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 Політика України
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 "Батьківщина" підтримає відставку Гончарука, чекає презентацію програми Шмигаля, - Наливайченко

Фракція "Батьківщина" проголосує за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, а питання нового прем'єра розгляне після того, як буде представлена програма нового складу уряду.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, голосуватимемо за відставку. Цей уряд має піти. А за призначення (нового прем'єра – ред.)? Спочатку програма, індексація пенсій сьогодні, а потім визначатимемося", - сказав Наливайченко журналістам у середу в кулуарах Верховної Ради.

Він пояснив, що має бути представлено програму, проведено індексацію пенсій. Більшість членів фракції "Батьківщина" виступають за поіменне голосування після представлення програми.

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Наливайченко також зазначив, що ротація уряду відбувається за зачиненими дверима. "Знову з'явилася практика за зачиненими дверима, вночі, без вас (журналістів, - ред.), без громадян України хтось щось про когось говорить. Чому так?" - зазначив нардеп.

За його словами, влада має в цьому питанні діяти відкрито, представити програму, назвати відповідальних і розпочати відкрите обговорення.

Відповідаючи на запитання, чи голосуватиме фракція за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, Наливайченко зазначив, що представники влади мають назвати підстави, на яких вирішено зняти Рябошапку.

"Це інтрига всередині президентської фракції, нехай скажуть про справжні підстави, звідки ця інтрига взялася, або не втягуйте інших. Це "кулуарщина, договорняки". Ми в такому участі не беремо", - сказав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179308
 
 
 Топ коментарі
 
Это будет их общая с Игорь Валеричем победа
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Проститутка старая что то урвала..
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Между этими заявлениями прошло ВРЕМЯ.
И что-то изменилось. Тайное стало явным.
твой вброс - классический пример гбнявой манипуляции. Строго по методичкам х-ла.
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Дик розумні люди і в травні 2019 знали, що Зе - маріонетка...
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Тогда Валерьич бабушке немного баблоса на выборы отвалил.
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Кто больше дал, тот барышню и танцует. Все ВРЕМЯ
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Яка програма може бути у Ахметовської шавки Шмигаля?Бамбас на всієї Україні.
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поддержка этого невдахи всего -200 голосов, вторая венидиктова..куда пристроить
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Это будет их общая с Игорь Валеричем победа
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Ну, а потом можно и поторговаться с Ринатом Леонидовичем
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почему он не предлагает ЮВ в премьеры?
с ней всё хорошо?
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Я вже казав що Юлька на це не погодиться.
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Не пройдет. Наш нарид не дорис до ЮВТ, ему милее воры, олигархи, их прислужники и клованы
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Таке вже було за Юща. Тоді він два з половиною роки блокував роботу уряду наклавши більше 400 вето на його рішення + диверсії в НБУ + ... . І всіх собак намагались повісити на премьєра.
Думаю вдруге Тимошенко на таке не піде. Треба реальну владу в парламенті. Без цього прем'єр всього лиш хлопчик для биття
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"ШиркаГейт". Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 2029 року

СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО, УП
Четвер, 24 квітня 2014, 09:00
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Всё то же блеяние про пенсии.....
Зубы не стёрлись?
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Нет не стёрлись, пенсия действительно КРАЙНЕ НИЧТОЖНА, а зебило-евреям на украинских пенсионеров НАСРАТЬ. "Батьківщина" підтримає відставку Гончарука, чекає презентацію програми Шмигаля, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 6240
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Величина пенсии не зависит от силы твоих криков. Так понятно?
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Мої батьки не за Юльку, але їх дуже обурило, що зелені не підвищили їм пенсію з весни!
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Дик індексація пенсій ж мала бути в березні, її перенесли на вересень аж... Не те, щоб мої батьки ждали мани небесної від цієї влади (вони її і не обирали), але все одно 200-300 грн не були б зайвими!
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Ну Наливайченко нарисовался))) Пусть лучше расскажет что там с делом СБУшника который после его назначения главой СБУ приехал в Днепр ставить под свою крышу бизнес, а УКРОПовцы его поймали и предали огласке.
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Шмигаль-це останній. Це той з ким в одставку піде шмаркля!
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ГОЛОС не голосует, им по х........ на страну, Юля патриот, не о себе думает, о стаде, что бы не выздыхало. Пэтруху устраивает нынешняя ситуация, чем хуже, тем им лучше, но не понимает, что придя к власти не кем будет руководить, тем более обкрадать.
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