 Шість випадків зараження коронавірусом підтверджено в Білорусі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА",про це заявив міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік.

"Усі шість осіб почуваються абсолютно задовільно. Станом на сьогоднішній ранок температури немає ні у кого, проводиться динамічне спостереження", - розповів міністр.

Всі випадки виявлені в результаті активних заходів. Перші два з них підтверджені в результаті обстеження осіб, які повернулися з епіднесприятливих країн.

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Раніше, 28 лютого, в Білорусі був зареєстрований перший випадок коронавірусу covid-19, медики виявили вірус у одного зі студентів, які приїхали з Ірану.