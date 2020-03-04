 Ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", - "слуга народу" Корнієнко про Кабмін Шмигаля

"Посилення досвідченими людьми направлено на те, щоб дати людям розуміння, що ситуація стабілізується і ми переходимо в стадію уряду "спокійних технократів", які спокійно і зважено ухвалюватимуть рішення", - заявив Корнієнко у середу в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він вважає, що саме фігура Шмигаля заспокоїть людей, і цей спокій вони найближчим часом "відчують у своїх кишенях". Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" визнав, що очікування того, що уряд Гончарука має швидко змінити ситуацію в країні на краще, було викликано браком досвіду, зокрема й у членів Кабінету міністрів.
"слуга народа" Корниенко о Кабмине Шмыгаля!
кому вы бл рассказываете об "ближайшее время "ощутят в своих карманах". Источник: https://censor.net.ua/n3179321?
посто уже идите воими "слугами",кабмином,и зеленским на ЙУХ!Украина вместо того что бы идти вперед,с вашим приходом к власти откатывается назад,и неизвестно где мы все очутимся через год
Они бузили, стояли на головах, ганяли по офису на самокатах.
Эти - спокойные.
Будут тихонько играть в домино и прогуливаться на свежем воздухе.
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
_ _ _ _ _ _
Коли на троні зручно всівсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы Март 4, 2020Без рубрикиКомментарии
После того, как в январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом, теперь украинцы за каждый день просрочки абонплаты за газ будут вынуждены платить штраф в двукратном размере.
Об этом пишут сегодня «Українські Новини» со ссылкой на принятые правила НКРЭКУ.
Так, сообщается, что штраф платить придется в том случае, если внести деньги после 20-го числа месяца, за который вносится платеж.
Важно учитывать, что насчитывать опоздание будут не до того дня, как отправили выплаты, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги.
Учитывая, что месячный размер абонплаты, зависимо от объемов потребления и региона, может достигать 300 и более грн, месячная просрочка увеличит эту сумму до 600 грн.
В тему - В Украине уже бунтуют против новой схемы платы за газ: люди жгут платежки. Видео
Украинцы имеют право не вносить абонентскую плату только после расторжения договора с оператором ГРМ.
Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось - абонплата.
Вместо буйных зебилов будут зебилы тихие.
Наверное, под галаперидолом.
Шоб не мешали хитрожопым гешефтить страну...
Все перестановки в действующем Кабинете министров не играют совершенно никакой роли, так как они не приводят к изменениям в стране. За все время работы нового президента, Верховной Рады и Кабмина не было проведено ни одной реальной реформы.
Журналист Роман Скрыпин убежден, что хоть номинальная власть в стране и поменялась в 2019 году, реальное же управление осталось у олигархов, которые делают со страной все, что хотят. Ни изменения в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не дали и не дадут желаемого результата, так как скрытые договоренности никуда не пропали.
Скрыпин считает, что очередная замена министров - это пустое действие, которое лишь поменяет одних людей, подконтрольных олигархам, на других.
По его словам, данные изменения связаны с тем, что олигархи решили перераспределить власть в стране.
страна вновь теряет время и попусту растрачивает энергию. Без изменений Украина может навсегда остаться страной третьего мира и не выйти на достойный уровень жизни.
https://www.dialog.ua/ukraine/202456_1583304985
Нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков