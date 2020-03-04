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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ліки (338) Дмитро Дубілет (106)

 Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет

Ліки планують продавати з 2D-кодом, який буде нанесено на упаковці. Продаватимуть лише ті ліки, які матимуть дійсний код.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

За його словами, точний обсяг чорного ринку оцінити складно.

"Один експерт наводив мені у приклад популярний препарат проти раку. За його словами, близько 30% цих ліків продається підробленими. У кращому випадку, пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду…", - йдеться в повідомленні.

"Отже, як це має працювати. На упаковці з ліками (почнемо, найімовірніше, з рецептурних) буде наноситися спеціальний 2D-код. Цей код "активується" під час виробництва і деактивується під час продажу", - розповів Дубілет.

Він зазначив, що для сканування цього коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій, який коштує менше за $100, або скористатися безкоштовним додатком для смартфона.

Таким чином, аптеки не зможуть продавати підроблені ліки (тобто ліки з підробленим або повторно використаним кодом). Користувачі зможуть перевіряти справжність ліків, їхнє виробництво і продаж за допомогою смартфона. Система не пропускатиме продаж прострочених ліків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Дубілетом і Миловановим ще будуть співбесіди, - заступник голови фракції СН Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179305
 
 
 Топ коментарі
 
а шо мішає таблєтіровать мєл под 2Ді кодамі?
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"Остапа понесло"! Кабмин запустит пилотный проект, позволивший решить проблему поддельных лекарств, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6693
На скільки зросте вартість цих ліків? За чий рахунок аптеки будуть закуповувати ці прилади? Хто їх виробник? І головне, скільки відкату перепаде Дубілету?
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идея хорошая , но она проверяет коробку упаковки , а реализация из за дороговизны идет и пластинами пластинами и ампулами , так что идея в ряд ли изменит продажу подделок , а цена еще вырастит Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5414
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Дубилет молоток.Увольняйте кого хотите,Дубилета не чепать.
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пилотный проект, как и перепись населения, запустят по телефону
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Агент их величества Бени, или очередной смотрящий

Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9941
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"Остапа понесло"! Кабмин запустит пилотный проект, позволивший решить проблему поддельных лекарств, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6693
На скільки зросте вартість цих ліків? За чий рахунок аптеки будуть закуповувати ці прилади? Хто їх виробник? І головне, скільки відкату перепаде Дубілету?
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Пенсіонери і так половину пенсії залишають в аптеках. А на решту гуляють і шикують.
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по моему выбор между мелом в таблетках и возможным откатом Дубилету, вполне очевиден.
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Срочно уберите этого шизика он за пол года нам все бизнесы поламает
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Идея норм но опять через жопу. Какие санкции будут применяться к аптекам?
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читайте текст, повторное использование, а ровно как и использование поддельного кода, а также продажа с истекшим сроком годности, система не пропустит. Вам не смогут просто пробить через кассу такой товар.
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Поставить на пост министра здравоохранения человека от "Дарницы"? Блестящий выход.
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5 упаковок лекарства с одинаковым 2D-кодом. Игра в наперстки: какая из 5 - настоящая?
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тут як в псіхушкє - хто першим одягнув халат, тот і дохтурь
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а шо мішає таблєтіровать мєл под 2Ді кодамі?
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идея хорошая , но она проверяет коробку упаковки , а реализация из за дороговизны идет и пластинами пластинами и ампулами , так что идея в ряд ли изменит продажу подделок , а цена еще вырастит Кабмін запустить пілотний проєкт, який дозволить вирішити проблему підроблених ліків, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5414
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Собирай уже свои бебехи и звиздуй на, бо завтра заберут пропуск и не сможешь забрать свою швейную машинку!
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И кто же у нас будет RFID производить? Вот и икнулась нам реформа образования вместе с реформой медицины.
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На алкогольной и табачной продукции тоже есть акцизные марки, якобы защищающие от фальсификата. Но это, что решило проблему?
Так и с этими 2D марками... распил очередной суммы бюджета и удорожание продукции для конечного потребителя.
Дубилет очередной диджитальный прохиндей. Достаточно только на его иПло посмотреть...
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Приблуда, ты лучше с контрабасными лекарствами прекращай работать. там бабла немеряно крутится.
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самое эпохальное лекарство ЗЕЛЕНКА, мажте себе голову ЗЕЛЕНКОЙ зеэбилы разом
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Сделайте ПРОЩЕ, как в Китае. Там ублюдков КАЗНЯТ. Проблем нет вообще. 2Д, 3д - толку?
Китайцы сделали правильно - подделал лекарства, тоесть тысячи людей не получили медпомощь, а может и умерли - получи СМЕРТНУЮ казнь. У нас "толерантность". И пофиг что тысячи пострадают.
Можно ТОЛЕРНТНО даже. Пожизненное заключение с конфискацией, в том числе и у "родЫЧЕЙ".
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