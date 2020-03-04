 Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра.
Згідно з українським законодавством, відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.
Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром України від 29 серпня 2019 року.
Наступний уряд не довше проживе. І справиться не краще.
-Да я же по паспорту русский!
-Вот именно поэтому - мы уже уволили десять евреев, надо же когда-нибудь уволить и русского!
П.С. Жаль, что им дают возможность выступать с трибуны!
Продажа24.9000-0.1000
Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн.....
Остался еще один
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко...кто там еще остался...
Зєлю геть. Дострокові. Поки ще не пізно
И самое главное - что эти перемещения "КРОВАТЕЙ" в зЭ- "борделе" даст Украине как Державе и Людям
Прислів'я про шило і мило схоже тут буде доречним. Пів року будемо слухати про попередників, а потім також у відставку? Де обіцяні незалежні технократи?
Ну відправили, ну і що, пенсії проіндексувались!!!
Ну от і жеріть пенсінери, ви ж голосували за зелебенське дурачйо!