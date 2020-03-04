 НАБУ відкрило кримінальне провадження за інформацією про можливу корупцію Нефьодова на посаді заступника голови Мінекономрозвитку

"Детективи НАБУ, виконуючи ухвалу Вищого антикорупційного суду, внесли до реєстру досудових розслідувань відомості і можливе скоєння посадовими особами міністерства економічного розвитку і торгівлі України кримінального правопорушення і розпочате досудове розслідування", - повідомила "Інтерфакс-Україна" пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Низка ЗМІ стверджують з посиланням на джерела, що відкрито справу про можливу корупцію глави Державної митної служби, колишнього першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова.
А по продаже Радуцким масок в Китай где?
https://youtu.be/889w7acAz2Y
А шоу, как говорят классики, "мастгоуон"...
Далеко не каждый поменяет теплое место в бизнесе или консалтинге на кресло зама, где как опция идут приводы на допросы если не в НАБУ то в СБУ или МВД
Причем чем больше человек сделал хорошего - тем чаще он ходи на допросы....
Якщо слуги уродів - то все зрозуміло.