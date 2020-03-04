 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3198 осіб, інфікованих - перевищила 93 тисячі, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

На території Європейського регіону ВООЗ у 34 країні зареєстровано 3365 випадків захворювання COVID-19 та 85 летальних випадків (Італія - 2502, Німеччина - 196, Франція - 212, Іспанія - 151, Велика Британія - 56, Хорватія - 9, Австрія - 18, Росія - 3, Фінляндія - 7, Швеція - 24, Ізраїль - 12, Швейцарія - 307, Греція - 7, Грузія - 3, Норвегія - 33, Румунія - 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 28, Данія - 8, Чехія - 5, Португалія - 2, Бельгія - 8, Ісландія - 18, Сан-Марино - 9, Монако, Північна Македонія, Естонія, Вірменія, Ірландія, Литва, Андорра, Люксембург, Білорусь, Україна - по одному випадку).

По всій Україні у визначених медичних закладах тривають навчання (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.

Також читайте: Підстав вводити в Чернівцях надзвичайний стан поки немає, - мер Каспрук про коронавірус

Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19.

"У нас є інфекційні бокси, близько 12 000 ліжок в інфекційних стаціонарах, 2000 лікарів-інфекціоністів та 5000 інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомлялося, в Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, який уже поширився на більш ніж 70 країн світу. Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків.