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 Політика України
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Все про:ВР (7176) Кабмін (3825) Денис Шмигаль (16)

 Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосував 291 народний депутат, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 4 лютого Рада призначила Шмигаля віцепрем'єром - міністром розвитку громад і територій. До цього призначення з серпня 2019 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. Раніше він очолював Бурштинську ТЕС (входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, був заступником начальника головного управління Міндоходів у Львівській області.

Також читайте: Пріоритети у нового Кабміну будуть ті самі, що й у попереднього, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179304
 
 
 Топ коментарі
 
Весна прийде,саджати будемо.Сказав В.А.Зелєнський і посадив.
Менеджерів Ахметова та Коломойського в міністерські крісла.
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С началом эпохи зеленого шмыгаля вас дорогие украинцы.
Чувак на самокате уехал....и не обещал вернутся...
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Денис Шмыгаль называет сериал "Слуга народа", во многом благодаря которому Владимир Зеленский стал президентом Украины, "классным", и убежден, что именно этот сериал станет "стратегией, которая будет в части подходов (к государственному управлению)»
BBC
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С началом эпохи зеленого шмыгаля вас дорогие украинцы.
Чувак на самокате уехал....и не обещал вернутся...
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Такая перетасовка колоды далеко не последняя. Зеленскому сильный премьер не нужен.Потому что, его обостренное тщеславие,не позволит ему находится в тени премьера. Гончаруку изначально была уготована роль " мальчика для битья". Если в ближайшее время,президентский рейтинг не поднимется, то и новый премьер отправится вслед за Гончаруком. Как в куплетах Мефистофеля - " На земле весь род людской чтит один кумир священный".)
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Для битья то понятно.
Только сменили невовремя. Кризис идёт и следующий премьер скорее всего вылетит быстрее предыущего.
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Кто об этом думает? Им то что...туда сюда. Мы скоро согнемся от их экспериментов.
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так експеримент вже триває останні..років 22-23. І нічо- не зігнулися.
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Почему Вы решили, что у Зе обострённое тщеславие? Это как раз у Порошенко тщеславие до неба. С его: Я, Я, Я, при Мне, моя страна и т.д...
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таки при нем, а при хепихденте сплошная жопа, так, что бубочке похвастматься жопой? Он же не гей в хорошем смысле этого слова
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Anton Mushka Это характерная черта артиста,тем более популярного. Он не терпит чужой славы и окружает себя людьми,которые почитают только его талант и аплодируют. Если учесть, что Зеленский артист с большой буквы,то и тщеславие его обостренное. ))
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Что-то я не слышал как он говорит "я" "я" а вот мы это в каждом вычступлении
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У Коломойского есть кукла-президент...
Теперь у Ахметова есть кукла премьер-министр...
Стричь баранов будут в два раза интенсивнее...
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Занимают места чтоб удобнее было кредит МВФ хапать. А потом на Сейшеллыы...
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Сейчас зебилы начнут скулить старую песТню о главном....дайте ему сто дней...он же только назначен...он еще не в курсах...все будет зашибись...потом...
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все будет зашибись...потом.. Трохи добавлю; і не факт шо у вас
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Снимать его будут с таким же пафосом, как и Гончарука?


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Весна прийде,саджати будемо.Сказав В.А.Зелєнський і посадив.
Менеджерів Ахметова та Коломойського в міністерські крісла.
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Думаете эти господа держали б на работе плохих менеджеров?
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загребать урожай не сеять пшеницу,ветродуи они с пустого в поржнее ахметки,Порох хоть зримо вкусовое производит к примеру.....
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Колишній студент Львівського політеху, за якого вчився дядько з сусіднього факультету, поки пан Денис набирався практики...
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"Руки вверх, Шмыгло!" - Из "Дела Румянцева". То ли еще будет...
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предлагаю шмигеля отправить на обучение в израиль, а четыре года его обязаности пусть какой нибудь кива исполняет
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самокатчик крылышками бяк-бяк-бяк-бяк
а за ним воробушек шмыг-шмыг-шмыг-шмыг
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"Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины" - на то они и слуги, чтобы служить своему хозяину-пастуху видимо у Лицедея есть волшебная палочка, и он как хочет, так и дирижирует своим стадом.
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это, а был отчет бывшего премьера? чем он занимался? кто ему мешал и чем? где деньги?это же нужно спрашивать, а то потом вешать (оптом, всех причастных) без суда и следствия как-то не очень...
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Ни куя не поменяется , скромняга ездил на самокате а лысый вообще на мотоцыкле с коляской газовать будет. Эта сори полная куета подстёбывает наших врагов с нашей не серьёзностью. 96-Квартал.
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"Олигархи вновь победили", - Роман Скрыпин.

Все перестановки в действующем Кабинете министров не играют совершенно никакой роли, так как они не приводят к изменениям в стране. За все время работы нового президента, Верховной Рады и Кабмина не было проведено ни одной реальной реформы.

Журналист Роман Скрыпин убежден, что хоть номинальная власть в стране и поменялась в 2019 году, реальное же управление осталось у олигархов, которые делают со страной все, что хотят. Ни изменения в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не дали и не дадут желаемого результата, так как скрытые договоренности никуда не пропали.

Скрыпин считает, что очередная замена министров - это пустое действие, которое лишь поменяет одних людей, подконтрольных олигархам, на других.
По его словам, данные изменения связаны с тем, что олигархи решили перераспределить власть в стране.
страна вновь теряет время и попусту растрачивает энергию. Без изменений Украина может навсегда остаться страной третьего мира и не выйти на достойный уровень жизни.
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думка скрипіна мало кого цікавить.
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твоя же не колышит даже твою жену, если у такого дятла она вообще есть Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 6570
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Так и есть. Все по делу Скрыпин сказ. Полностью прав.
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Рада назначила Контрабанду ( евр.фам. Шмыгаль ) премьер-министром Украины. Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 4217

Контрабанда (нем. Schmuggel)
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интересное голосование кроме карманных "слуг" которые за зарплаты в конвертах хоть за чорта проголосуют и еще одна фракция по моему "за життя",остальные не поддержали ни одним голосом!это успех! )))
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Интересно, а процент одной интересной национальности будет такой же в новом правительстве - 90% ?? ))
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Ну буде пару українців. ви ж знаєте. вони всюди пролізуть)
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Дайош кожних півроку новий уряд!
Какая разница!
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Президент Зеленський мав би набратися мужності та призначити Тигіпка. Такого рівня людей в Україні мало.
натомість призначили цього Шмигу. Виступ його в Раді був дуже- яскравий - ніякий, ідей - нуль. Іпотека, кредити малому бізнесу. Це просто жах.
Людина вже на старті немає ідей, то чогось проривного чекати не доводиться.
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Колись ми вже бачили на що був здатен ахметівський протяже.
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"Рада назначила Шмыгаля премьер-министром" - на Сеньку похож, но Сенька умнее.
Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 5097
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теперь Украина со Шмыгале покатит ровно также как ,как автобусы "ЛАЗ"
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А де ті баби ванги які пророкували що Юлька стане прем"єром?
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"Коли не бачиш того лиха,
То скрізь, здається, любо, тихо.
І на Україні добро…
Та чую - стогне мій народ.
Бо вже до злиднів довели
Людей на славній Україні.
Вже й Україну продали
Пани лукаві. Люди гинуть!
Те зло від вашої вини.
Ви, препоганії сини,
За шмат гнилої ковбаси
у вас хоч матір попроси.
То продасте.
Неначе суки з кобелями
Жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна... -
Й понині
Гаса по нашій Україні"
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кто в своем уме пойдет латать дыры в тонущем корабле?это не только ошибки кабмина,это ошибка новой власти во главе с президентом
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Це помилка лохів які цю владу обрали. Папріколу.
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Та вже краще Юлька замість цих маріонеточно-опереточних ЗЕшмарклів!
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Баба юля гірше. Та точно продасть і навіть торгуватись не буде. А ці ще торгуються і може поймуть що самим стригти вигідніше.
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Мы все за Шмыгаля если сказал наш вождь Зеленский. Шмыгаль наше ффсе!!!
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А шо хто-то против Шмыгаля??? В расход контру!!!
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Еще один таки да украинец во власти!
Клянусь мацой!
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Бісові порохоботи натицяли Голобородьку в прямому ефірі.
Стрес,відчай,облисіння,імпотенція...
Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 4914
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Прийшов до Пороха на Гончаренка жалітися. Стукачок.
Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 3342
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Я не верю в Шмигаля у него ничего путнего не получится, не такой премьер нужен.
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що ви розумієте під путнім і для кого? Якщо для українського народу, то дійсно нічого путнього.
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Пусть даже премьер поручает 1 миллион грн. в месяц, но он должен быть профи и сам формировать свою команду. С такими как Гончарук выходит дороже хоть зарплаты у них небольшие, но пол года просрано, а это сейчас минусы и в будущем минусы.
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Украине нужен премьер министр иностранец. имхо.
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В Украине за столько лет ни разу не было норм премьера.
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Шмыгаль это шарамыга ахметовский. Этот убогий олигархический кабмин ждет крах. В конце года будет новый премьер.
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