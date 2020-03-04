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 Політика України
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Все про:НАБУ (2318) корупція (3217) Нефьодов (150)

 НАБУ відкрило кримінальне провадження за інформацією про можливу корупцію Нефьодова на посаді заступника голови Мінекономрозвитку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за рішенням суду відкрило провадження про можливе кримінальне правопорушення посадовими особами міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Детективи НАБУ, виконуючи ухвалу Вищого антикорупційного суду, внесли до реєстру досудових розслідувань відомості і можливе скоєння посадовими особами міністерства економічного розвитку і торгівлі України кримінального правопорушення і розпочате досудове розслідування", - повідомила "Інтерфакс-Україна" пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Низка ЗМІ стверджують з посиланням на джерела, що відкрито справу про можливу корупцію глави Державної митної служби, колишнього першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 тисяч святих людей у мене немає, - Нефьодов розповів про переатестацію митників

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179286
 
 
 Топ коментарі
 
30 лет их не было и не будет . Посадки . то для народа лапша на уши .Главное рвать бюджет и доприватизировать все ,под старых олигархов , зато Юлька воровка .
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Прийшла вже друга весна. Де посадки?
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Ура ура 😀
А по продаже Радуцким масок в Китай где?

https://youtu.be/889w7acAz2Y
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Ура ура 😀
А по продаже Радуцким масок в Китай где?

https://youtu.be/889w7acAz2Y
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Да кому нужны все всши открытия и закрытия ВАШИХ ЕВРЕЙСКИХ ДЕЛ? всё равно Зебил и его банда до конца ничего не доводят.
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Главное не результат, главное - шоу...
А шоу, как говорят классики, "мастгоуон"...
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30 лет их не было и не будет . Посадки . то для народа лапша на уши .Главное рвать бюджет и доприватизировать все ,под старых олигархов , зато Юлька воровка .
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Еще одна причинна, почему нормальных людей в кабмине все менше и меньше...

Далеко не каждый поменяет теплое место в бизнесе или консалтинге на кресло зама, где как опция идут приводы на допросы если не в НАБУ то в СБУ или МВД

Причем чем больше человек сделал хорошего - тем чаще он ходи на допросы....
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Так вы хоть расследуйте дело в отношении этого хипстера, которое пылится на полке рябойшапки в ГПУ, где он со своим поддельником причинили государству ущерб на суму 60 миллионов гривен. На ресурсах Украины даже номер уголовного производства назвали.
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Не может быть. Честнейшие же люди и все на 100% - люди зеленского. Что же собой представляет сам зеленский, если его люди - вот это?
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А хто ініціатор відкриття цієї крим.справи?
Якщо слуги уродів - то все зрозуміло.
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