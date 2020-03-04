 Підстав вводити в Чернівцях надзвичайний стан поки немає, - мер Каспрук про коронавірус

"Найбільша проблема та, що найбільш популярні засоби - маски, біохалати, електронні термометри - вони розібрані, розкуплені і залишилися в невеликих кількостях", - розповів Каспрук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Маску має носити хворий, лікар, який контактує з хворим, і бажано носити маски тим пацієнтам, які відвідують установи охорони здоров'я. Надягати всім маски повально причини немає, і, реально кажучи, можливості не маємо всіх забезпечити", - додав Каспрук.

Також він повідомив, що в місті поки не планують вводити надзвичайний стан.

"Ситуація на контролі і в ОДА, і в міській раді, ми щодня по кілька разів будемо проводити планові наради і поки підстав вводити надзвичайний стан немає, хоча за законом ми могли б це зробити...", - сказав Каспрук.

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Як повідомлялося, в Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, який уже поширився на більш ніж 70 країн світу. Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Зараз лікарі повідомляють, що запалення легенів у пацієнта немає.