 Держказначейство технічно майже готове до введення накопичувальної пенсійної системи, - Слюз

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила журналістам голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз за підсумками презентації звіту про роботу служби в 2019 році.

"Щодо накопичувальної системи дуже цікава ідея і технічно ми за деякими моментами готові. Ми спільно з народними депутатами обговорювали це питання і ми готові за деякими моментами", - повідомила Слюз.

Вона також нагадала, що минулого року Держказначейство надало Пенсійному фонду на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій, 118,7 мільярда гривень позик, з яких фонд погасив 117,6 мільярда гривень.

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За словами Слюз, середньомісячні витрати Пенсійного фонду становлять близько 36 мільярдів гривень, тоді як 10 років тому вони складали приблизно 9 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, за словами глави Держказначейства Тетяни Слюз, однією з найбільших проблем для служби залишається заборгованість Пенсійного фонду України за позиками на покриття тимчасових касових розривів, що утворилася в період з 2007 по 2014 роки, а також у 2019 році, і станом на 1 січня 2020 року становила 49,2 мільярда гривень.

Наявна на сьогодні в Україні солідарна система пенсійного забезпечення передбачає, що з зарплати кожної особи, яка офіційно працює, йдуть відрахування у Пенсійний фонд, а людині нараховується пенсійний стаж. У свою чергу Пенсійний фонд з цих коштів виплачує пенсії пенсіонерам. Накопичувальна система полягає в тому, що кожен працюючий громадянин може здійснювати платежі на свій персональний пенсійний рахунок. Після досягнення пенсійного віку, він зможе отримувати додаткові виплати коштом зроблених внесків.

Наприкінці березня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку проекту Закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", який запроваджує в Україні пенсійну систему другого рівня. Відповідний закон так і не був прийнятий Верховною Радою попереднього скликання.





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