 Проєкт підтримки ув'язнених ветеранів отримає державне фінансування, - Коляда

Про це в Facebook повідомила глава Мінветеранів Оксана Коляда.
"Ми посилюємо напрямок захисту прав та гарантій ветеранів, які з тих чи інших причин опинилися за ґратами чи під слідством. Одним з інструментів стане проєкт "Створення системи підтримки ветеранів, що знаходяться в місцях позбавлення волі", який виграв конкурс Мінветеранів та отримає державне фінансування" , - йдеться в повідомленні.
Коляда підкреслила: в яких би обставинах не опинився ветеран, його права повинні бути забезпечені. І саме цьому питанню присвячений проєкт-переможець.
"Етапи його реалізації, кошторис, учасники – все прописано в документах поданих на конкурс і оприлюднених на офіційному сайті Мінветеранів. Комісія зробила свій вибір, тож, я вітаю чергового переможця та бажаю плідної роботи", - підсумувала міністр.
а то государственные деньги на посадку и содержание и государственные деньги на поддержку...эту дурочку шо,оставляют в министрах?