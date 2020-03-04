 На посадах міністрів залишаться Кулеба, Малюська, Федоров, Криклій та Аваков, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Залишиться ще пан Кулеба - він об'єднуватиме дві галузі - європейської інтеграції та міністерство закордонних справ, пан Малюська - міністр юстиції, пан Михайло Федоров - це зрозуміло, бо в галузі цифрових перетворень у нас найбільше успіхів в уряді ... ще Криклій Владислав", - сказав Корнієнко.

Також, за його словами, збереже свій пост міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.