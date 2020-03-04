 СБУ повідомила про підозру двом учасникам НЗФ з Горлівки. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, обидва фігуранти є мешканцями тимчасово окупованої Горлівки.

Один з них приєднався до лав терористичного угруповання так званої "ДНР" після звільнення з виправної колонії.

Перебуваючи на "посаді" кулеметника бандформування, він брав участь у бойових діях проти українських підрозділів на території Донецької та Луганської областей.

Інший фігурант справи після підготовки у тренувальному центрі бойовиків на тимчасово окупованій території Луганщини виконував обов’язки командира відділення одного з угруповань так званої "ДНР" в районі Горлівки та Дебальцевого.

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Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Заходи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.