 Проєкт підтримки ув'язнених ветеранів отримає державне фінансування, - Коляда

Про це в Facebook повідомила глава Мінветеранів Оксана Коляда.

"Ми посилюємо напрямок захисту прав та гарантій ветеранів, які з тих чи інших причин опинилися за ґратами чи під слідством. Одним з інструментів стане проєкт "Створення системи підтримки ветеранів, що знаходяться в місцях позбавлення волі", який виграв конкурс Мінветеранів та отримає державне фінансування" , - йдеться в повідомленні.

Коляда підкреслила: в яких би обставинах не опинився ветеран, його права повинні бути забезпечені. І саме цьому питанню присвячений проєкт-переможець.

"Етапи його реалізації, кошторис, учасники – все прописано в документах поданих на конкурс і оприлюднених на офіційному сайті Мінветеранів. Комісія зробила свій вибір, тож, я вітаю чергового переможця та бажаю плідної роботи", - підсумувала міністр.

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