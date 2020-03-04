 Постпреди країн Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького і продовжити проти Януковича і 9 його прихильників, - Йозвяк

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Йозвяку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також посли ЄС вирішили продовжити на рік заморожування активів президента-втікача Віктора Януковича і восьми інших осіб і на пів року - активів його сина Олександра, написав Йозвяк в своєму Twitter.

Ці рішення мають затвердити міністри закордонних справ ЄС 12 березня.

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