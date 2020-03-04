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 Політика України
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Все про:ВР (7149) позачергове засідання (17)

 Позачергове засідання Ради: оновлення Кабміну, Зеленський в Раді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання.

До порядку денного включено шість питань, повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим питанням на порядку денному позачергового засідання Верховної Ради стоїть питання про Кабінет міністрів України. Потім нардепи планують розглянути питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку. Далі нардепи планують розглянути низку законопроєктів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179297
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля ! То твоя команда !
Пішов ГЕТЬ !!!!!
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Слабкодухий клован.
Валить свою провину на інших.
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Бляха, до сих пор дико смотреть на него в образе президента.... ДИКО!.
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не успел поп корм взять. придется водку глушить Внеочередное заседание Рады: в повестке дня обновление Кабмина - Цензор.НЕТ 1840
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Вот так свобода умирает под звуки клоунских бубенцов
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Зеля ! То твоя команда !
Пішов ГЕТЬ !!!!!
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Не надорвитесь на работе....
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Слабкодухий клован.
Валить свою провину на інших.
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передбачувано: уряд - гімно. зеленське - в білому.
а тобі, падлюці, нагадати, хто весь цей уряд створив?

ти, недолуге зеленське лайно, ти їх всіх акцептував, ти наказав своїм слугам підтримати голосуванням всіх цих міністрів.
це тобою особисто створений уряд. то хто тут дебіл?
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зеленське - кризовий менеджер, який рятував уряд?
та це, бляха, можна розбирати на цитати.
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Бляха, до сих пор дико смотреть на него в образе президента.... ДИКО!.
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ну це банально путінська модель керування та уникнення власної відповідальності.
вся ця його промова це калька з путінських розносів кацапського уряду.
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"Я хочу всіх заспокоїти - в нас є перший хворий на коронавірус." - Цитати найвеличнішого політика всієї галактики.
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Блин..такую Державу, оставленную петромляксеичем просрал!!!)
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на прошлой неделе, эрдоган показал всему миру, что такое настоящий лидер нации. турок взял на себя ответсвенность и жестко наказал тех, кто убил граждан его страны.
а что у нас? мы видем в раде квартального дурачка, который спрятался под мамкину юбку и сцит признать, что страна в жопе по его вине.
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не под мамкину. а под бабушкину, по юбку еврейской бородатой бабушки
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Все Это Слова , год Провала, будит другой уряд , где гарантия , что и он не будит Провальным , а затем уже не Зубожиння, а нищета.
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Глядя и слушая Зеленского понимаешь что такое "хуцпа" в действии. Ну вот нет у "клиента" ни ума, ни опыта, ни перспективы... Ну ничего нет кроме ... наглости и лживости. Это авантюрист уголовного разлива. Такие не грабят банки так как это требует интеллекта, ума, знаний, стратеги и тактики. Такие грабят прохожих в подворотнях и мелочь по карманам тырят. Бабах по голове или сережку рвануть из уха, а там "кривая выведет". На авось. Авось справлюсь. Главное это бесконечно лгать генерируя оптимизм у лохов которым нужно засрать мозги настолько чтобы они напрочь забыли о собственном ежедневном негативном опыте и пребыли в состоянии "надежды на лучшее завтра". А это как в "Алисе в стране чудес" - варенье на завтра которое нельзя есть никогда потому что оно "на завтра". Ну вот уже зегенерат заткнулся и продолжается демагогический "парад амбиций и обещаний"... ЖОПА.
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