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 Проєкт підтримки ув'язнених ветеранів отримає державне фінансування, - Коляда

Проєкт системи підтримки ветеранів, які перебувають у місцях позбавлення волі, виграв конкурс Міністерства у справах ветеранів і отримає державне фінансування.

Про це в Facebook повідомила глава Мінветеранів Оксана Коляда.

"Ми посилюємо напрямок захисту прав та гарантій ветеранів, які з тих чи інших причин опинилися за ґратами чи під слідством. Одним з інструментів стане проєкт "Створення системи підтримки ветеранів, що знаходяться в місцях позбавлення волі", який виграв конкурс Мінветеранів та отримає державне фінансування" , - йдеться в повідомленні.

Коляда підкреслила: в яких би обставинах не опинився ветеран, його права повинні бути забезпечені. І саме цьому питанню присвячений проєкт-переможець.

"Етапи його реалізації, кошторис, учасники – все прописано в документах поданих на конкурс і оприлюднених на офіційному сайті Мінветеранів. Комісія зробила свій вибір, тож, я вітаю чергового переможця та бажаю плідної роботи", - підсумувала міністр.

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Проєкт підтримки увязнених ветеранів отримає державне фінансування, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179283
 
 
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може вместо того,шоб поддерживать сидящих ветеранов лучше их не сажать? Проект поддержки заключенных ветеранов получит госфинансирование, - Коляда - Цензор.НЕТ 5745
а то государственные деньги на посадку и содержание и государственные деньги на поддержку...эту дурочку шо,оставляют в министрах?
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Ещё один повод пилить бюджет. А что если ветеран то может грабить, убивать, сбивать пешеходов, взрывать и резать не понравившихся соседей и прохожих? А потом с ним будут нянчиться, финансировать его комфортную отсидку? С какого перепуга? Чем он лучше других? Условия должны быть для всех одинаковые, хотите улучшить- улучшайте для всех. И для тех, кто на свободе, кто трудился всю жизнь, не нарушая законов, а теперь государство кинуло их нищенскими пенсиями, для них тоже.
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Надо просто перестать шить по заказу Портнова (*****)!
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Создать министерство по делам заключённых ветеранов
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