 Найближчими днями в Україні запрацює автоматична фотовідеофіксація порушень ПДР. 1,5 місяці - в інформаційно-попереджувальному режимі, - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у своєму блозі на Цензор.НЕТ.
"Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду - перші 45 днів камери фотовідеофіксації працюватимуть у режимі інформування і попередження. Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер - по всій країні", - написав Аваков.
За словами міністра, хоч це "трохи й дискомфортно після десятиліть "вольниці", але це єдиний шлях для скорочення кількості загиблих людей на дорогах.
Аваков додав, що на дорогах країни гине від 38 до 50 осіб на тиждень, а в 2019 році ДТП забрали життя 3454 осіб. Він назвав цю статистику жахливою і зазначив, що це більше, ніж гине людей на війні.
"Тільки силами патрульних поліцейських цю проблему не вирішити - потрібна воля суспільства і впровадження дієвих механізмів контролю", - підкреслив Аваков.
Эту фигню он уже анонсировал два года назад.
Вангую, что камеры опять натулят не в местах концентрации аварий, а на безаварийных участках. Так как основная цель это не безопастность, а зарабатывание денег
Честно говоря, сомнения берут...
Я так понимаю это был один из аргументов для Зеленского о полезности и незаменимости Авакова...
или аваков решил шо от жопы опять отлегло и снова решил запустить тему как армянская диаспора за свой кошт поставит камеры и за это некоторое время будет стричь баранов?)
следующий шаг-частные камеры на треногах в произвольных местах.
в стране война,а они на камеры бюджет спускают.бебебекову 2 раз Италия не светит,а если и светит,то стремно-у нас безвиз,и сделать визит-проще пареного бурака.