 Спроби відправити у відставку керівництво НАБУ видаються політично мотивованими діями, скерованими Коломойським, - заява євродепутатів

Про це йдеться в заяві, текст якої Укрінформ отримав від заступника глави делегації ЄП у парламентському Комітеті асоціацію ЄС - Україна Віоли фон Крамон-Таубадель, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Україні набула вкрай драматичного розвитку цього тижня, мірою того як депутати Верховної Ради послідовно намагаються створити основу для відставки керівництва НАБУ, що видається політично мотивованими діями", - зазначили депутати Європарламенту.

Вони нагадали, що незалежність НАБУ була однією з ключових умов у Плані дій щодо візової лібералізації між ЄС і Україною. Поряд із Вищим антикорупційним судом ЄС сприймає НАБУ як центральну частину антикорупційних реформ в Україні. Співпраця, яка почала налагоджуватися між НАБУ та Офісом генпрокурора, давала надію, що випадки корупції з боку високопосадовців будуть нарешті розслідувані й передані правосуддю.

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"Принципово важливою є справа ПриватБанку, що висвітлює нерозкритий та небезпечний вплив потужних тіньових гравців на українських політиків та інституції. Зазіхання на незалежність ключової урядової структури, головним завданням якої є розслідування критично важливих ризиків, піддають ерозії довіру до антикорупційних зусиль уряду України", - наголошується у документі.

"Замість прозорого та незалежного розслідування поведінки керівництва НАБУ ми бачимо явне політичне замовлення, скероване олігархом Коломойським. Його необмежений політичний та фінансовий вплив на українських політиків ставить під загрозу європейське майбутнє України та призводить до зловживань довірою, яку народ України виявив до уряду Зеленського", - зазначила з цього приводу Віола фон Крамон-Таубадель.

Вона наголосила, що поспішне переписування законів, спрямоване проти автономії однієї конкретної установи, має деструктивний потенціал, здатний не лише припинити фінансову підтримку України з боку ЄС та МВФ, а й скасувати угоду про лібералізацію візового режиму та незворотно повернути Україну на російську орбіту.

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"Особисті та бізнесові інтереси однієї персони не мають переважати над інтересами та майбуттям 42 мільйонів українців, які заслуговують жити у європейській державі, вільній від корупції. Я маю намір невблаганно захищати європейський вибір України, навіть якщо багато хто з українських політиків вагається та робить інший вибір", - додала депутат Європарламенту.

Позицію Віоли фон Крамон-Таубадель поділяють відомі європейські політики, серед яких Аттіла Апа-Ковач, Пятрас Ауштрявічус, Рейнгард Бутикофер, Раса Юкнявічіне, Андрюс Кубілюс та Девід Лега.

Лист за підписом цих депутатів Європарламенту, в якому висловлюється глибоке занепокоєння у зв’язку з підривом незалежності НАБУ, направлено Президентові України та Голові Верховної Ради.