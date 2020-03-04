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 Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля

Кандидати на посади міністрів у новому Кабміні і новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль покажуть людям, що ситуація стабілізується, заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

"Посилення досвідченими людьми направлено на те, щоб дати людям розуміння, що ситуація стабілізується і ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", які спокійно і зважено ухвалюватимуть рішення", - заявив Корнієнко у середу в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він вважає, що саме фігура Шмигаля заспокоїть людей, і цей спокій вони найближчим часом "відчують у своїх кишенях". Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" визнав, що очікування того, що уряд Гончарука має швидко змінити ситуацію в країні на краще, було викликано браком досвіду, зокрема й у членів Кабінету міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий прем'єр зосередиться на економіці та підтримці промисловості, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179321
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков по команде сразу стал "спокойным технократом".
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Обісраку з вашими турбо технократами ми вже побачили , зараз,як я зрозумів ,буде обісрака в повільному темпі. Но все одно буде дупа.
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"Мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов" А кто ж был до этого?..
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кароч!громадяне кушайте гуано оно вкусное!
"слуга народа" Корниенко о Кабмине Шмыгаля!
кому вы бл рассказываете об "ближайшее время "ощутят в своих карманах". Источник: https://censor.net.ua/n3179321?

посто уже идите воими "слугами",кабмином,и зеленским на ЙУХ!Украина вместо того что бы идти вперед,с вашим приходом к власти откатывается назад,и неизвестно где мы все очутимся через год
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Ну-ну... Перший рік правління "ЗЕ-команди" - "ідейні дегенерати". Другий рік - "технократи-деренерати"... Що буде далі ?...
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после правительств проффесссионалов и решительных реформаторов такие заявления пугают))
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Спокойные технократы , а те Которые Были , что Буйные , - Они были просто Никакие и наспех сколоченное шобло.
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Буйных технократов набрали не в той палате
Они бузили, стояли на головах, ганяли по офису на самокатах.
Эти - спокойные.
Будут тихонько играть в домино и прогуливаться на свежем воздухе.
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Осел-султан
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
_ _ _ _ _ _
Коли на троні зручно всівсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
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От зе с любовью к народу (або щоб бы виздихали)
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы Март 4, 2020Без рубрикиКомментарии
Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля - Цензор.НЕТ 4971После того, как в январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом, теперь украинцы за каждый день просрочки абонплаты за газ будут вынуждены платить штраф в двукратном размере.
Об этом пишут сегодня «Українські Новини» со ссылкой на принятые правила НКРЭКУ.
Так, сообщается, что штраф платить придется в том случае, если внести деньги после 20-го числа месяца, за который вносится платеж.
Важно учитывать, что насчитывать опоздание будут не до того дня, как отправили выплаты, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги.
Учитывая, что месячный размер абонплаты, зависимо от объемов потребления и региона, может достигать 300 и более грн, месячная просрочка увеличит эту сумму до 600 грн.
В тему - В Украине уже бунтуют против новой схемы платы за газ: люди жгут платежки. Видео
Украинцы имеют право не вносить абонентскую плату только после расторжения договора с оператором ГРМ.
Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось - абонплата.
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Будем воровать, как и воровали, теперь называется "правительство спокойных технократов"...
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А как же стадия Лукавых Казнокрадов - неужели пропускаем?
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Похоже зеленский правда осёл, вот почему он в синагогу не вхож
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Кучма тоже в его возрасте не ходил. А теперь все жидовее и жидовее...
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украинскому народу нужны -покойные -технократы
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Точно по методичке, выложенной в новостях ниже шпарит.
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А до этого были неспокойные ?)) зебилы жгут)
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Спочатку були буйні технократи, тепер спокійні, а потім мертві.
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мощные технократы в сторону Ахметова, коломойского. Зе-слуга олигархов-казнокрадов.
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А можно сразу озвучить, сколько этих стадий есть?
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Стадии - это как у смертельных болезней?
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Перевожу:
Вместо буйных зебилов будут зебилы тихие.
Наверное, под галаперидолом.
Шоб не мешали хитрожопым гешефтить страну...
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То-есть дадим всем наворовать от души. Сволота зелёная.
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Спокойные технократы пришли на смену беспокойным фантазерам? А когда придут те, которые реально Польшу догонять будут?
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Ляпнул "спокойных технократов" и сам охренел, что ляпнул...
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"Олигархи вновь победили", - Роман Скрыпин.

Все перестановки в действующем Кабинете министров не играют совершенно никакой роли, так как они не приводят к изменениям в стране. За все время работы нового президента, Верховной Рады и Кабмина не было проведено ни одной реальной реформы.

Журналист Роман Скрыпин убежден, что хоть номинальная власть в стране и поменялась в 2019 году, реальное же управление осталось у олигархов, которые делают со страной все, что хотят. Ни изменения в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не дали и не дадут желаемого результата, так как скрытые договоренности никуда не пропали.

Скрыпин считает, что очередная замена министров - это пустое действие, которое лишь поменяет одних людей, подконтрольных олигархам, на других.
По его словам, данные изменения связаны с тем, что олигархи решили перераспределить власть в стране.
страна вновь теряет время и попусту растрачивает энергию. Без изменений Украина может навсегда остаться страной третьего мира и не выйти на достойный уровень жизни.
https://www.dialog.ua/ukraine/202456_1583304985
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Вы ж обещали покращення, а теперь уже стремитесь хотя бы стабилизировать?!
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"...это спокойствие они в ближайшее время ощутят в своих карманах..."

Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля - Цензор.НЕТ 5123
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все министры будут в основном представлять интересы олигархических групп.., коломойшу, ахметова....а народу будут кидать только кость. Правильно делают что уежают с Украины в Польшу, Германию, Чехию...нех..тут ловить, и ничего хорошего тут не будет в стране, пока мафия олигархическая рулит странной.
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вы зашли уже в полную жопу далее некуда
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Думаєте, переставивши койки у вашому борделі, ви кардинально поліпшите ситуацію? Ха-ха (3 рази).
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Мы не сделали скандала:
Нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков
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"Тихие технократы"видно что-то в этом роде: "а на кладбище всё спокойненько, ни друзьей ни врагов не видать, так уютненько, так пристойненько, исключительная благодать." (не для всех).
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Самое время включать ностальгию по Порошенко и его команде. Горжусь тем, что хватило ума не голосовать за зеленых мартышек, но не ощущаю радости от своего поступка.
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Поймите одну истину...Ослы думать не способны,они созданы для тяжелого физического труда, правда некоторые из них умеют играть на пианино, но это уже совсем другой вопрос...
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Да и то надо ещё хорошо потрудиться, чтобы заставить их трудиться.
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