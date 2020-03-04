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 Політика України, Здоров'я
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 У розпал коронавірусу "слуга народу" Радуцький залишив Україну без марлевих масок, - Білецький. ВIДЕО

В Україні зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом. І головне зараз питання - чи готова наша держава до спалаху епідемії.

Про це лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький розповів у своєму відеоблозі на Youtube.

"Ліків на цей час не існує, амбулаторії не готові, лікарі не забезпечені. Тестів декілька сотень тисяч на 37-ми мільйонну країну. Але є простий, хоч і не стовідсотковий засіб запобігання поширенню вірусу. Це – марлева маска. Але чому в аптеках України сьогодні не знайти звичайної марлевої маски? Тому що у нас є підприємливі люди, які встигли їх викупити та продати в Китай. Наприклад, пан Радуцький. За інформацією ЗМІ, він купив 28 млн масок і продав їх з наваром 188 млн грн. Проблема одна, що тепер їх немає в Україні, коли сюди прийшов китайський вірус", – заявив Білецький.

Політик повідомив, що спекуляцію Михайла Радуцького, який по суті зрадив національні інтереси та вчинив злочин проти своєї держави, уже розслідує СБУ. Але справедливого покарання, вважає Білецький, не буде. Головна причина в тому, що Радуцький – наближена до Зеленського особа, а нинішня очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька – його протеже, яка, очевидно, знала про дії Радуцького і ніяк не відреагувала.

"Команді президента треба було не займатися Інстаграм-війною з коронавірусом, а просто заспокоїти свого підприємливого дружка. Таких Радуцьких, які розпродали всі маски в країні. Зараз вже весна у розпалі. Пам'ятаю, що вся країни була завішана бордами "Прийде весна – саджати будемо". У Мілані заарештували цілу групу людей, які спекулювали медичними масками. Чи буде так в Україні – навряд чи", – прокоментував Білецький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179292
 
   
 Топ коментарі
 
Белецкий, вытащи прошлогоднюю протухшую свиную голову, которую ты тягал за Порохом, и одень на свою тупую башку !

Так будет правильно, ты сделал всё для свержения патриота-Пороха !
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Альооо Билецкий!!! У адвоката Антоненка проходит обыск, а ты падла о марлевых повязках
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Що саме веселе в цій ситуації?)
Маски нічим не допомагають... Взагалі, впринципі нічим...
Це доведено і озвучено і китайцями і американцями...
Але ж стадо не може без сенсацій... Навіть таких тупих...
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Как это не помогают . А Радуцкому помогли набить карманы на идиотах - китайцах, которые не понимают, что маски не помогают.
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Уважаю Билецкого как патриота и ветерана,но сейчас он несет чушь.
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В качестве марлевой повязки хорошо подходят узкие женские и мужские плавки маленьких размеров.Простые шарфы,полотенца .А вот гробы будут в дефиците..Работы всё равно не будет,поэтому лучше провести время эпидемии наедине с природой.А Билецкий -всепропальщик знатный!!
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Все разоблачение Билецкого - это якобы разоблачение Чаплыги. Итак , чисто пробегаясь вскользь:
*Общественный активист и политолог Михаил Чаплыга раскрыл махинации вокруг эпидемии коронавируса, которые организовал советник украинского лидера Владимира Зеленского, глава Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Как же он раскрыл?
*Эксперт утверждает, что человек, похожий на Радуцкого, сделал заказ на 20 млн штук марлевых масок, которые советуют обезопасить себя во время нахождения в общественных местах, на Харьковском заводе по изготовлению медицинских препаратов.
он на проходной караулил? или телефон прослушивал? Видеочат смотрел? тетя Мотя сказала?
Данных сей эксперт не предоставляет откуда сведения такие у него. и ИМХО не предоставит. Главное г.вна на вентилятор подбросить на фоне возможной паники.
Ну и кужа же без забытого господина Билецкого! Срочно нужно напомнить о себе.
если он такой борец за справедливость - пусть потребует от Чаплыги доказательства (не на уровне "зуб даю, мамой клянусь!"), и чешет в СБУ. В МВД. опубликует в СМИ. Почему то нет.
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Якщо до цього добавити,що маски проти короновіруса діють так само як бубен проти чуми, то картина постає в повній красі.
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Річ в тім,що маски потрібні багатьом людям як захист від бактеріологічних інфекцій,де вони ефективні, або від елементарного пилу.А їх немає в аптеках.
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Радуйся ты к этому шел, ответственность на тебе тоже
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О, патриёт всплыл! Тебе мудила надо было поддержать Пороха не смотря на многое, за что его справедливо критиковали. Это было бы мудро и правильно. Ты и такие, как ты привели малоросов к власти. Отсюда у тебя и нулевой рейтинг среди украинцев. Одно из двух: То ли ты просто глуп, то ли враг.
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Кстати. Кто заказал Катю Гандзюк? И почему Свинарчук не в тюрьме? Уже не интересно? Мерзость продажная
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Только клиника БАРИС защитит вас от вируса!
Всего за 200 долларов вас отвезёт туда красивая, чисто вымытая машина, с пылающими маячками и завыванием сирены!
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У Радуцких на генетическом уровне заложено, из хорошего или из плохого получать материальную выгоду, это для них главное, а на всё остальное им плевать.
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Щож такого важливого Аваков не поділив з Радуцьким ?
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