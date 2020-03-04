 Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

За його словами, точний обсяг чорного ринку оцінити складно.

"Один експерт наводив мені у приклад популярний препарат проти раку. За його словами, близько 30% цих ліків продається підробленими. У кращому випадку, пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду…", - йдеться в повідомленні.

"Отже, як це має працювати. На упаковці з ліками (почнемо, найімовірніше, з рецептурних) буде наноситися спеціальний 2D-код. Цей код "активується" під час виробництва і деактивується під час продажу", - розповів Дубілет.

Він зазначив, що для сканування цього коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій, який коштує менше за $100, або скористатися безкоштовним додатком для смартфона.

Таким чином, аптеки не зможуть продавати підроблені ліки (тобто ліки з підробленим або повторно використаним кодом). Користувачі зможуть перевіряти справжність ліків, їхнє виробництво і продаж за допомогою смартфона. Система не пропускатиме продаж прострочених ліків.

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