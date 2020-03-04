 Найближчими днями в Україні запрацює автоматична фотовідеофіксація порушень ПДР. 1,5 місяці - в інформаційно-попереджувальному режимі, - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

"Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду - перші 45 днів камери фотовідеофіксації працюватимуть у режимі інформування і попередження. Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер - по всій країні", - написав Аваков.

За словами міністра, хоч це "трохи й дискомфортно після десятиліть "вольниці", але це єдиний шлях для скорочення кількості загиблих людей на дорогах.

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Аваков додав, що на дорогах країни гине від 38 до 50 осіб на тиждень, а в 2019 році ДТП забрали життя 3454 осіб. Він назвав цю статистику жахливою і зазначив, що це більше, ніж гине людей на війні.

"Тільки силами патрульних поліцейських цю проблему не вирішити - потрібна воля суспільства і впровадження дієвих механізмів контролю", - підкреслив Аваков.