 Постанову про відставку Гончарука внесено в Раду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті ВР.
"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна рада України постановляє: прийняти відставку прем'єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича", - йдеться в тексті постанови ВР.
Останній етап проходження документа - направлено до комітету.
полгода просрали и всё ... как обычно никому и ничего за это не будет?
импичмент мля!
по сравнению со Шмаргалём он хоть безобидный
гонял бы себе на самокате та и хер с ним
Ст. 14 п. 5
«Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України».
Очевидно, что по этой причине его увольнять нельзя до сентября месяца. Таким образом, отставка Кабмина может произойти только в случае подачи Гончаруком заявления об отставке, по собственному желанию. Иных оснований нет.
Если это не утка, а пока мы не можем найти официального подтверждения этой информации в базе суда или каким-то другим образом, то может возникнуть очень необычная ситуация, когда Кабмин по сути, станет в оппозицию к президенту и ВР. В это слабо верится, поскольку другая часть прессы уже публикует возможный список нового правительства, но тем не менее ситуация довольно необычная и в любом случае, даже если за ночь Гончарука дожмут, то у слуг не все так сладко, как они то пытаются представить. Завтра все станет ясно, а сегодня все это - слухи, подтвержденные только публикациями в СМИ.\\\\\\\\\
Премьер-министра закон запрещает менять в течение первого года каденции.