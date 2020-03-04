 Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За таке рішення висловилися 23 члени комітету із 25 присутніх. Загалом у комітеті працюють 28 парламентаріїв.

У засіданні на цей момент оголошено перерву. Далі президент України Володимир Зеленський має внести до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яке комітет розгляне і ухвалить рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.

Коли саме комітет продовжить засідання для затвердження подання на нового главу Кабміну, його голова Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") не сказав. Він пообіцяв повідомити нардепів про це пізніше.

Нагадаємо, раніше глава уряду Олексій Гончарук написав заяву про відставку

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