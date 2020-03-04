 Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра.

Згідно з українським законодавством, відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

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Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром України від 29 серпня 2019 року.