 У юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, відбувається обшук, - Масі Найєм

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив юрист Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого в зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію. Проблема в тому, що це дійсно неправда. І це легко перевірити. Нагадаю, Леонід постійно висвітлював інформацію у справі Ріффмастера (Андрія Антоненко) і критикував А. Авакова", - розповів Найєм.
епт, ну и как докажут что он куда-то заходил то? разве что на хард-драйве найдут чет, но это чет, вполне могут "дописать" "эксперты".
по ай-пи? ну ага, а подделать - ни-ни?
Следы на жестком диске, лично для меня, доказательство сомнительное, но для нашего суда вполне может хватить...
Маразму дыбилов нет предела.
Вопрос - как подать, чтобы "прокатило" в суде.
Рост Антоненко не сошелся, дедушка Антоненко оказался польским евреем (и потому версия убийства Антонебко Шеремета с целью демонстрации арийского превосходства потерпела крах), так что вот терь "информацию" нужно правильно подать.
Лично я так считаю: раз Антоненко оказался по деду польским евреем, то кровь христианских младенцев он пил, согласно "протоколам сионских мудрецов". Осталось только доказать, что Шеремет может быть приравнен к младенцам...
Можно отменять суды, оставить только Найема, пусть определяет где правда а где неправда.
И охранять Портнова и рьіга Кожару.
а вот подчистил инфу, или нет - пусть следствие ищет.
если пароль ему сообщили - теоретически мог.
Заявление Рябошапки о том, что у прокуроров не достаточно доказательств для передачи "дела" в суд, только подтверждает доводьі Маслова.
Статьи Маслова со всем фактажем есть на Цензоре в разделе Блоги.
Есть линейки гибкие, без шуток, гибкие, Вы их предложите Авакову и Рябошапке, а то они видать, не знают.
Замутит, гад,
Переворот,
Живьем поджарит
И сожрет.
От шоколадных вурдалаков
Одно спасение - Аваков!
Да пожалуйста.
Кол вам осиновый.
В одному місці городиш "Зелю геть", а в іншому захищаєш того, хто допоміг йому захопити владу.
Якої стабільності сьогодні є гарантом Аваков, нахабного права роздерибанити Слугами урода української землі? Так твоя "верховна головнокомандуюча" виступає проти! А ти виходить підтримуєш стабільний дерибан землі? Чи як?
ні, нового майдану не буде, зеленське та ко просто отак поодинці передушать активний прошарок суспільства й безтурботно насолоджуватимуться любов'ю своєї малороської маси.
вони жадали такого малороського лайна як зеленське, вони жадали замирення з агресором, вони жадали руйнації української державності, вони жадали повернення під російську окупацію.
все буде тихо - без шуму і пилу
он же **** наш подлец !
Демократія не для ідіотів.
Найновіша історія України.
- КПРС - геть!
- Кравчука - геть!
- Кучму - Геть!
- Ющенка - геть!
- Порошенка - геть!
- Зеленського - Геть!
- Далі буде...
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