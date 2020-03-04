 У юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, відбувається обшук, - Масі Найєм

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив юрист Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого в зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію. Проблема в тому, що це дійсно неправда. І це легко перевірити. Нагадаю, Леонід постійно висвітлював інформацію у справі Ріффмастера (Андрія Антоненко) і критикував А. Авакова", - розповів Найєм.

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