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 Суспільство, За кордоном
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 Перший випадок коронавірусу зафіксовано в Польщі, - міністр охорони здоров'я Шумовський

У Польщі зареєстровано перший випадок коронавірусу. Хворий зараз перебуває в Зеленій Гурі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"У нас перший випадок коронавірусної інфекції в Польщі. Все відбудеться згідно з процедурами. Пацієнт перебуває в Зеленій Гурі. Всі особи, які мали контакт із зараженим пацієнтом, пройдуть карантин", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу.

Нагадаємо, після коронавірусу у світі одужали вже понад 50 тис. осіб. Також перші випадки зараження коронавірусом виявлені ще в чотирьох країнах.

Зазначимо, раніше в ЗМІ поширилася інформація про перший випадок інфікування новим типом коронавірусу в Польщі, проте мінохоронздоров'я республіки таку інформацію спростувало.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179272
 
 
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Информация постоянно меняется. Если верить интернету, то было уже минимум два случая, если верить слухам, то три так что либо власти скрывают и на самом деле заражённых уже больше, либо то были чьи-то злые шутки
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В Минске уже шесть официально подтверждённых больных с коронавирусом и около 300-от помещённых на карантин.
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