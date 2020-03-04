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 Політика України
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Все про:Аваков (1496) Кабмін (3760) Кулеба Дмитро (225) Криклій (78) Федоров Михайло (43) Корнієнко (141) Малюська Денис (47)

 На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав імена міністрів, які збережуть свої посади.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Залишиться ще пан Кулеба - він об'єднуватиме дві галузі - європейської інтеграції та міністерство закордонних справ, пан Малюська - міністр юстиції, пан Михайло Федоров - це зрозуміло, бо в галузі цифрових перетворень у нас найбільше успіхів в уряді ... ще Криклій Владислав", - сказав Корнієнко.

Також, за його словами, збереже свій пост міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну. ФОТО

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179303
 
 
 Топ коментарі
 
А як так,Зелєбоба казав шо сАбаков тимчасовий,а виходе шо він вічний))
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Вы же знаете: у нас нет ничего более постоянного, чем что-то временное.
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HELGI`s NEWs

1. В рамках системного кризиса власти, сегодня состоится перетряска Кабмина. На место премьера претендует некто Шмыгаль.
NB * Вас правда интересуют фамилии новых членов правительства? Меня - нет.
Ибо нет кризиса власти.
Зеленский - и есть кризис власти.
Человек, устранивший профессионалов, келейно и по принципу личной симпатии расставляющий своих дружков, пытается в ручном режиме руководить моностадом. Но то, что работало в "Квартале", на голову не налезает даже в Кривом Роге - не говоря уже о всей стране.
Чувствуя слабость зелёного междусобойчика, среднее звено региональных руководителей открыто выполняет первый завет Голобородька - каждый сам себе президент, судьи удвоили традиционный беспредел, а силовики воюют не с внешним врагом и вылезшими из тёмных щелей тараканопортновыми и жаборабиновичами, а за благостный взгляд зеленоликого.
В результате, поставлен антирекорд: рост ВВП оказался минимальным начиная с первого квартала 2016 года. При этом экономика стремительно падает ровно 8 месяцев (т.е. с момента избрания нового президента), а индексация пенсий и ряд социальных выплат заморожены на неопределённое время. Вас всё ещё интересуют перестановка кроватей в этом борделе, а не то, когда будет устранён главный фактор его недееспособности? Риторический вопрос.

2. Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: СН уже не получит такого количества мест, - Арахамия.
NB * Шикарная логика! Получается, прошлую Раду можно было разогнать по беспределу только для того, чтобы теперешнее сборище любителей проституток, ранее судимых педофилов, ватников и слуг Коломойского, сформированное путём случайного набора цифр, не потеряло гордое звание зелёного моностада. Я аплодирую циничности не только Арахамии, но "дальновидности" тех, кто за него голосовал.
Enjoy!
Кстати, мне понравилась позиция одного бизнесмена (позаимствовано у Ройзмана). Когда он разговаривает по вопросам потенциального сотрудничества, всегда спрашивает, за кого человек голосовал. На вопрос, какое это имеет отношение к бизнесу, резонно замечает: "Чтобы понять уровень интеллектуальной вменяемости будущего партнёра."
No comments...

3. Одной строкой:
* В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19.
NB * А разве Зеленский не запретил своим указом короновирус в Украине? Судя по играющей в теннис, а не занимающейся здравохранением Скелецкой, монобольшинство уже всё порешало, и нам ничего не грозит.

* Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим, - Гончарук.
NB * Сбитый системой, приведшей его к власти, Гончарук говорит о сопротивлении этой системы. У Оруэлла типает левый глаз.

* Посольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Раде.
NB * Настоящая зрада у зелёных! Не успели они собрать голоса за отставку Рябошапки, как получили щелбана от дядюшки Сэма. Ибо сажать не весной надо, а строго в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Разве не знали?

* "Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы", - Эрдоган.
NB * Эрдоган почти такой же диктатор, как и Путин, но у него есть яйца и он готов жёстко отстаивать интересы своей страны. В отличие от известного всем любителя выискивать "стремление к миру" в глазах у кремлёвского недомерка.

* На суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.
NB * А ещё с признаками ватности, великодержавной хромосомности, кремлёвского делирия, стойкой бандеробоязни и синдромом диспетчера Карлоса.

* В России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя, а российский рынок обвалился максимально за два года.
NB * А что ещё нужно русскому человеку, кроме водки и посмертных орденов от царя-батюшки? Короче, у них всё по плану, но у нас некому этим "планом" воспользоваться.

* США. С гонки у демократов снялись Пит Буттиджич и Эми Клобучар - реальных шансов на победу у них не было с самого начала. Теперь же они собираются поддержать Джо Байдена, с которым всё более-менее ясно станет сегодня, когда сразу 14 штатов будут выбирать претендента на должность президента от демократов.
NB * Кстати, индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса - кто-то здорово нагревает руки на этой эпидемии. Впрочем, как всегда.

Але нам своє робити, на себе сподіватись і пам`ятати, що такі слова, як "доля", "карма" та "обставини" дуже зручні для тих, хто не приймає рішень, а лише шукає собі чергового месію.
Шануймося!
Helgi Sharp
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А як так,Зелєбоба казав шо сАбаков тимчасовий,а виходе шо він вічний))
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Вы же знаете: у нас нет ничего более постоянного, чем что-то временное.
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Нові міністри уряду Шмигаля представлені "Слузі народу" Зеленським, мінімум двоє працювали на Ахметова На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6431
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ЛИЦО у корниенко--ярого БУХАРИКА-ОДИНОЧКИ,круги под глазами,речь не связная,хрен знает что
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То це правда, що шизіка Мілованова відправлять у дурку?
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Типа лучше кто то прийдет Хрен редьки не слаще
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а куди повертатись скалецькій?...чи заблокуватись у санжарах, оголосити на своїй сторйнці про те, що у всіх корнавірус...і брати владу на ізмор...та ніхто не навідається, бо нема марлевих повязок
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а откуда этот гм...гучномовэць может знать?заседание начнется только в 16.00.и еще фиг его знает,чего напринимают
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Одну годину тому цей гучномовець говорив, що перший у відставку піде Авакян.
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Скалецьку кинули! А вона так у Санжарах працювала, так працювала!
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мне тоже жалко тетку. Мало того что пинком под зад впихнули в тюрягу, так еще и с работы выгнали потом.
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интересно, а где ее мозг был все это время? На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 665
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ну, это На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1708 вещество, которое в черепной коробке плещется На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1708
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ну ты задачу задал Я ж не ветеринар откуда мне знать что у нее там плещется. Хотя, после интенсивных занятий спортом с физруком, могу предположить... Но нельзя.
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И шо, а страна в смартфоне как?
Этот дурачек Федоров без Долбодятла не вытянет такую задачу.
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Если министра МВД депутаты и президент хотят оставить, то это не министр, а чорт, решала, который в жизни не откроет дело против своих спонсоров.
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У Рината Леонидовича и Игоря Валерьевича сегодня вечерина

Думаю, к попкорну будет шампусик
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"Депутаты от "ЕС" Арьев, Гончаренко и Величкович попросили Разумкова обеспечить завтра в Раде попкорн." - все будет. Друзья постарались.
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HELGI`s NEWs

1. В рамках системного кризиса власти, сегодня состоится перетряска Кабмина. На место премьера претендует некто Шмыгаль.
NB * Вас правда интересуют фамилии новых членов правительства? Меня - нет.
Ибо нет кризиса власти.
Зеленский - и есть кризис власти.
Человек, устранивший профессионалов, келейно и по принципу личной симпатии расставляющий своих дружков, пытается в ручном режиме руководить моностадом. Но то, что работало в "Квартале", на голову не налезает даже в Кривом Роге - не говоря уже о всей стране.
Чувствуя слабость зелёного междусобойчика, среднее звено региональных руководителей открыто выполняет первый завет Голобородька - каждый сам себе президент, судьи удвоили традиционный беспредел, а силовики воюют не с внешним врагом и вылезшими из тёмных щелей тараканопортновыми и жаборабиновичами, а за благостный взгляд зеленоликого.
В результате, поставлен антирекорд: рост ВВП оказался минимальным начиная с первого квартала 2016 года. При этом экономика стремительно падает ровно 8 месяцев (т.е. с момента избрания нового президента), а индексация пенсий и ряд социальных выплат заморожены на неопределённое время. Вас всё ещё интересуют перестановка кроватей в этом борделе, а не то, когда будет устранён главный фактор его недееспособности? Риторический вопрос.

2. Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: СН уже не получит такого количества мест, - Арахамия.
NB * Шикарная логика! Получается, прошлую Раду можно было разогнать по беспределу только для того, чтобы теперешнее сборище любителей проституток, ранее судимых педофилов, ватников и слуг Коломойского, сформированное путём случайного набора цифр, не потеряло гордое звание зелёного моностада. Я аплодирую циничности не только Арахамии, но "дальновидности" тех, кто за него голосовал.
Enjoy!
Кстати, мне понравилась позиция одного бизнесмена (позаимствовано у Ройзмана). Когда он разговаривает по вопросам потенциального сотрудничества, всегда спрашивает, за кого человек голосовал. На вопрос, какое это имеет отношение к бизнесу, резонно замечает: "Чтобы понять уровень интеллектуальной вменяемости будущего партнёра."
No comments...

3. Одной строкой:
* В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19.
NB * А разве Зеленский не запретил своим указом короновирус в Украине? Судя по играющей в теннис, а не занимающейся здравохранением Скелецкой, монобольшинство уже всё порешало, и нам ничего не грозит.

* Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим, - Гончарук.
NB * Сбитый системой, приведшей его к власти, Гончарук говорит о сопротивлении этой системы. У Оруэлла типает левый глаз.

* Посольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Раде.
NB * Настоящая зрада у зелёных! Не успели они собрать голоса за отставку Рябошапки, как получили щелбана от дядюшки Сэма. Ибо сажать не весной надо, а строго в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Разве не знали?

* "Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы", - Эрдоган.
NB * Эрдоган почти такой же диктатор, как и Путин, но у него есть яйца и он готов жёстко отстаивать интересы своей страны. В отличие от известного всем любителя выискивать "стремление к миру" в глазах у кремлёвского недомерка.

* На суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.
NB * А ещё с признаками ватности, великодержавной хромосомности, кремлёвского делирия, стойкой бандеробоязни и синдромом диспетчера Карлоса.

* В России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя, а российский рынок обвалился максимально за два года.
NB * А что ещё нужно русскому человеку, кроме водки и посмертных орденов от царя-батюшки? Короче, у них всё по плану, но у нас некому этим "планом" воспользоваться.

* США. С гонки у демократов снялись Пит Буттиджич и Эми Клобучар - реальных шансов на победу у них не было с самого начала. Теперь же они собираются поддержать Джо Байдена, с которым всё более-менее ясно станет сегодня, когда сразу 14 штатов будут выбирать претендента на должность президента от демократов.
NB * Кстати, индексы США резко выросли после обвала из-за коронавируса - кто-то здорово нагревает руки на этой эпидемии. Впрочем, как всегда.

Але нам своє робити, на себе сподіватись і пам`ятати, що такі слова, як "доля", "карма" та "обставини" дуже зручні для тих, хто не приймає рішень, а лише шукає собі чергового месію.
Шануймося!
Helgi Sharp
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Шмигаль ? Нарешті той премьер, з яким піде у відставку шмаркля!
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А мы увидим Федорова? Хоть сегодня? Было бы неплохо. А то оставлять на должности человека, который вроде бы есть, но которого никто не видел, не очень здорово.
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Это человек и пароход там целое министерство сделали чтобы создать мобильное приложение. Причём делают всё подрядчики. А что делает это министерство вообще непонятно)
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Знал его старшего брата (а мо, дядю), тоже выдающегося программиста из запорожья.
Поверь на слово, ниже среднего, с залысинами и пивным животиком.
Помогал Пинчуку отмывать бабло на якобы внедрении, якобы офигенной CRM Галактика.
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а где пороша
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Місяць тому землю трохи припорошило. На цьому зима закінчилась.
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сАбаков - и этим все сказано: псу под хвост такая "отставка правительства"!
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Прозрівають ЗЕ-бобіки. Але що з того?
Так. Сталося. Відбулося. Свєршилось.
Сьогодні, абсолютно без будь-якого тиску зі свого боку, почув від ідейного минулорічного ЗЕ-фана: "Лучше бы остался Порошенко".
Питання - якою ціною те "лучше би" тепер здобувати, бо 73% вічно розчарованих так і сидітимуть на дупі рівно.
Валерій Прозапас
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в Ростов убежал ?

Шо-то он туда с лета 2014-*года никак не доедет
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Да хоть сто раз заменят министров, это уже не поможет. Уходить надо шмарклю!
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не пишіть заяви на звільнення з відкритою датою... Це ЗАВЖДИ погано закінчується... (і не законно)
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Девочка от образования забеременела от радости, что вы делаете? Как ей теперь прокормить ребенка? Теперь ее не захотят, даже, порохоидиоты, вот так и вымерает стадо.
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Аваков кормчий от Кремля.Будут ему новых нелохов в правительство набирать, бывшие видимо не смогли раскорячиться на ковре. Не смогли кружевные труселя примерить.
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Українці пишаються турецьким президентом більше, ніж своїм.
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.......

Генеральну прокуратуру України може очолити юрист "Кварталу 95" Сергій Іонушас, який зараз є народним депутатом від партії "Слуга народу".

"Для повного трешу "95 квартал" може заповнити і Офіс генпрокурора. Якщо інформація в середу підтвердиться - це буде означати повну узурпацію влади та знищення правоохоронної системи", - підсумував експерт.Сергій Іонушас є адвокатом, керівником юридичної фірми "Гелон", працював з командою "95 кварталу", де займався оформленням авторських прав. З 2019 року народним депутатом від "Слуги

На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5708.
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О! Це вже справжня узурпація влади в руках однієї нікчемної істоти.
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Вот не понимаете Вы момента событий.
Дело Антонеко плохо "клеится", рост неправильный, да и дед Антоненко оказался польский еврей. Короче - проруха по всем "доказательствам".
Кто-то же должен будет ответить за это непотребство.

Аваков никак "не можно" призвать к ответу, у него нацгвардия.
А у Рябошапки армии нет, вот он и ответит.
Exit Рябошапка.
Впрочем, если Аваков не желает экзита Рябошапки, то отвечать таки придется ему самому.
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Он точно разберется кто заказал Катю Гандзюк и кто убил Павла Шеремета! На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8775
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А вы уверены что от Федорова есть и его мобильного приложения есть реальная польза для страны?))
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которое не в каждом смартфоне работать еще будет )))) да и вопрос будет ли работать в принципе ))) личный кабинет плательщика налогов как ни вылизывают, а назвать его работу нормальной можно с великой натяжкой. А оно уже не один год как "совершенствуется"... что говорить о стране в смартфоне?
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Теперь о новичках.

в Кабмине может появиться "старожил" Иван Плачков. Ему прочат должность министра энергетики. Он может занять ее уже в четвертый раз. Впервые Иван Васильевич стал министром энергетики в далеком 1999 г. в правительстве Валерия Пустовойтенко. Затем занимал эту должность в первом правительстве Юлии Тимошенко и в правительстве Юрия Еханурова. И вот - реинкарнация. Плачкова, напомним, связывают с Ахметовым.


Новым министром экономики может стать Роман Жуковский. При Викторе Ющенко он возглавлял службу макроэкономики и финансового сектора Главной службы социально-экономического развития Секретариата президента, затем стал заместителем председателя Главной службы социально-экономического развития - руководителем департамента макроэкономики и финансового характера Секретариата президента. А после смены власти в 2010 г. остался работать уже в Администрации Виктора Януковича: возглавлял Главное управление социально-экономической политики, затем руководил Главным управлением по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ в АП. А вот его мать Валентина Жуковская в 2009 г. была назначена председателем правления Надра банка, который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

Еще один опытный новичок - врач Илья Емец, которого называют заменой Зоряны Скалецкой, министр здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Причем недолго - с декабря 2010-го по май 2011-го.

https://www.dsnews.ua/politics/strana-zelenskogo-2-0-zachem-prezident-otdal-pravitelstvo-04032020083500
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З «новимі ліцамі» щось пішло не так, тому треба з нафталіну виймати старий непотріб.
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Иван Васильевич снова меняет профессию ?? Ну если работал ещё аж при Пустовойтенко ,, значит - лицо новее некуда . .
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Звездану Скалецьку шкода. Вона віддала себе кохану заради експерименту, а її кинуло зелене кодло.
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А вот при Гройсмане заседания Кабмина показывали по средам, можно было хоть какое-то представление составить.... А так - хрен знает кто и что, малюськи какие-то...
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Скалецкая походу откинулась подшумок от коронавирус
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Федоров, - понятно. На фоне "успехов" зебилов федоровская ботоферма должна работать на полную мощность!
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Мдя, Аваков бубочку крепко за за шарики держит. Интересно чем...
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Гаплик країні. Маркарова корситувалася повагою перед МВФ і Світовим банком. Людина тямила в фінансах.
Мені все зрозуміло. На заміну проукраїнським некомпетентним урядовцям прийдуть олігархічні ставленики, відверто проросійські профани.
Ох заживем. Тримайся гривня політ в низ буде болісним.
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