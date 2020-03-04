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Все про:Кабмін (3760) Коломойський (787) Слуга народу (693) Дубінський (70)

 "Слуга народу" Дубінський відвідав Коломойського відразу після засідання фракції з перезавантаження Кабміну, - Bihus.Info

У вівторок, відразу після закінчення засідання фракції "Слуга народу", де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в уряді, нардеп Олександр Дубінський поїхав у бізнес-центр "Міленіум", де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автомобіль Дубінського під "Міленіумом" помітили журналісти Bihus.Info.

"Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким, найвірогідніше, користується сам Ігор Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від’їхало і авто Дубінського", - йдеться в матеріалі.

У коментарі Bihus.Info нардеп заявив, що дійсно вчора приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів у "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.

На уточнювальне запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться. "Дивіться, у мене о 6 годині закінчився робочий час - я з ким хочу, з тим і зустрічаюся", - заявив Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179315
 
   
 Топ коментарі
 
почему СБУ, НАБУ и ГБР не реагируют на незаконное влияние на гос власть, со стороны Каломойского... это статья Уголовного Кодекса!
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"Слуга народу" Дубінський відвідав Коломойського відразу після засідання фракції з перезавантаження Кабміну, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8712 Голосовала за Зеленського голосовала, голосовала,голосовала а с 1 марта сказали, что переращета пенсий ежегодного НЕ БУДЕТ,ждать осени- оказывается это была шутка 95 квартала для пенсов.Вот молодцы, професианализм не пропьеш и не пронаркоманиш."Слуга народу" Дубінський відвідав Коломойського відразу після засідання фракції з перезавантаження Кабміну, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4697
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новый презедент?
мне нравится, матом ругается так же как и я
буду за него голосовать если шо "Слуга народа" Дубинский навестил Коломойского сразу после заседания фракции по перезагрузке Кабмина, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6172
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Дубинский новый перЗедент?!..
аа!.. я помню твой коммент "я за УПЦ, если что.."
теперь понятно кто ты!
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а чем он хуже зеленского?

я просто уверен что он лучше
да, за УПЦ
без МП
считаю что она так должна называться
а не прогибаться перед кацапами с ПЦУ
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Ооо! представитель секты "какая разница?"..
вас в какой-то пробирке выводят?!. .откуда вы беретесь!?
что с вашей головой не так, если Дубинский для вас "это нормальный президент!"???!!!
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не подгорай
и читай внимательнее
я просто уверен что он лучше

"Слуга народу" Дубінський відвідав Коломойського відразу після засідання фракції з перезавантаження Кабміну, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5411

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может у тебя короновирус, и тебе уже пофиг, кто после тебя будет президентом?!
почему ты желаешь зла Украине?!
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може у тебя? я тебе шо зеленский?
походу у тебя жар
сбегай температуру померь шакаладным батончиком
ректально!
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но он нехило манипулирует. так шо я бы не пошел на выборы, как на те три крайних.
не люблю когда из меня делают либо веропитека, либо салоеда-гея(но сало - люблю, как и все мы)
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но он же в роликах своих меня выставляет дураком, т.е. льет мне в уши(не росу)

вот как с машиной - Мерин ссынка Овоща, барыга мол продал ему за 17к., а потом типо звонит и просит взад и еще 5 сверху закинет(это в ролике Дуб сам высрал то), а Меринов этих в мире чет 7-8 только таких, 6.2 вроде двигло.
Еще высрал: "это еврейская удача"(и я снимаю с ушей лапшу)
Просто зраду люблю и продолжаю смотреть его ролики. Правда Шапошников куда круче, подпишись кстати - травит Авакова аж гай шумит.(Аваков бы ему 5млн. евро дал наверное, только бы тот не продолжал зашкваривать его)
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Но, он не тролль. В том то и дело что его тут избили титушки Яныка, еле выжил, а теперь опускает Авакова(а это смертельно опасно), рассылает письма сенаторам насчет Авакова, даже в докладе один сенатор повторил то что Ростислав ему написал в письме.
И я уверен шо Аваков ему наверное предложил "откупные". ну х.з., 5 лимонадчиков евро я бы взял. Просто Украину уже не спасти.
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Та ні більше схоже, що з доповіддю прибіг та за новими іБЕНЕними забаганками.
Служки вони такі ....
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«9 березня 2020 року в Гаазі, розпочнеться Суд над над Россією, підозрюваною в причетності до збиття Нідерландського Боїнга 777, рейсу МН17, у якому загинуло 298 людей, з яких 80 дітей»
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Суд над підозрюваними в трагедії рейсу МН17 розпочнеться о 10 ранку 9 березня 2020 року в суді Гааги "Слуга народу" Дубінський відвідав Коломойського відразу після засідання фракції з перезавантаження Кабміну, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2781 https://censor.net.ua/ua/n3133108
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почему СБУ, НАБУ и ГБР не реагируют на незаконное влияние на гос власть, со стороны Каломойского... это статья Уголовного Кодекса!
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все олигархи и полуолигархи одинаковое зло для Украины .Рыги это идейные им тоже расстрел .
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Ахметов - мабуть більше зло, ніж Коломойський, а новий прем'єр - ставленник Ахметова.

Кажись, Бєня і Рінат домовилися...
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Бородатая собака коломойского к хозяину прибегала тапки полизать и косточку получить...
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Побіг звітуватися. Заодно і плівки поніс. І так, це не є співпраця зелених з олігархам и. Це є праця зелених НА олігархів. Хоча Вава зуб давав, що цього не буде.
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Та там вже яйця треба випивати, ой
Якщо мене завтра не буде, знайте ДБР дуже переймається цілісністю причандал моніки😎
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Ручной,кучерявый, ушастый депутат?! Как это мило... Надеюсь Коломойский кинул ему какое то лакомство?
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а папочке побежал ))) получать новые указания или доносить что-то?
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Коломойский сурьезный мужик, с Пэтрухой и Леркой может потягаться. только умоляю, не надо патриотничать, денег я не увижу при любом раскладе.
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у Дубинского мама любит скорость, а бабушка - пагаварить...
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а папа у него чистый сепар "запутинец", а сам Дубинский говноплет и не платит налоги..
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Я знаю почему они не могут Дубинского удалить из партии который их по чёрному обсирает. Просто бородатая бабушка не разрешает внучка обижать.
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Слуга коломойского...а не народа...
Этот брехливый скот дубинский вся свою житуху на подкорме у бени...
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Молодих "нє із сістєми" заміняють на пенсіонерів.

Олег Коростельов, 70 років, Віцепрем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу;

Андрій Таран, 65 років, Міністр оборони;
Сергій Бессараб, 64 роки, Міністр у справах ветеранів;

Ілля Ємець, 64 роки, Міністр охорони здоров;

Іван Плачков, 63 роки, Міністр енергетики;
Олексій Резніков, 53 роки, Віцепрем'єр, міністр реінтеграції.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/4/7242421/

"Старий кінь борозну не спортить" - каже народне прислів'я, "но і глубоко нє пашєт" - додає моя співробітниця.
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погодьтеся, що зювлада - це видатна перемога зюлохторату над олігархатом та корупцією!
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"А какая разница" скім зустрічається цей пройдисвіт в неробочий час.тобто депутат ВР. Можливо з російським фсб, чи з кимс з ГРУ росії----це ж в неробочий час . Чи він такий дебіл,чи думає ,що всі дебіли в Україні.?
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Дубинский навестил Коломойского...

Не навестил, а поехал к настоящему президенту с докладом о выполнении всех поручений.
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Каждый проголосовавший за кловуна, должен выжрать эту миску говна с причмоком до самого дна. На протяжении всех 5-ти лет.
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Если ты говоришь с депутатом от слуги урода, то помни, перед тобой наглое чмо.
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Евреи, Евреи, Евреи, Евреи, Евреи, Евреи, Евреи, Евреи, Евреи, Евреи,.......и т.п. азиатская нечисть и плесень. Ть-ху, гыдота!!!!
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Правильный заголовок-"Слуга Коломойского-Дубинский, прибежал к своему господину сразу после заседания фракции доложить последние новости и лизнуть в одно место."
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Дубинский - эталон слуги. Только не народа.
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Дубинский как шакаленок в старом мультфильме про Маугли,просто к Бене прошелся на чашечьку "кофэ",ну и шекелями заодно разжился.
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