 "Голос" не голосуватиме за призначення нового Кабміну, - Вакарчук

Про це він заявив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Список до кінця не знає ніхто, зокрема і депутати, які повинні за цей список голосувати", - сказав Вакарчук.

Він озвучив низку вимог, які висуває фракція "Голос" до процедури призначення нового складу Кабінету міністрів.

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"По-перше, потрібно поіменне голосування за уряд. Вони мають всі розповісти свої програми, щоб і ті, хто буде за них голосувати (а це, я так розумію фракція монобільшості), і український народ, і професіонали, які сидять у цьому залі, почули з чим вони будуть мати справу. По-друге, важливо, щоб силові структури раптом не загубилися в питанні уряду. Ми вимагаємо, щоб порядок денний був змінений: спочатку говорили про ситуацію в силових структурах в контексті того, що збираються піднімати відставку генпрокурора", - сказав Вакарчук.

На запитання про те, чи буде голосувати фракція за відставку уряду він сказав: "Ми не будемо голосувати".

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.