 Перший випадок коронавірусу зафіксовано в Польщі, - міністр охорони здоров'я Шумовський

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Все відбудеться згідно з процедурами. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі. Всі особи, які мали контакт із зараженим пацієнтом, пройдуть карантин", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу.

Нагадаємо, після коронавірусу у світі одужали вже понад 50 тис. осіб. Також перші випадки зараження коронавірусом виявлені ще в чотирьох країнах.

Зазначимо, раніше в ЗМІ поширилася інформація про перший випадок інфікування новим типом коронавірусу в Польщі, проте мінохоронздоров'я республіки таку інформацію спростувало.