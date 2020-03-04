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 Політика України, Технології
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Все про:Аваков (1496) МВС (1628) порушення (270) ПДР (172)

 Найближчими днями в Україні запрацює автоматична фотовідеофіксація порушень ПДР. 1,5 місяці - в інформаційно-попереджувальному режимі, - Аваков

Підготовка до введення в Україні автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху повністю завершена.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

"Законодавчі і підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Найближчими днями ми оголосимо про початок перехідного періоду - перші 45 днів камери фотовідеофіксації працюватимуть у режимі інформування і попередження. Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер - по всій країні", - написав Аваков.

За словами міністра, хоч це "трохи й дискомфортно після десятиліть "вольниці", але це єдиний шлях для скорочення кількості загиблих людей на дорогах.

Читайте також: У 2019 році на дорогах України загинули 4 тис. осіб, 32 тис. - постраждали. Соціально-економічні втрати через ДТП - майже 70 млрд грн на рік, це близько 2% ВВП, - Криклій

Аваков додав, що на дорогах країни гине від 38 до 50 осіб на тиждень, а в 2019 році ДТП забрали життя 3454 осіб. Він назвав цю статистику жахливою і зазначив, що це більше, ніж гине людей на війні.

"Тільки силами патрульних поліцейських цю проблему не вирішити - потрібна воля суспільства і впровадження дієвих механізмів контролю", - підкреслив Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179320
 
 
 Топ коментарі
 
У него провалы памяти, помутнение рассудка?
Эту фигню он уже анонсировал два года назад.
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Вроде бы 6 лет назад обещал великий рехформатор
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У него провалы памяти, помутнение рассудка?
Эту фигню он уже анонсировал два года назад.
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Cтабильность!
Вангую, что камеры опять натулят не в местах концентрации аварий, а на безаварийных участках. Так как основная цель это не безопастность, а зарабатывание денег
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Ну посмотрим, как мажоры будут платить штрафы...
Честно говоря, сомнения берут...

Я так понимаю это был один из аргументов для Зеленского о полезности и незаменимости Авакова...
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Да норм Дия работает теперь держите писма счастья
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А без дии они не знали что у вас права и авто есть?
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без дии работал закон о защите персональных данных (по базам), а с ней ты сам дал им эту инфу (в проге вся инфа о тебе права и техпаспорт)
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Вроде бы 6 лет назад обещал великий рехформатор
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Навіть високі штрафи ні до чого не призвели. Доки у нас не будуть конфісковувати машині за порушення ПДР, ніякі камери не допоможуть.
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так они же вроди несертифицированые)
или аваков решил шо от жопы опять отлегло и снова решил запустить тему как армянская диаспора за свой кошт поставит камеры и за это некоторое время будет стричь баранов?)
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С одной стороны вещь не плохая. Но, зная как у нас все делается через ж...пу... начнется массовая хрень с этими "письмами". Потом ходи по судам и доказывай что у тебя авто не с таким номером и не того цвета... Хотя в общем я этот шаг поддерживаю.
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лучше б вы дороги делали, отстойники
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эти камеры и вытрезвлять автоматически будут???, набухался-полетел....только в городах стричь будут за стоп-линии, и подобную хрень....как с парковками....
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если ограничения как в европе, то должны быть и преимущества как в европе. 50 км час в киеве на центральных дорогах - это бред, да ещё все будут смотреть на спидометр а не на дорогу. да и скоростной режим в европе начинают ограничивать устройством самой дороги, делают искривления при въезде, например. или убирают знаки и даже разметку в тихих зонах, чтобы водитель больше смотрел по сторонам, а не летел мол меня должны пропустить...
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четко по пути *********,форма черная,название полиция,куча камер.
следующий шаг-частные камеры на треногах в произвольных местах.
в стране война,а они на камеры бюджет спускают.бебебекову 2 раз Италия не светит,а если и светит,то стремно-у нас безвиз,и сделать визит-проще пареного бурака.
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