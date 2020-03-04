 Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля

"Посилення досвідченими людьми направлено на те, щоб дати людям розуміння, що ситуація стабілізується і ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", які спокійно і зважено ухвалюватимуть рішення", - заявив Корнієнко у середу в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він вважає, що саме фігура Шмигаля заспокоїть людей, і цей спокій вони найближчим часом "відчують у своїх кишенях". Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" визнав, що очікування того, що уряд Гончарука має швидко змінити ситуацію в країні на краще, було викликано браком досвіду, зокрема й у членів Кабінету міністрів.

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