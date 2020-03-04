EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  933  38
Все про:Азаров (1793) санкції (2523) Янукович (10162) Євросоюз (2828) Ставицький (38) Янукович Олександр (126) Йозвяк (28)

 Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк

Посли ЄС ухвалили рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Йозвяку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також посли ЄС вирішили продовжити на рік заморожування активів президента-втікача Віктора Януковича і восьми інших осіб і на пів року - активів його сина Олександра, написав Йозвяк в своєму Twitter.

Ці рішення мають затвердити міністри закордонних справ ЄС 12 березня.

Читайте також: Посли країн Євросоюзу узгодили продовження санкцій щодо РФ за окупацію Криму

Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179316
 
 
 Топ коментарі
 
Очередное достижение ЗеКлоунов. Уроды. С такими темпами через годик санкции введут против Украины, а то и обвинят в сбитии малазийского Боинга МH17
 показати весь коментар
 
...Кіля Пахло на премьера готовится, стопудов Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6387
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Слава Украине! Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8289
 показати весь коментар
 
Вот результат, который показывает как работает олигархическая украинская власть. Никогда она не накажет истинных преступников, никогда не будет при ней правосудия в Украине. Прокуратура сейчас практически стоит, НАБУ за полгода подали в суд одно дело на мелкого коррупционера. А между тем они имеют высокие зарплаты их бюджета. Никто ничего не делает по рекомендации преступной власти.Ганьба! Геть олигархических слуг из власти!
 показати весь коментар
 
 
О норм советники могут возродится замами министров
 показати весь коментар
 
Так это Авакова заслуга или Рябошапки?!

Оба, как я понимаю остаются работать дальше...
 показати весь коментар
 
 
Это заслуга одного бывшего члена кабинета министров Кили Бимбы и кума без образования этого самого члена. Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4866
 показати весь коментар
 
...Кіля Пахло на премьера готовится, стопудов Постпреды стран Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого и продлить против Януковича и 9 его сторонников, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6387
 показати весь коментар
 
 
Yessss!
У него уже есть золотая лопата. Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2167
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пэтрухе не поверили на слово, звездел 5 лет, а дела ноль.
 показати весь коментар
 
У них были хорошие учителя, ПЭТРУХА И ЕГО КОМАНДА.
 показати весь коментар
 
твоего хозяеина Зелю посмешище вообще невоспринимают. Поставь на его место обезьяну - ничего не изменится
 показати весь коментар
 
 
У нас на этом месте хоть обезьяна, хоть Зеленский, хоть Порошенко и тд ничего не меняется ни один гарант не гарантирует выполнение законов. Может обезьяна дешевле обошлась бы нам?
 показати весь коментар
 
Это что за маразм? Если вами и управляют хозяева: Бени, Рошены, Ахметы и тд, это не нормально. Управлять должны законы, и тогда вы станете гражданами Украины, а не зерошенпатриотен. Не ищите себе хозяев становитесь гражданами своей страны. Но судя по юдофобии вы себе хозяина нашли в другой стране, фашистскую ленточку уже нацепили?
 показати весь коментар
 
Тоже звездобол, Изменения идут, одну обезьяну, сменил другой, скоро это надоест и возможно все будет по другому.
 показати весь коментар
 
Да Яныка зря скинули ну нечего все возрощается))
 показати весь коментар
 
С чем, с пятилеткой жевания соплей ПоПА? Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3868 Ну да ПоПА же не мог сдать шефа не выйдя сам на себя. Или он не в кабинете Кили Бимбы министром шнырил? Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6011
 показати весь коментар
 
 
Очередное достижение ЗеКлоунов. Уроды. С такими темпами через годик санкции введут против Украины, а то и обвинят в сбитии малазийского Боинга МH17
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбобики еще и компенсацию родственникам погибших заплятят.
А кому щаз легко.
 показати весь коментар
 
А ты что сомневаешься, 5 лет коту под хвост и хочешь быть героем? Раньше думать надо было, а не тра - ля, ля. Ни одной ПОСАДКИ за 5 лет и вы хорошенькие, еще и ХАМ придет.
 показати весь коментар
 
 
хвитит скиглити. киля бимбавич ни чиму ни винний...
 показати весь коментар
 
 
"Послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого"
Источник: https://censor.net.ua/n3179316

Miкола Яныч идет в премьеры с полной поддежки прогрессивного мирового человечества. Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3171

Штепа приготовилась занять свое привычное руководящее место.
А что вы удивляетесь?
Грозилась же она журналистам в зале суда "я еще вернусь?"(С) (запись была в youtube).
Зря ей, что ли, сын Азарова каждую неделю в СИЗО посылки передавал (это тоже Штепа гворила, и тоже запись была в youtube)

Ну как. ЗЕбуины, нравятся вам эти "новые литса"?
Мне очень нравятся, смотрела бы и смотрела.
Так вас, ЗЕбуинов, так вас.
Ведь вы же ИХ, вот ЭТИХ вот, выбирали?
Ведь ИХ же?
Оно какими номерами шли в списках?

Ну, раз выбрали ИХ, так жрите с лопаты!
Золотой лопаты Мiколы Яныча..
 показати весь коментар
 
 
Такими темпами и надо будет отдать половину бюджета, как компенсацию за гонения....
 показати весь коментар
 
 
ни порошенка, ни нынешняя власть их на нары не определила, так чего европе париться?
 показати весь коментар
 
Прям с кацапии на нары? Чет при Порохе вопрос санкций не уходил с повестки дня, а сейчас всем пох, но обосравшимся Зесептиконам сложно признать что они бараны поэтому везде нужно Пороха приплетать)))
 показати весь коментар
 
Все логично в данной ситуации... маларосы-клоуны 10 месяцев сделали все необходимое. Европе пох...ру. Деньги не пахнут. Даешь пшонку "генпрокурором"! Там гляди и дела Майдана быстро раскроет.
 показати весь коментар
 
Какое говно еще сегодня будет освещаться?
 показати весь коментар
 
Вот и козырь ватникам против "Пороха"(чо не посадил, чо не довел вину если она была)

А щас эти - отшутятся - "это все передовики-попередники".
За два года, через то есть, приедут азировы-пшонки-овощи и скажут "ну и шо, памагли вам эти пиндосы?"
и что характерно, будут не только лишь совсем неправы, мало кто им возразить смож*т.
ах да, зато есть "вера" и Надя и Люба.
 показати весь коментар
 
А почему сняли?
А потому, что все эти Трубы заняты тем, что гавно против Пороха качают, и искать доказательства по Азиорву им некогда!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору