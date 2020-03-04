 Постанову про відставку Гончарука внесено в Раду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті ВР.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна рада України постановляє: прийняти відставку прем'єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича", - йдеться в тексті постанови ВР.

Останній етап проходження документа - направлено до комітету.