Володимирецького районного суду Рівненської області Закревський Л.В. і адвокат Мороченець Я.В. затримані під час одержання частини неправомірної вигоди, а саме 10 тис. грн.

За 20 тис. грн вони обіцяли скасувати арешт майна, в цьому випадку деревини, вилученої в рамках провадження у незаконній вирубці лісу, а також не притягувати до адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

Судді та адвокату повідомили про підозру, а також провели обшуки за місцями їхнього проживання і роботи. В ході обшуку були виявлені вилучені речі, грошові кошти, а також документи, які мають значення для кримінального провадження.

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За даними джерела, водночас, суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Мовчан Н.В. надала дозвіл тільки на відшукання зазначених предметів і не надала дозволу на їх вилучення. У той ж час, детектив НАБУ визнав вилучені предмети речовими доказами, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Детектив НАБУ направив у ВАКС клопотання про арешт вилученого, проте суддя Мовчан винесла рішення про повернення клопотання через те, що в клопотанні були недотримані вимоги.

Джерело повідомляє, що у судді Мовчан таким чином затягує досудове розслідування, що може призвести до того, що законно вилучені речові докази можуть повернути фігурантам і знищити.

Зазначається, що члени Вищої ради правосуддя (ВРП) не бачать загрози в тому, що суддя Закревський може ховатися від слідства і впливати на свідків, навіть попри те, що Закревський змінив телефонний номер і уникав отримання повісток від НАБУ. Крім того, за даними джерела, у Закревського під час обшуку було вилучено "карту поляка", видану на його ім'я, а також кілька паспортів для виїзду за кордон. Були встановлені часті виїзди в Польщу.

Згідно з даними джерела, в той же час суддя Закревський через своє оточення, в тому числі і через свого кума Полюховича, який є суддею Рівненського апеляційного суду, намагається вплинути на окремих членів Вищої ради правосуддя, а також на суддів ВАКС, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вимагання.

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Адвокату Мороченцю Я.М. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за ч.5 ст.27 (співучасть у злочині), ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) та ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) КК України.

А голові Володимирецького районного суду Рівненської області Закревському Л.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.368 та ч.2 ст. 369-2 КК України.

Зазначається, що зараз у ВРП направлено подання прокурора для отримання дозволу на арешт судді.