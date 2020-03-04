 Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.
За його словами, точний обсяг чорного ринку оцінити складно.
"Один експерт наводив мені у приклад популярний препарат проти раку. За його словами, близько 30% цих ліків продається підробленими. У кращому випадку, пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду…", - йдеться в повідомленні.
"Отже, як це має працювати. На упаковці з ліками (почнемо, найімовірніше, з рецептурних) буде наноситися спеціальний 2D-код. Цей код "активується" під час виробництва і деактивується під час продажу", - розповів Дубілет.
Він зазначив, що для сканування цього коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій, який коштує менше за $100, або скористатися безкоштовним додатком для смартфона.
Таким чином, аптеки не зможуть продавати підроблені ліки (тобто ліки з підробленим або повторно використаним кодом). Користувачі зможуть перевіряти справжність ліків, їхнє виробництво і продаж за допомогою смартфона. Система не пропускатиме продаж прострочених ліків.
На скільки зросте вартість цих ліків? За чий рахунок аптеки будуть закуповувати ці прилади? Хто їх виробник? І головне, скільки відкату перепаде Дубілету?
Так и с этими 2D марками... распил очередной суммы бюджета и удорожание продукции для конечного потребителя.
Дубилет очередной диджитальный прохиндей. Достаточно только на его иПло посмотреть...
Китайцы сделали правильно - подделал лекарства, тоесть тысячи людей не получили медпомощь, а может и умерли - получи СМЕРТНУЮ казнь. У нас "толерантность". И пофиг что тысячи пострадают.
Можно ТОЛЕРНТНО даже. Пожизненное заключение с конфискацией, в том числе и у "родЫЧЕЙ".