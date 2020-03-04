 "Слуга народу" Дубінський відвідав Коломойського відразу після засідання фракції з перезавантаження Кабміну, - Bihus.Info

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автомобіль Дубінського під "Міленіумом" помітили журналісти Bihus.Info.
"Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким, найвірогідніше, користується сам Ігор Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від’їхало і авто Дубінського", - йдеться в матеріалі.
У коментарі Bihus.Info нардеп заявив, що дійсно вчора приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів у "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.
На уточнювальне запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться. "Дивіться, у мене о 6 годині закінчився робочий час - я з ким хочу, з тим і зустрічаюся", - заявив Дубінський.
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.
Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.
мне нравится, матом ругается так же как и я
буду за него голосовать если шо
аа!.. я помню твой коммент "я за УПЦ, если что.."
теперь понятно кто ты!
я просто уверен что он лучше
да, за УПЦ
без МП
считаю что она так должна называться
а не прогибаться перед кацапами с ПЦУ
вас в какой-то пробирке выводят?!. .откуда вы беретесь!?
что с вашей головой не так, если Дубинский для вас "это нормальный президент!"???!!!
и читай внимательнее
я просто уверен что он лучше
почему ты желаешь зла Украине?!
походу у тебя жар
сбегай температуру померь шакаладным батончиком
ректально!
не люблю когда из меня делают либо веропитека, либо салоеда-гея(но сало - люблю, как и все мы)
в этом суть политики
вот как с машиной - Мерин ссынка Овоща, барыга мол продал ему за 17к., а потом типо звонит и просит взад и еще 5 сверху закинет(это в ролике Дуб сам высрал то), а Меринов этих в мире чет 7-8 только таких, 6.2 вроде двигло.
Еще высрал: "это еврейская удача"(и я снимаю с ушей лапшу)
Просто зраду люблю и продолжаю смотреть его ролики. Правда Шапошников куда круче, подпишись кстати - травит Авакова аж гай шумит.(Аваков бы ему 5млн. евро дал наверное, только бы тот не продолжал зашкваривать его)
гляну шо за троль
И я уверен шо Аваков ему наверное предложил "откупные". ну х.з., 5 лимонадчиков евро я бы взял. Просто Украину уже не спасти.
Служки вони такі ....
Кажись, Бєня і Рінат домовилися...
Якщо мене завтра не буде, знайте ДБР дуже переймається цілісністю причандал моніки😎
Этот брехливый скот дубинский вся свою житуху на подкорме у бени...
Олег Коростельов, 70 років, Віцепрем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу;
Андрій Таран, 65 років, Міністр оборони;
Сергій Бессараб, 64 роки, Міністр у справах ветеранів;
Ілля Ємець, 64 роки, Міністр охорони здоров;
Іван Плачков, 63 роки, Міністр енергетики;
Олексій Резніков, 53 роки, Віцепрем'єр, міністр реінтеграції.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/4/7242421/
"Старий кінь борозну не спортить" - каже народне прислів'я, "но і глубоко нє пашєт" - додає моя співробітниця.
Не навестил, а поехал к настоящему президенту с докладом о выполнении всех поручений.