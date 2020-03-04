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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Кабмін (3760) Мінздоров'я (1197) Зоряна Скалецька (102)

 Кабмін затвердив шість розроблених Міністерством охорони здоров'я постанов, - Скалецька

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив шість постанов, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

"На засіданні у вівторок уряд схвалив 6 життєво необхідних проєктів, розроблених і внесених нашим Міністерством", - йдеться в повідомленні.

За її словами, було визначено механізм закупівлі інсулінів для хворих на діабет на період з 1 квітня по 30 вересня.

Також Кабмін затвердив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються спеціалізованими організаціями, і продовжив дію спрощеного порядку введення в обіг медичних виробів, що закуповуються із залученням спеціалізованих організацій.

Крім того, уряд врегулював "діяльність закладів охорони здоров'я, бюро судово-медичної експертизи та інших суб’єктів господарювання, які вилучають анатомічні матеріали людини для виготовлення біоімплантатів. А також суб’єктів господарювання, які утримують тварин, анатомічні матеріали яких будуть використовуватися для виготовлення ксеноімплантатів". А також постанову про порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів і вивезення за межі митної території України.

До того ж Кабмін затвердив постанову про порядок отримання і надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією про наявні анатомічні матеріали людини у вигляді гемопоетичних стовбурових клітин, призначених для трансплантації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні

Кабмін затвердив шість розроблених Міністерством охорони здоровя постанов, - Скалецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179285
 
 
 Топ коментарі
 
так...торговля органами официально началась...
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Вона керує Мінздравом в смартфоні, сидячи в інкубаторі?
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со своим физруком можно или там нового выдадут?
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Вона керує Мінздравом в смартфоні, сидячи в інкубаторі?
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так...торговля органами официально началась...
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пусть пани покажет пример, продаст или сдаст в аренду свой орган (гусары - молчать!).
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Уряяяяяяяяяяяяяя! Это шо, мы уже коронавирус победили?
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Очень туманно написано, завуалированно, не для обывателя, а суть одна - подготовка к торговле органами украинцев, вывоз их за рубеж.
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А пофик эпидемию, пофик что весь Мир на ушах, что весь Мир делает всё возможное чтобы её остановить, чтобы спасти жизни своих граждан, пофик что нашу медицину угробили, главная задача министерства здравоОХРЕНЕНИЯ - открыть и узаконить рынок органов украинцев.
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