 Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА, про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску.
"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", – повідомила Валентина Миндреску.
Нагадаємо, чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус 29 лютого. Напередодні він подорожував Італією.
Як повідомлялося, в Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, який уже поширився на більш ніж 70 країн світу. Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків.
виписуйте вже
Проблема в его реальной опасности для пожилых людей и тех, у кого сниженный иммунитет и плохое здоровье (статистика смертности скачет в сотню раз). Ну а поскольку и заражает он в основном людей со сниженным иммунитетом (не всех людей, куча таких, что контактировали с зараженными, и не заразились). Поэтому в среднем и смертность 3-3.5% - бабушкам и дедушкам реально тяжело...
Наверное сало с чесноком ел
Скорейшего выздоровления!
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при з.п. 5000 вы хотите вакцину?(
пнх), но мы работаем и т.д. рептилоидамиобщественного сознания.
Вы вот тут сидите и строчите бред, а элементарно поискать нужную информацию в сети не в состоянии. Поэтому заключение в отношении вас однозначно - умственная отсталость.
А раз так, то в качестве вашего временного опекуна над недееспособным я вам перескажу то, что вам во множестве источников врачи советуют насчет масок:
1) Аптечные (хирургические) маски используются зараженными.
2) А здоровыми используются не маски, а медицинские респираторы - вот они помогают и ставят барьер для инфекции (полный или частичный, в зависимости от модели и инфекции).
Ну и другие советы детского уровня, думаю, таки осилите с вашей умственной патологией - мыть руки и лицо (ноздри, губы особенно) с мылом после улицы и контакта с больными. И т. д. и т. п. В Церкву сходите, дайте бабушкам на паперти денюжку, чтобы они свечку поставили за ваше умственное здравие и помолились (не шутка - реальный совет).
а то как вопли отоплясова смотрится. я че, слепой шоб ты тут мне кричал то?
сорри
а то шо вы написал - ну ага
а зато у нас чернозем(Муссолини фошист триллион вагонов вывез, но не весь смог т.к. был убит), песни(600к.) про тяжкую долю, ну и нац. одежда(классная, как и у чехов и прочих)
о б*же, кто здесь?(выгоняет санитаров и спецназ Авакова, и Авакова тоже выгоняет)
Этот вирус очень контагеозен, а тут даже жена не заразилась.
Тем не менее, даже остаточные явления вируса - источник заразы для окружающих. Этому парню уже ничего не угрожает, но его по-прежнему нужно держать в изоляции.
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