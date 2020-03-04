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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Чернівці (139) COVID-19 (485)

 Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА

Чернівчанин, у якого діагностували коронавірус, почувається краще.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА, про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску.

"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", – повідомила Валентина Миндреску.

Нагадаємо, чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус 29 лютого. Напередодні він подорожував Італією.

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Як повідомлялося, в Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, який уже поширився на більш ніж 70 країн світу. Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179295
 
   
 Топ коментарі
 
Дело не в том, что у больного улучшилось состояние. Дело в том, что он разнесет вирус по всей Украине и люди ослабленные и с низким иммунитетом будут тяжело болеть и умирать.
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дімідролу ввалили - там і до комнатної тємпєратури впаде
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Неплохо. Пора уже его выпускать в Верховную Зраду. Температура 36,7°C и незначительный кашель: у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие, - ОГА - Цензор.НЕТ 6661
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Неплохо. Пора уже его выпускать в Верховную Зраду. Температура 36,7°C и незначительный кашель: у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие, - ОГА - Цензор.НЕТ 6661
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Дело не в том, что у больного улучшилось состояние. Дело в том, что он разнесет вирус по всей Украине и люди ослабленные и с низким иммунитетом будут тяжело болеть и умирать.
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При чем это перекручивание и манипуляция? Дидовик, ты ведешь дискуссию по сатанячьи,зеленый? Не убить, а изолировать в инфекционном отделении и больного и тех, кто был с ним в контакте.
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Т.е. незаконное лишение свободы большой группы лиц до тех пор, пока тебя мандраж отпустит? Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 269
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Бред полный. Как это изолировать? А если они не желают быть изолированными? Это что , тюрьма такая без суда и следствия?
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Ну если нежелают, то пусть ходят заражают всех, я ж не против, особенно если тебя и твоих родственников.)
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Это не фигня, просто это не тот коронавирус, это какой то другой.
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Проблема короновируса не в том, что он как-то смертельно опасен для обычного, здорового человека (там смертность в районе десятой доли процента). Тот его перенесет как обычный грипп, ну может как тяжелый грипп.
Проблема в его реальной опасности для пожилых людей и тех, у кого сниженный иммунитет и плохое здоровье (статистика смертности скачет в сотню раз). Ну а поскольку и заражает он в основном людей со сниженным иммунитетом (не всех людей, куча таких, что контактировали с зараженными, и не заразились). Поэтому в среднем и смертность 3-3.5% - бабушкам и дедушкам реально тяжело...
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Молодец мужик!
Наверное сало с чесноком ел

Скорейшего выздоровления!
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дімідролу ввалили - там і до комнатної тємпєратури впаде
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утром може і 35, хай но ввечері поміряют
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це просто чудова новина))) а чому повна тиша, що в Олександрівській померло двоє людей в інфекційному..???
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б*же(везет в Олександрию мощи, иконки, архимандристии и евстратихии)
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а в чому новина? Ніколи там не помирали до того?
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В третьем раунде по мнению судей украинец побеждает короновирус.
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А как насчет разработки вакцины? Маски это все равно, что проколотый презерватив в качестве контрацептива.
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блогер-ученый писал недавно:
при з.п. 5000 вы хотите вакцину?(пнх), но мы работаем и т.д.
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Так маски в качестве защиты от заражения никто и не рекомендует, кроме дельцов, которые эти маски шьют. Маски аптечные - это ограничение расстояния выдыхаемого потока, что полезно для уже заразившихся, чтобы снизить риск заражения других. А у нас наоборот - пока здоров, носят маску, а как заболел, то снимают - типа нафиг она уже нужна. Такой парадокс искореженного рептилоидами общественного сознания.
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Не надо нам голову морочить, фармацевтика в Украине нормальная, это раз, а что вы можете предложить кроме масок, это два. Иногда лучше молчать, чем говорить, это три.
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Из вашего списка только третье годится - и то именно для вас в связи с особой степенью умственной отсталости.
Вы вот тут сидите и строчите бред, а элементарно поискать нужную информацию в сети не в состоянии. Поэтому заключение в отношении вас однозначно - умственная отсталость.
А раз так, то в качестве вашего временного опекуна над недееспособным я вам перескажу то, что вам во множестве источников врачи советуют насчет масок:
1) Аптечные (хирургические) маски используются зараженными.
2) А здоровыми используются не маски, а медицинские респираторы - вот они помогают и ставят барьер для инфекции (полный или частичный, в зависимости от модели и инфекции).
Ну и другие советы детского уровня, думаю, таки осилите с вашей умственной патологией - мыть руки и лицо (ноздри, губы особенно) с мылом после улицы и контакта с больными. И т. д. и т. п. В Церкву сходите, дайте бабушкам на паперти денюжку, чтобы они свечку поставили за ваше умственное здравие и помолились (не шутка - реальный совет).
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Вы собираетесь мытьём рук и респираторами бороться с теорией вероятности? Ну-ну...
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Да даже если он полностью выздоровеет, то его надо или держать в больнице, или охранять т. к. наши "адекватные граждане" в традициях Инквизиции спалят выздоровевшего нах типа на всякий случай. Это явление давно известно и ему есть наше местное совконаименование - "Шкура", "Шкурничество". После жидовского переворота 1917 такое обвинение в несознательности могло закончиться (и часто заканчивалось) расстрельной канавой.
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ваши таки можид быть и спалят или сож.гут, а украинцы - нет(одевает и надевает вышиванку и шаровары, ищет шаблю и марло-карловую навязку)
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А ваши украинцы - это в земле Обетованной, что-ли? Я не за тех, а за реальных украинцев речь веду, что по улицам украинских городов толпами ходят, драки массовые у санаториев устраивают и манифестации в городах с дебильными требованиями. Эти спалят тебя за милую душу - можешь даже не сумлеваться. Кто-кто, а я психологию скота знаю досконально - по профессиональным надобностям
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ты можешь норм. шрифтом писать?
а то как вопли отоплясова смотрится. я че, слепой шоб ты тут мне кричал то?
сорри
а то шо вы написал - ну ага

а зато у нас чернозем(Муссолини фошист триллион вагонов вывез, но не весь смог т.к. был убит), песни(600к.) про тяжкую долю, ну и нац. одежда(классная, как и у чехов и прочих)
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может и сожгут, зато потом на углях споют гимн и всем станет легко и радостно.
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Да никто его не тронет уже. Больных спидом , гепатитом с и другими опасными инфекциями никто не трогает. Тем более человек уже практически здоров
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Есть такая фишка - массовый психоз на почве неизвестности. То, что вы перечислили психоз не вызывает, а COVID-19 вызывает. Поэтому могут утилизировать пациента запросто. Потом будут сожалеть о содеянном на суде и все такое, убеждать, что это все рептилоиды их науськали и т. п., но это потом.
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Может у него и нет Коронавируса, вчера только анализы отправили в Италию для точного подтверждения этого вируса.
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Коронохитрость? Просто после отпуска сразу на роботу впадлу выходить было, решил подкасить!
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Когда-то давно в молодости я откосил за прогул на основании того, что меня похитили пришельцы. Так и написал в объяснительной подробно все. Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 4218 Атогда как раз бум был про все эти НЛО, Йети и полтергейсты - мне поверили! Предлагали вызвать репортера местной газеты, но я уверил руководство в том, что сейчас такие похищения, суда по прессе, как здрасте и не стоит очередной рядовой случай особой публикации. Будем ожидать официального контакта, а мне инопланитяны ничего такого не предлагали, поставили опыты и все - выкинули из тарелки нах.
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Вы ему покажите бутылку, ....полную водки или горилки, тогда короновирусу стене зле Температура 36,7°C и незначительный кашель: у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие, - ОГА - Цензор.НЕТ 3967
о б*же, кто здесь?(выгоняет санитаров и спецназ Авакова, и Авакова тоже выгоняет)
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Наверное, это не коронавирус. Просто народ требовал 'заражённых'
Этот вирус очень контагеозен, а тут даже жена не заразилась.
Тем не менее, даже остаточные явления вируса - источник заразы для окружающих. Этому парню уже ничего не угрожает, но его по-прежнему нужно держать в изоляции.
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Хто зна, може й коронавірус, просто зворотній бік нашої бідності це більш сильний імунітет.
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когда у меня месяц назад потекли сопли, кашель, заболели бронхи, но без температуры то жена купила мне в аптеке таблетки Гриппо и откашливающие таблетки Бромгексин от кашля и для вывода всякого дерьма из бронхов. Птьфу-Птьфу-Птьфу, живу, хожу, езжу, бегаю, но только не радуюсь жизни с такими новоявленными "политиками" при власти с бородами стриженными в СПА-салонах за 1000 долларов под голландскую певицу-певцуна Кончиту Вурст.Интересно, а что об офисныхполитиках люди в Украине говорят и думают Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 7004
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народ зпонимает что у нас медицины нет, и в случае чего помощи не будет. Вот у нас в городе масок в аптеках нет, у вас есть?
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Зачем тебе маска? Чтобы от "моды" не отставать?
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в твоей палате сегодня не проветривали?
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Маска дійсно не допоможе, хіба що знизить ризик захворювання інших, якщо ви хворі.
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на больных работает, на здоровых нет, чушь не пишите. Маска эффективна, но защита должна быть и глазам т.к. при попадании на глаз вирус проникает в сетчатку и дальше распространяется по организму
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Проветривали. Маска не спасет здорового человека от вируса. Спасет только работающий мозг Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 2636
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А кто Вам сказал,что маска от короновируса спасает?Нет ,может маска со сверхвысокой степенью защиты и поможет,а обычная марлевая ткань до задницы.
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Просто змусили піти на карантин, ледь не спалили чи вбили це до москалів.
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А в Санжарах,то же ради карантина стекла автобусов били,что бы вирус от карантина избавить?"Добрый" все таки у нас народ,прям как в средневековье,всех больных спалить.Подозрительных то же.За то пивасик на улице с орешками,само то.А то что руки грязные после туалета вымыть забыли,то ни чее страшного.
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Какого вы его там держите, если у него температуры нет? Сейчас по указке с верху, семейные врачи не дают больничный, если нет температуры.
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это больной, с подтвержденным коронавирусом...а это...хто рядом? в маске придерживающей подбородок и даже без мед перчаток и шапочки на макушке? это чё...медик в инфекционке?
Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА - Цензор.НЕТ 7960
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нужно взять образцы вируса для оборонных целей.
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