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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Чернівці (139) ЦГЗ (38) COVID-19 (485)

 Зразки, взяті у дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців, ще не доставили в лабораторію, - ЦГЗ

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців взяли аналізи, проте вони ще не доставлені в лабораторію для дослідження.

"Зразки ще не доставили в лабораторію, тому протягом дня буде інформація", - повідомила "Інтерфакс-Україна" пресслужба Центру громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавируса в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його на машині екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179322
 
 
 Топ коментарі
 
это Черновцы... больной с подтвержденным коронавирусом и...с позволения сказать медик (маска абыкак, мед.перчатки и шапочка - отсутствуют, рукава закатаны... какой там костюм химхзащиты и очки? о чем вы???? и это инфекционка??? Вы теперь спокойны??? вирус - под контролем????????
Зразки, взяті у дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців, ще не доставили в лабораторію, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6508

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Но при этом отпустили домой, логично
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сістєма работаєт опєратівно! За таке времня мона пішки донести той препарат в лабораторію в райцентрі з найдальшого села
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Закрыть ее на карантин, наверное, религия не позволила?
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Ребяты! С такой рекламой местное дебильё никогда не завянет. Забудьте вы их! Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, еще не доставили в лабораторию, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9194
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Главное что еще камнями не закидали или не сожгли под вопли батюшек с рпц.
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это Черновцы... больной с подтвержденным коронавирусом и...с позволения сказать медик (маска абыкак, мед.перчатки и шапочка - отсутствуют, рукава закатаны... какой там костюм химхзащиты и очки? о чем вы???? и это инфекционка??? Вы теперь спокойны??? вирус - под контролем????????
Зразки, взяті у дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців, ще не доставили в лабораторію, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6508

.
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сістєма работаєт опєратівно! За таке времня мона пішки донести той препарат в лабораторію в райцентрі з найдальшого села
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А шо так? Неужели тендер на пять литров солярки не прошел и везти нечем?
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Отправили анализы самой быстрой почтовой черепахой...
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"Всьо пад кантролєм у квакова - ужє вилєтєло 100500 французкіх вєртальотов" Зразки, взяті у дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців, ще не доставили в лабораторію, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2480
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Да нет,в Китай отправили отдельным самолетом,в счет индексации пенсий
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