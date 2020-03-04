 Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосував 291 народний депутат, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 4 лютого Рада призначила Шмигаля віцепрем'єром - міністром розвитку громад і територій. До цього призначення з серпня 2019 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. Раніше він очолював Бурштинську ТЕС (входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, був заступником начальника головного управління Міндоходів у Львівській області.
BBC
Чувак на самокате уехал....и не обещал вернутся...
Только сменили невовремя. Кризис идёт и следующий премьер скорее всего вылетит быстрее предыущего.
Теперь у Ахметова есть кукла премьер-министр...
Стричь баранов будут в два раза интенсивнее...
Менеджерів Ахметова та Коломойського в міністерські крісла.
а за ним воробушек шмыг-шмыг-шмыг-шмыг
Все перестановки в действующем Кабинете министров не играют совершенно никакой роли, так как они не приводят к изменениям в стране. За все время работы нового президента, Верховной Рады и Кабмина не было проведено ни одной реальной реформы.
Журналист Роман Скрыпин убежден, что хоть номинальная власть в стране и поменялась в 2019 году, реальное же управление осталось у олигархов, которые делают со страной все, что хотят. Ни изменения в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не дали и не дадут желаемого результата, так как скрытые договоренности никуда не пропали.
Скрыпин считает, что очередная замена министров - это пустое действие, которое лишь поменяет одних людей, подконтрольных олигархам, на других.
По его словам, данные изменения связаны с тем, что олигархи решили перераспределить власть в стране.
страна вновь теряет время и попусту растрачивает энергию. Без изменений Украина может навсегда остаться страной третьего мира и не выйти на достойный уровень жизни.
Контрабанда (нем. Schmuggel)
Какая разница!
натомість призначили цього Шмигу. Виступ його в Раді був дуже- яскравий - ніякий, ідей - нуль. Іпотека, кредити малому бізнесу. Це просто жах.
Людина вже на старті немає ідей, то чогось проривного чекати не доводиться.
То скрізь, здається, любо, тихо.
І на Україні добро…
Та чую - стогне мій народ.
Бо вже до злиднів довели
Людей на славній Україні.
Вже й Україну продали
Пани лукаві. Люди гинуть!
Те зло від вашої вини.
Ви, препоганії сини,
За шмат гнилої ковбаси
у вас хоч матір попроси.
То продасте.
Неначе суки з кобелями
Жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна... -
Й понині
Гаса по нашій Україні"
Клянусь мацой!
Стрес,відчай,облисіння,імпотенція...