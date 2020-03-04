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 Події, За кордоном
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 Шість випадків зараження коронавірусом підтверджено в Білорусі

У Білорусі підтверджено 6 випадків зараження коронавірусом. Усі шість осіб почуваються задовільно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА",про це заявив міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік.

"Усі шість осіб почуваються абсолютно задовільно. Станом на сьогоднішній ранок температури немає ні у кого, проводиться динамічне спостереження", - розповів міністр.

Всі випадки виявлені в результаті активних заходів. Перші два з них підтверджені в результаті обстеження осіб, які повернулися з епіднесприятливих країн.

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Раніше, 28 лютого, в Білорусі був зареєстрований перший випадок коронавірусу covid-19, медики виявили вірус у одного зі студентів, які приїхали з Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179293
 
 
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Пик еще впереди. Летом пойдет на спад, по прогнозам, но до лета еще далеко.
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В маленькой Беларуси 6 заражений, а в большой скрепляндии с кучей кетайцев, все с ОРВИ. Страна постоянной лжи
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Если 6 тот реально 200 , у нас думаю 500 не меньше . На параше в 4 раза больше стало пневмонии и гриппа . но коронавирус диагностировали у одного .
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