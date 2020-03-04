EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1708  33
Все про:НАБУ (2318) Європарламент (449) Зеленський (4658) Коломойський (787) Ауштревічус Пятрас (8) Приватбанк (383) Кубілюс Андрюс (5) Разумков Дмитро (395) Віола фон Крамон (4)

 Спроби відправити у відставку керівництво НАБУ видаються політично мотивованими діями, скерованими Коломойським, - заява євродепутатів

Група депутатів Європарламенту з числа друзів України висловила гостру критику щодо спроб певних політичних сил в Україні дискредитувати і відправити у відставку керівництво НАБУ.

Про це йдеться в заяві, текст якої Укрінформ отримав від заступника глави делегації ЄП у парламентському Комітеті асоціацію ЄС - Україна Віоли фон Крамон-Таубадель, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Україні набула вкрай драматичного розвитку цього тижня, мірою того як депутати Верховної Ради послідовно намагаються створити основу для відставки керівництва НАБУ, що видається політично мотивованими діями", - зазначили депутати Європарламенту.

Вони нагадали, що незалежність НАБУ була однією з ключових умов у Плані дій щодо візової лібералізації між ЄС і Україною. Поряд із Вищим антикорупційним судом ЄС сприймає НАБУ як центральну частину антикорупційних реформ в Україні. Співпраця, яка почала налагоджуватися між НАБУ та Офісом генпрокурора, давала надію, що випадки корупції з боку високопосадовців будуть нарешті розслідувані й передані правосуддю.

Читайте також: Згідно із законом немає підстав звільнити Ситника, хіба за власним бажанням, - Юрчишин

"Принципово важливою є справа ПриватБанку, що висвітлює нерозкритий та небезпечний вплив потужних тіньових гравців на українських політиків та інституції. Зазіхання на незалежність ключової урядової структури, головним завданням якої є розслідування критично важливих ризиків, піддають ерозії довіру до антикорупційних зусиль уряду України", - наголошується у документі.

"Замість прозорого та незалежного розслідування поведінки керівництва НАБУ ми бачимо явне політичне замовлення, скероване олігархом Коломойським. Його необмежений політичний та фінансовий вплив на українських політиків ставить під загрозу європейське майбутнє України та призводить до зловживань довірою, яку народ України виявив до уряду Зеленського", - зазначила з цього приводу Віола фон Крамон-Таубадель.

Вона наголосила, що поспішне переписування законів, спрямоване проти автономії однієї конкретної установи, має деструктивний потенціал, здатний не лише припинити фінансову підтримку України з боку ЄС та МВФ, а й скасувати угоду про лібералізацію візового режиму та незворотно повернути Україну на російську орбіту.

Читайте також: У січні розпочато розслідування 93 нових випадків корупції, про підозру повідомлено 36 особам, - НАБУ

"Особисті та бізнесові інтереси однієї персони не мають переважати над інтересами та майбуттям 42 мільйонів українців, які заслуговують жити у європейській державі, вільній від корупції. Я маю намір невблаганно захищати європейський вибір України, навіть якщо багато хто з українських політиків вагається та робить інший вибір", - додала депутат Європарламенту.

Позицію Віоли фон Крамон-Таубадель поділяють відомі європейські політики, серед яких Аттіла Апа-Ковач, Пятрас Ауштрявічус, Рейнгард Бутикофер, Раса Юкнявічіне, Андрюс Кубілюс та Девід Лега.

Лист за підписом цих депутатів Європарламенту, в якому висловлюється глибоке занепокоєння у зв’язку з підривом незалежності НАБУ, направлено Президентові України та Голові Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179281
 
   
 Топ коментарі
 
Эффективность работы НАБУ измеряется количеством посадок коррупционеров-около "0".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Милованов может подать в отставку в знак протеста против сговора Зеленского с олигархами - источник Март 4, 2020Без рубрикиКомментарии

Последствия этих действий Зеленского: отсутствие прогнозируемости в министерстве финансов, осложнение отношений с МВФ, срыв графика внедрения рынка земли в результате смены работы правительства, угроза новых непредсказуемых кадровых решений….
После разделения министерства экономики на две структуры и назначения действующего министра Тимофея Милованова на вновь созданное министерство аграрной промышленности, по данным источников Цензор.Нет, Милованов может подать в отставку.
Об этом сообщил около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

Среди причин возможной отставки источники называют не согласие с разделением правительства на олигархические квоты, и последствия этих действий: отсутствие прогнозируемости в министерстве финансов, осложнение отношений с МВФ, срыв графика внедрения рынка земли в результате смены работы правительства, угроза новых непредсказуемых кадровых решений.
В тему:
- Обновление правительства - это новый пакт Зеленского и олигархов, - экс-нардеп
- Зеленский продал места в Кабмине не только Ахметову, но еще и Фирташу - политолог
***
В любом случае, то позорное обновление правительства в угоду олигархам, которое намерен сегодня провести Зеленский, даст старт новому политическому кризису в Украине…
 показати весь коментар
 
 
А ніби то алігархів за час діяльності цього уряду, так гнобили, так гнобили бідолашніх.
 показати весь коментар
 
 
Не верю! Наркоман наркоману дорожку не переходит.....
 показати весь коментар
 
 
у нас за зарплату надо работать и выдавать результаты ! Для этой "группы евродепутатов" это большая новость по-видимому.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. все остальное выглядит, как осознанный грамотный выбор Зеленского?


 показати весь коментар
 
Всі праві, всі праві - особливо євродепутати. Якби не єдине питаннячко - а де результати діяльності Набу, крім звісно шкарпеток детективам Набу по 600 гривень за пару.
Все це при тому, що я твердо переконаний - місце ЗЄйлу в Ростові.
 показати весь коментар
 
Что то Нет ни одного качественного законченного Дела доведенного До суда и осужденного. Кроме как о Пиаре и проедание денег ничего Нет.
 показати весь коментар
 
 
Есть компромисс ,евродепутаты пусть приезжают сюда ,садят нам всех наших ворюг , а мы так уж и будь купим еще на год новые носки НАБУ,потому как больше как бренды носить они ничего не умеют
 показати весь коментар
 
 
Комментарии Зебилушек в студию Или если в новости Порох не упоминается это не интересно?
 показати весь коментар
 
 
Вони змінили ніки і зникли. Язики затягло в сраку від свого вибору.
 показати весь коментар
 
 
От ніколи такого не було, і ось знову... Попытки отправить в отставку руководство НАБУ выглядят как политически мотивированные действия, направляемые Коломойским, - заявление евродепутатов - Цензор.НЕТ 7445
 показати весь коментар
 
Так оно и есть. НАБУ не из их корпаративной шоблы пианистов игры на роялях перед олигархами.
 показати весь коментар
 
Эффективность работы НАБУ измеряется количеством посадок коррупционеров-около "0".
 показати весь коментар
 
 
Не писти. А шо, у НАБУ есть какие-то полномочия, как например у ментов, сбу, прокуратуры и тд ???
Та никаких полномочий им олигархи через своих шестерок при власти и при шестерках алигархов в Зраде не дали и не дадут. И ты, ник Соул ЮА все это прекрасно понимаешь, но тогда зачем ты пистишь, если не дурак и не купленный тролль ???
 показати весь коментар
 
Если-бы у НАБУ были такие полномочия, как у ментов то сейчас-бы Украина была по уровню жизни на равне с Польшей или Словакией.
 показати весь коментар
 
 
ПОЧЕМУ РАДУЦКОГО ЗА ПРОДАЖУ ВСЕХ МАСОК В КИТАЙ ДО СИХ ПОР НЕ АРЕСТОВАЛИ?

Белецкий о продаже масок

https://youtu.be/889w7acAz2Y
 показати весь коментар
 
 
Просто , если власть не почешется на эту тему, то лучше собрать активистов и пойти его арестовать , пока не дергнул в Израиль
 показати весь коментар
 
 
це тільки в кіно Голобородько переміг олігархів.
А у житті муха зе-зе сидить в склянці бородатої бабусі і виконує усі її забаганки
 показати весь коментар
 
 
От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский/ глист израильский в Украине сидящий гневаться изволит-банк не вернули и таких как Порошенко не казнили.
 показати весь коментар
 
 
Коли вже Коломойськмй стане Березовським у Лондоні ?

Спроби відправити у відставку керівництво НАБУ видаються політично мотивованими діями, скерованими Коломойським, - заява євродепутатів - Цензор.НЕТ 4621
 показати весь коментар
 
А если набу ничего не делает, но при этом на содержание этих бездельников тратятся огромные деньги ? Пусть тогда эти евродепутуты за свой счет содержат набу, если оно им так нравится.
 показати весь коментар
 
 
набу-это крючок для ылиты и европа этим руководит
 показати весь коментар
 
Видите, эелебобики умнее евродепутатов, конечно, ктобы сомневался, вот только НАБУ исправно доставляет дела до судов, их просто перекладывают, разваливают и резко ничего не видят. А вот Труба у себя в ведомстве навел порядки - 60% дел это опоздания на работу госчиновников, остальное в долгом ящике кроме пары доильных дел, тоесть спец прокуратура в отличие от НАБУ тупо просирает деньги, это их не беспокоит, как и отсутствие судебной реформы.
 показати весь коментар
 
 
Нужно только поставить Коломойскую марионетку и всёёёёёё сразу в НАБУ наладится. То что оттуда Сытника пытаются выколупать это уже знак того что он нормальный, не айс, но он конкретную статистику переданных дел показывает, вопрос в том что нужно или вешать судей или выходить на майдан требуя выборности верхушки судейской системы, это безумие ждать от системы где судьи и прокуратура контролируются депутатами под себя, а без реформы судейской системы мы будем в жопе еще лет 50.
 показати весь коментар
 
это НАБу испортилось!-пришлите другое!))
 показати весь коментар
 
Ну вот теперь понятно почему мародер не в тюрьме.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору