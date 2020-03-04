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 Політика України
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 Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування вирішив рекомендувати парламенту прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За таке рішення висловилися 23 члени комітету із 25 присутніх. Загалом у комітеті працюють 28 парламентаріїв.

У засіданні на цей момент оголошено перерву. Далі президент України Володимир Зеленський має внести до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яке комітет розгляне і ухвалить рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.

Коли саме комітет продовжить засідання для затвердження подання на нового главу Кабміну, його голова Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") не сказав. Він пообіцяв повідомити нардепів про це пізніше.

Нагадаємо, раніше глава уряду Олексій Гончарук написав заяву про відставку

Також читайте: Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179275
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, а профільний комітет не хоче порекомендувати Раді саморозпуститись? Адже програма цього Кабміну була затверджена Радою і якщо вона не виконується, то треба самій Раді розпускатись (солідарна відповідальність) і розпочинати нові вибори.
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Сидит Лёха, а перед ним разбитый самокат ...и долги по коммуналке!
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Это такая хохма

И что? Зеленский согласится с выводами профильного комитета? Может свои замечания к данному документу приложит
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Цікаво, а профільний комітет не хоче порекомендувати Раді саморозпуститись? Адже програма цього Кабміну була затверджена Радою і якщо вона не виконується, то треба самій Раді розпускатись (солідарна відповідальність) і розпочинати нові вибори.
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Сидит Лёха, а перед ним разбитый самокат ...и долги по коммуналке!
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Гончарук подав до суду і просить заборонити розглядати його відставку? Значить у нас Зе готує антиконституційний переворот та захоплення влади з порушенням Конституції? Це вже нормальна стаття. Скоріше за все він дістав заяву Гончарука, написану ще в січні і сам подав її.
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"Слуги Зеленського" і кремлівська "ОПЗЖ" зареєстрували постанову про відставку Рябошапки

Авакову потрібно зняти Рябошапку, тому що на сьогодні, як би це дивно не звучало, це єдина перешкода для передачі справи Шеремета до суду. А суд портнова свою справу зробить. Те ж саме стосується і підозр Пороху. Це все розуміють наші міжнародні партнери,і тому вписалися за нього
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Як Зе знімає негатив?
Знімає Гончарука, який нічого не вирішував і його половина виборців не знала,
а залишає зашквареного Авакова, на якому ніде ставити клейма.
Ви уявляєте рівень кабміну Зе, якщо в ньому, найгірший міністр урядів Яценюка-Гройсмана - Аваков є найефективнішим.
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ЄС зняв заморозку активів з Азарова та Ставицького. Чекаємо нові обличчя в уряді Шмигаля. Як там казали, потрібно бути не лише новим, а й досвідченим. У Азарова досвіду хоч відбавляй. Які лицеміри наші міжнародні партнери.

Зеленский в сговоре с партией "Слуга народа" предпринял ряд конкретно криминальных шагов по отстранению незавизимых лиц, расследовавших преступления Коломойского, и ведёт дело к возврату Privatbank в его руки.
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Будущий премьер Шмыгаль на парламентских выборах 2014 года набрал менее 200 голосов избирателей
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Пам'ятаєте обіцянку "весна прийде - посадки будуть"? Посадок нема, бо саджати треба своїх. Замість посадок - прибирання Кабміну. Гончарук сказав правду Україні - у Зеленського туман в голові, він нічого не розуміє в економіці. За це і знімають прем'єра.
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Супервівторок у США цікавіше, ніж середа в Україні, там є справжня політика. Почекаємо,але зміцнення Байдена означатиме повернення Джуліані і всього,що пов'язане з українською темою в США. Фанати інтриг вже готуються, сподіваюся вони пам'ятатимуть про Україну,а не тільки про себе
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