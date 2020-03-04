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 Суспільство, Здоров'я
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 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3198 осіб, інфікованих - перевищила 93 тисячі, - МОЗ

Станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3198 - летальні. Одужали вже 50 690 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

На території Європейського регіону ВООЗ у 34 країні зареєстровано 3365 випадків захворювання COVID-19 та 85 летальних випадків (Італія - 2502, Німеччина - 196, Франція - 212, Іспанія - 151, Велика Британія - 56, Хорватія - 9, Австрія - 18, Росія - 3, Фінляндія - 7, Швеція - 24, Ізраїль - 12, Швейцарія - 307, Греція - 7, Грузія - 3, Норвегія - 33, Румунія - 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 28, Данія - 8, Чехія - 5, Португалія - 2, Бельгія - 8, Ісландія - 18, Сан-Марино - 9, Монако, Північна Македонія, Естонія, Вірменія, Ірландія, Литва, Андорра, Люксембург, Білорусь, Україна - по одному випадку).

По всій Україні у визначених медичних закладах тривають навчання (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.

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Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19.

"У нас є інфекційні бокси, близько 12 000 ліжок в інфекційних стаціонарах, 2000 лікарів-інфекціоністів та 5000 інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомлялося, в Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, який уже поширився на більш ніж 70 країн світу. Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179314
 
 
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А что с Вовкой случилось, хоть не заболел? Кто знает польский? Волнуюсь

Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2462
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Не потрібно ламати голову зебілам, відповідь з урядом на поверхні Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4103 Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7773
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Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7164
В районе эпидемия.Поголовные прививки.Ящур!

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Число выздоровевших - в самом конце, а ведь их примерно в 16 раз больше, чем умерших.

- Доктор, я слышал, что 9 ваших пациентов из 10 умирают во время операции...
- Это так, но у вас нет причин для беспокойства.
- ???
- Перед вами 9 уже умерли.
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Интересно статья пишется, с явным уклоном - разогнать панику (хотя не таким сильным как раньше).
1. О том что выздоровели уже 50 690 - в самом конце.
2. Элегантно "не уточнили" разницу между словом "зараженные" (а это все и умершие и те кто уже выздоровел) и "больными" (те кто на сегодня болеют) а сегодня больных - 39272 (93160 -50690-3198 = 39272) и из этих больных - более половины это уже в стадии выздоровления.
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В Беларуси только официально подтверждённых уже шестеро больных. И уже более 300-от человек в больницах на карантине. Минский политех перешёл на дистанционное обучение, часть преподавателей и студентов на карантине в Боровлянской больнице. Остальным студентам политеха рекомендовано по возможности не выходить из своих общежитий. А это достаточно большой студенческий городок в самом центре столицы. Некоторые школы Витебска переходят на дистанционное обучение.
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