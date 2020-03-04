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Все про:Держказначейство (15) пенсійна реформа (376) Слюз (6)

 Держказначейство технічно майже готове до введення накопичувальної пенсійної системи, - Слюз

Державна казначейська служба України технічно майже готова до запровадження в країні накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає, що кожен працюючий громадянин може здійснювати платежі на свій персональний пенсійний рахунок, а після досягнення пенсійного віку отримувати додаткові виплати за рахунок зроблених внесків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила журналістам голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз за підсумками презентації звіту про роботу служби в 2019 році.

"Щодо накопичувальної системи дуже цікава ідея і технічно ми за деякими моментами готові. Ми спільно з народними депутатами обговорювали це питання і ми готові за деякими моментами", - повідомила Слюз.

Вона також нагадала, що минулого року Держказначейство надало Пенсійному фонду на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій, 118,7 мільярда гривень позик, з яких фонд погасив 117,6 мільярда гривень.

Читайте також: Держбюджет за 2019 рік не виконано на 3,7%, - глава Держказначейства Слюз

За словами Слюз, середньомісячні витрати Пенсійного фонду становлять близько 36 мільярдів гривень, тоді як 10 років тому вони складали приблизно 9 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, за словами глави Держказначейства Тетяни Слюз, однією з найбільших проблем для служби залишається заборгованість Пенсійного фонду України за позиками на покриття тимчасових касових розривів, що утворилася в період з 2007 по 2014 роки, а також у 2019 році, і станом на 1 січня 2020 року становила 49,2 мільярда гривень.

Наявна на сьогодні в Україні солідарна система пенсійного забезпечення передбачає, що з зарплати кожної особи, яка офіційно працює, йдуть відрахування у Пенсійний фонд, а людині нараховується пенсійний стаж. У свою чергу Пенсійний фонд з цих коштів виплачує пенсії пенсіонерам. Накопичувальна система полягає в тому, що кожен працюючий громадянин може здійснювати платежі на свій персональний пенсійний рахунок. Після досягнення пенсійного віку, він зможе отримувати додаткові виплати коштом зроблених внесків.

Наприкінці березня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку проекту Закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", який запроваджує в Україні пенсійну систему другого рівня. Відповідний закон так і не був прийнятий Верховною Радою попереднього скликання.

Також дивіться: В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку зростатимуть для всіх, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179299
 
 
 Топ коментарі
 
Знаем мы этих горе-работничков!
Госказначейство технически почти готово к введению накопительной пенсионной системы, - Слюз - Цензор.НЕТ 9483
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Грандиозная афёра международного масштаба; вторая по размерам после "палестинского проекта".
Бывшие граждане бывшего СССР, вспомните: сколько раз на вашей памяти обесценивались деньги - сначала советский рубль, затем украинская гривна.
Вас разводят по-чёрному в очередной раз.
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у них короткая память - помнят единицы, остальные голосуют за комедийного персонажа, ждут великой халявы и при этом отказываются платить налоги Госказначейство технически почти готово к введению накопительной пенсионной системы, - Слюз - Цензор.НЕТ 1588
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І ніяка блєядь не скаже, що потрібно підняти ЄСВ до середньо європейського. Це табу, тому що наприклад Каломойша чи Ахмєтов втратять по декілька мільярдів прибутку.
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ЄСВ це для них занадто складно. Поки вивчили тільки "отнять и поделить"
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В середньоєвропі такі зарплати як в Україні - взагалі податками не обкладаються!
Соціаліст хрєнов! Держказначейство технічно майже готове до введення накопичувальної пенсійної системи, - Слюз - Цензор.НЕТ 3785
Нашо тобі більше ЄСВ? шоб більше було що розкрадати паразітам при владі?
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Да у Вас нет чем людям пенсии выплачивать, ПФ банкрот, вот и спешите, воры!
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Вот такие керувальныки как вы "какая реформа, денег же нет" и руководили этим убожеством 30 лет.
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Грандиозная афёра международного масштаба; вторая по размерам после "палестинского проекта".
Бывшие граждане бывшего СССР, вспомните: сколько раз на вашей памяти обесценивались деньги - сначала советский рубль, затем украинская гривна.
Вас разводят по-чёрному в очередной раз.
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у них короткая память - помнят единицы, остальные голосуют за комедийного персонажа, ждут великой халявы и при этом отказываются платить налоги Госказначейство технически почти готово к введению накопительной пенсионной системы, - Слюз - Цензор.НЕТ 1588
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Солидарная пенсионная система - вот где грандиозная афера!
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ИМХО, базовая пенсия - дело государства, из налогов.
Остальное - по желанию работников, если они верят своей финансовой системе (на постсоветском пространстве это абсурд).
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Отже потрібно все життя платити бабло , а потім хрясь, і бакс вже по 80. І все накоплене накрилося ярким полумьям.
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о накопительной системе уже десяток лет говорится и что? кто будет платить нынешним пенсионерам, если накопительная заработает? и вообще, есть вероятность, что ПФ начнет вкладывать деньги и зарабатывать на процентах?
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В Штатах масса таких фондов просто лопнули, и правительство вынуждено содержать пенсионеров которые туда "вложились". У нас в Австралии систему накопительных пенсий ввели в принудительном порядке почти 30 лет назад; отчисления обязаны делать работодатели. В результате: около 80% пенсий по-прежнему выплачивает государство, потому что накопить (а нужен минимум $ миллион, чтобы жить на проценты худо-бедно) смогли только 20% работников. Зато пенсионные фонды держат у себя несколько триллионов (!) долларов.
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так в том и дело - сначала нужно все изучить, просчитать риски и только потом что-то делать
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По-моему это оказалось крайне невыгодно государству, но выгодно частным фондам, получающим деньги от работодателей в принудительном порядке. Несколько таких фондов, естественно, лопнули; менеджеры сели; но людям, потерявшим свои накопления, от этого не легче.
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зато тем, кто эти людские накопления получил, очень даже не кисло живется
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Taм концов не найти; деньги обычно сгорают на бирже, после "удачных" вложений.
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буратіни! нєсітє дєнюжку в пєнсіонний хвонд!!!
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ПФ нету, это не фонд а налог. Нужно начинать с хотябы символического 1% от персональных отчислений и постепенно увеличивать, вкладывать в акции западных компаний. То что сейчас это такое дно Африки, которое возможно только в стране населенной постсовковыми дегенератами, которых устраивает жить в говне на старости или смотреть как их налоги уходят хер знает кому. И каждая сволочь на президентском и прьемьерском посту в этом виновата, они то знают в отличие от пенсов что это грабеж и днище.
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Дураков нет , получить от народа без процентное бабло , и повторить МММ когда придет время выплат ? В этой стране народ хронически не верит обещаниям и институциям ,даже если таковые где то работает , ну не верит и у народа есть на это причины
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За 20 лет гривна обесценилась в 13 раз. Накопления должны быть в долларах или евро. Остальное -очередной обман.
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Гы-гы-гы.
Давно проверенный способ обуть лоха.
Как там у суркиса это называлось?
Омета-пенсия, Омета-капитал?
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"технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы"

Головне питання, який відсоток додатково до податків ви будете забирати? Де ви їх будете зберігати чи це гроші для зелі, коли він буде тікати за януковощем?
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Отмените вообще пенсии, и пусть лучше работодатель увеличит на сумму ЕСВ зарплату работнику, а работник сам думает за свою пенсию
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Логически тут все правильно. Но очень многие (больше половины) из скотомассы самостоятельно думать не умеют в принципе. Они как соломинка на ветру - куда подует зомбоветер - туда и клонится. И такие особи совершенно не способны ответственно обеспечить себе свою пенсию своими добровольными отчислениями. Поэтому практикуется принудиловка, что унизительно, конечно, но решает проблему острой нехватки мест попрошаек на папертях церквей и у дверей супермаркетов.
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Ну в добрый вам путь! А я вас вместе с вашим пенсионным лохотроном послал нах еще в самом начале ваших пенсионных реформ. И правильно сделал. Работай на себя и не беспокойся о той нищей костомахе в будку, что тебе обещают за 40 лет рабства, если доживешь. А не доживешь - денюжки твои ку-ку в направлении кармана рептилоидов земли Обетованной. Держказначейство технічно майже готове до введення накопичувальної пенсійної системи, - Слюз - Цензор.НЕТ 7459
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И КУДА будут вкладываться деньги накопительного фонда? Акции, приносящие прибыль, все давно у своих!
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