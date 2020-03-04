 "Батьківщина" підтримає відставку Гончарука, чекає презентацію програми Шмигаля, - Наливайченко

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, голосуватимемо за відставку. Цей уряд має піти. А за призначення (нового прем'єра – ред.)? Спочатку програма, індексація пенсій сьогодні, а потім визначатимемося", - сказав Наливайченко журналістам у середу в кулуарах Верховної Ради.

Він пояснив, що має бути представлено програму, проведено індексацію пенсій. Більшість членів фракції "Батьківщина" виступають за поіменне голосування після представлення програми.

Читайте також: Постанову про відставку Гончарука внесено в Раду

Наливайченко також зазначив, що ротація уряду відбувається за зачиненими дверима. "Знову з'явилася практика за зачиненими дверима, вночі, без вас (журналістів, - ред.), без громадян України хтось щось про когось говорить. Чому так?" - зазначив нардеп.

За його словами, влада має в цьому питанні діяти відкрито, представити програму, назвати відповідальних і розпочати відкрите обговорення.

Відповідаючи на запитання, чи голосуватиме фракція за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, Наливайченко зазначив, що представники влади мають назвати підстави, на яких вирішено зняти Рябошапку.

"Це інтрига всередині президентської фракції, нехай скажуть про справжні підстави, звідки ця інтрига взялася, або не втягуйте інших. Це "кулуарщина, договорняки". Ми в такому участі не беремо", - сказав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.