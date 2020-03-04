 Позачергове засідання Ради: оновлення Кабміну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

До порядку денного включено шість питань, повідомляє Цензор.НЕТ.
Першим питанням на порядку денному позачергового засідання Верховної Ради стоїть питання про Кабінет міністрів України. Потім нардепи планують розглянути питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку. Далі нардепи планують розглянути низку законопроєктів.
Пішов ГЕТЬ !!!!!
Валить свою провину на інших.
а тобі, падлюці, нагадати, хто весь цей уряд створив?
ти, недолуге зеленське лайно, ти їх всіх акцептував, ти наказав своїм слугам підтримати голосуванням всіх цих міністрів.
це тобою особисто створений уряд. то хто тут дебіл?
та це, бляха, можна розбирати на цитати.
вся ця його промова це калька з путінських розносів кацапського уряду.
а что у нас? мы видем в раде квартального дурачка, который спрятался под мамкину юбку и сцит признать, что страна в жопе по его вине.