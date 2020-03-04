 Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За таке рішення висловилися 23 члени комітету із 25 присутніх. Загалом у комітеті працюють 28 парламентаріїв.
У засіданні на цей момент оголошено перерву. Далі президент України Володимир Зеленський має внести до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яке комітет розгляне і ухвалить рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.
Коли саме комітет продовжить засідання для затвердження подання на нового главу Кабміну, його голова Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") не сказав. Він пообіцяв повідомити нардепів про це пізніше.
Нагадаємо, раніше глава уряду Олексій Гончарук написав заяву про відставку
И что? Зеленский согласится с выводами профильного комитета? Может свои замечания к данному документу приложит
Авакову потрібно зняти Рябошапку, тому що на сьогодні, як би це дивно не звучало, це єдина перешкода для передачі справи Шеремета до суду. А суд портнова свою справу зробить. Те ж саме стосується і підозр Пороху. Це все розуміють наші міжнародні партнери,і тому вписалися за нього
Знімає Гончарука, який нічого не вирішував і його половина виборців не знала,
а залишає зашквареного Авакова, на якому ніде ставити клейма.
Ви уявляєте рівень кабміну Зе, якщо в ньому, найгірший міністр урядів Яценюка-Гройсмана - Аваков є найефективнішим.
Зеленский в сговоре с партией "Слуга народа" предпринял ряд конкретно криминальных шагов по отстранению незавизимых лиц, расследовавших преступления Коломойского, и ведёт дело к возврату Privatbank в его руки.