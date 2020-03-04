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 Політика України
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Все про:Вакарчук (167) Кабмін (3760) Голос партія (134) Гончарук_Олексій (755)

 "Голос" не голосуватиме за призначення нового Кабміну, - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його фракція не голосуватиме за відставку уряду.

Про це він заявив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Список до кінця не знає ніхто, зокрема і депутати, які повинні за цей список голосувати", - сказав Вакарчук.

Він озвучив низку вимог, які висуває фракція "Голос" до процедури призначення нового складу Кабінету міністрів.

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"По-перше, потрібно поіменне голосування за уряд. Вони мають всі розповісти свої програми, щоб і ті, хто буде за них голосувати (а це, я так розумію фракція монобільшості), і український народ, і професіонали, які сидять у цьому залі, почули з чим вони будуть мати справу. По-друге, важливо, щоб силові структури раптом не загубилися в питанні уряду. Ми вимагаємо, щоб порядок денний був змінений: спочатку говорили про ситуацію в силових структурах в контексті того, що збираються піднімати відставку генпрокурора", - сказав Вакарчук.

На запитання про те, чи буде голосувати фракція за відставку уряду він сказав: "Ми не будемо голосувати".

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179311
 
   
 Топ коментарі
 
"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6277 Зебіли, актуально, чи не так ?"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6269
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А воровство украинской земли проголосовали всей бандой. "Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4200
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А воровство украинской земли проголосовали всей бандой.
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Какое воровство? Не хочешь не продавай. Кому ты чешешь?
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Индексацию пенсий отменили, субсидии сняли, а потом не хочешь не продавай. Серьезно? )))
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Закон, который пытается протянуть зелень, направлен на распродажу государственных земель, что и есть воровством у государства. А собственники паёв могут поступать со своей землёй как захотят, они никого не интересуют.
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Это уже ослу зе сегодня надо это все зачитать.
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відповіді на ці і багато інших питань в новій книзі в.зеленського "ідіть на ..й"
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Такий Славік став самостійний, розважливий. Ну прямо -державник.
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Пинчук разрешил погавкать...немного..вакурчуку
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Та все, кроме фракции Зеленского могут идти по домам

Собственно, как и с сентября прошлого года...
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Вакурчук хоть знает что это переворот в царстве осла зе
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Співуни х-ві... ідіть далі блеяти. Хто на вас там зважає?
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Ну соросята то таке, але адекватні депутати НЕ МАЮТЬ голосувати за ставленника Ахметова на пост прем'єра...
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Якщо брати цілком - такі є, але у нас взагалі куди не плюнь - хтось чийсь ставленик.
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Лановий, Новак, Соскін - толкові економісти, які не є нічиїми ставленниками.
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Знущаєтесь? Де Ви бачили, щоб у нас за професійні якості на пост призначали?
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Молодец....
Сразу засыпал зелю и новый кабмин!!!!
Какие программы!!!!!
Ой ржу не могу..... Там претенденты наверно на заседании узнали что будут министрами! Или жребий тянули на бумажках!!!
А авакян вообще непроходной!!!!
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Це нічого не вирішує, але позиція Вакарчука мені подобається.
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Славик ты видел ваш рейтинг ?
Вот это « не будет» уже не катит !
Пора активизировать работу , а не просто стоять в гордой позе .
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Сява , так то без разницы . СН и Рыги проголосуют . Лучше напиши хорошую песню .больше пользы .
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Об отношении фракции к происходящему я спою вам в новой песне)))
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