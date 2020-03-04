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 Політика України
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Все про:ВР (7149) Кабмін (3760) відставка (633) Гончарук_Олексій (755)

 Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком. ВIДЕО

Верховна Рада затвердила відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра.

Згідно з українським законодавством, відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов

Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром України від 29 серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179298
 
 
 Топ коментарі
 
Чергове квартальне шоу.
Наступний уряд не довше проживе. І справиться не краще.
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Це шоу старе!!!! Давай нове!!!!
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Новых клоунов поставят.Зеле нужны новые мозги с прямыми извилинами.
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В цирк а на нары или дурку нада 73% населения отправить!
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Тут, как в армии: день прошел и фиг с ним!
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Скорее... ЗЕдембель стал на день короче.
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Думав, що Гарант-Голобородько подасть в відставку Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком - Цензор.НЕТ 6390
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Зелень валить зелень, клепки нема, не було й не буде. Зебіли є зебіли. Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком - Цензор.НЕТ 8537
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Отпустили попугайчика и назначают червяка. Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком - Цензор.НЕТ 6461
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А -16млрд.грн кто будет компенсировать,Але!
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так они наверное уже в кармане Бени и зебанутых лежат,оттуда выдачи нет.
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Чергове квартальне шоу.
Наступний уряд не довше проживе. І справиться не краще.
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-Товарищ Рабинович, мы вынуждены вас уволить.
-Да я же по паспорту русский!
-Вот именно поэтому - мы уже уволили десять евреев, надо же когда-нибудь уволить и русского! Рада отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком - Цензор.НЕТ 4011
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Утверждать, что это лучшее, уникальное и т.п. правительство - может только полный дебил!!!
П.С. Жаль, что им дают возможность выступать с трибуны!
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Интересно, кто будет вместо Рябокепки. Портнов?
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Причом тут Гончарук- коли Премєр та Президент Зеленський, і пох- хто буде, все одно буде править Зе це картинка для Зелохів
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Буде править Зе? Не смішно самому? Зелупан така ж шістка, як і Гончарук та інші. Просто шістка жирніша. А шансон замовляють олігархи, вони ж і танцюють всіх.
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Нормально вообще прийти с такими амбициями,наметить недостачу в 16млрд и просто уйти в отставку.А кто будет отвечать,эй?!
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Тобто, загнали країну в дупу по всіх напрямках і просто у відставку без всяких зобов'язань і відповідальності? А премії хоч повернуть в б'юджет, молоді технократи?
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загнали країну в дупу по всіх напрямках - зато не марадьори криваві ! От так то !
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Ну да, саме час запиляти серію передач-розслідувань на Г+Г про злочини бариги мальдівського з офшорами в 3000 доларів. Це куди страшніше ніж 16 млрд. недовиконання бюджету.
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Доллар сегодня покупка 24,70. Еще вчера был 24, 25. Эта перестановка кроватей в борделе ничего хорошего не даст, а вот хуже - само собой. Нужна перезагрузка всей власти, иначе пи...да всей Украине. А вот когда наступит полная пи...да, тогда мы и нах не будем кому-то нужны, кроме паРаши - этого и добиваются ЗЕлупаны под четким руководством кураторов из-за поребрика Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком - Цензор.НЕТ 3357
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Ну что, первый конверт Зеленский уже вскрыл...

Остался еще один
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Предлагается новое правительство:
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком - Цензор.НЕТ 4750Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко...кто там еще остался...
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Листоноша Пєчкін в нас вже є. Це Кобалєв. За те, що він приніс складений юрвідділом Нафтогазу позов в Стокгольм він отримав декілька десятків мільонів доларів зарплатні. А хтось ще каже, що в нас люди погано заробляють...
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Яркий пример - долар полез вверх, уже пахнет надвигающейся жопой. Теперь новые будут кивать на папиредников. И похер, что и те, и те зелёные. У нас 73% процента избирателей - дебилы, не понимают очевидного, что и за одних, и за других ответственность лежит как на зелёной ВР, так и на этом недоразумении, что пост президента сейчас занимает.
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Так, Зєля виявись ні на що не здатний. Навіть аудиту Порошенку не провів. Що дало йому співати про політичні переслідування.
Зєлю геть. Дострокові. Поки ще не пізно
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когда будут "УВОЛЬНЯТЬ"-читай, сливать, для спасения РЕЙТИНГА следующее зЭ-бЭ ( читай - ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ) - правительство....
И самое главное - что эти перемещения "КРОВАТЕЙ" в зЭ- "борделе" даст Украине как Державе и Людям
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Це все звичайно добре, але гроші з бюджету ДЕ?!
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Щас новое правительство заведет шарманку и скажет: КазнА пустА!
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Некто не сказал что провалы в экономике в основном из за принятых законах верховной радой (сигареты, метал и т.д.), они типа козлов (кабмин) нашли убрали теперь все хорошо будет))
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зеленский такой отставкой прекрасно доказал что является ничем иным как *********** творожком еврейской бабушки
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Чому в Раду не прийшов Голобородько з автоматами???
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Не бачу приводу для радощів. Шмигаль - людина Ахметова. Хтось з людей Фірташа теж планується на міністерське крісло.
Прислів'я про шило і мило схоже тут буде доречним. Пів року будемо слухати про попередників, а потім також у відставку? Де обіцяні незалежні технократи?
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Зелебенські кловани, квартал продовжується!
Ну відправили, ну і що, пенсії проіндексувались!!!
Ну от і жеріть пенсінери, ви ж голосували за зелебенське дурачйо!
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Найогидніше ( особисто для мене) у виступі гончарука були неприкриті лестощі в бік ЗЕ! Ще ж треба бути таким плазуном - позаочі обзивати тупим його- а в очі лащитися як песик до хазяїна! І ще- не можу дивитися спокійно на сидячого в креслі Президента- самозакоханого павича падкого до лестощів та підлабузництва!
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