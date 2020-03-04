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Матеріали за темою:
Все про:обшук (875) Маслов Леонід (22) Найєм Масі (77) Антоненко Андрій (96)

 У юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, відбувається обшук, - Масі Найєм

В ексчлена Громадської ради доброчесності, юриста, старшого розвідника 92-ї ОМБр (тепер в резерві) Леоніда Маслова відбувається обшук.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив юрист Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого в зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію. Проблема в тому, що це дійсно неправда. І це легко перевірити. Нагадаю, Леонід постійно висвітлював інформацію у справі Ріффмастера (Андрія Антоненко) і критикував А. Авакова", - розповів Найєм.

Також читайте: Заява захисника Антоненка містить об'єктивні дані, які свідчать про ознаки злочину з боку слідства, - ухвала суду. ДОКУМЕНТ

У юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, відбувається обшук, - Масі Найєм 01
У юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, відбувається обшук, - Масі Найєм 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179271
 
   
 Топ коментарі
 
Дуби.. дебилеты ищут удалённую информацию? У экс-члена совета доброчестности Маслова проходит обыск в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко в соцсети и мог удалить информацию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3005 За плинтусом смотрели? У экс-члена совета доброчестности Маслова проходит обыск в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко в соцсети и мог удалить информацию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 7547
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ЛуТший, самьій ценньій для Зе министр продолжает репрессии против участников войньі с россией.
И охранять Портнова и рьіга Кожару.
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Это уже тот же 37 неугодные Авакову уничтожаются критика на Зе аресты по надуманым поводам Зе диктаттура все ближе
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Я уже переживаю за Шапошникова - Аваков всех может достать.

епт, ну и как докажут что он куда-то заходил то? разве что на хард-драйве найдут чет, но это чет, вполне могут "дописать" "эксперты".
по ай-пи? ну ага, а подделать - ни-ни?
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Думаю разные способы есть. Некоторые логи есть у провайдера. 100% логи логинов есть у самого фесбука (как минимум IP и информация о браузере). При желании эту информацию можно получить. Думаю у фейсбука как-то и действия логгируются (хотя бы на определенный срок).

Следы на жестком диске, лично для меня, доказательство сомнительное, но для нашего суда вполне может хватить...
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Кстати в принципе да. Бельгийская полиция даже из "Тора" достала чувака, и вроде был отправлен на зону. т.е. хватило док-тв для суда.
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ОЙ! Горе ЕЩЁ ОДНОГО НАЁМА ЗАБЫЛИ ПРИСТРОИТЬ НА СЛАДЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО Так он напоминает)))
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Ну, да... Старшему братику уже сунули в рот "сладкий кусок, и он "заткнулся"... А теперь "младшенький" пугать начал - давайте и мне "грев", а то я могу "распоясаться"... Я же тоже "неистовый борец за правду"...
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Это уже тот же 37 неугодные Авакову уничтожаются критика на Зе аресты по надуманым поводам Зе диктаттура все ближе
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тебя тоже прессуют ?
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Так "патриоты" уже всей компанией кинулись подчищать информацию, даже на сайтах агрессора.

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А что вы на скрине противозаконного показали? Доказательная база у вас прям как у нашей прокуратуры
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Ну всё... Теперь даже любой европейсий суд полностью и безповоротно признает их виновными...
Маразму дыбилов нет предела.
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Дуби.. дебилеты ищут удалённую информацию? У экс-члена совета доброчестности Маслова проходит обыск в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко в соцсети и мог удалить информацию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3005 За плинтусом смотрели? У экс-члена совета доброчестности Маслова проходит обыск в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко в соцсети и мог удалить информацию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 7547
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Да информацию то они любую состряпали.
Вопрос - как подать, чтобы "прокатило" в суде.
Рост Антоненко не сошелся, дедушка Антоненко оказался польским евреем (и потому версия убийства Антонебко Шеремета с целью демонстрации арийского превосходства потерпела крах), так что вот терь "информацию" нужно правильно подать.
Лично я так считаю: раз Антоненко оказался по деду польским евреем, то кровь христианских младенцев он пил, согласно "протоколам сионских мудрецов". Осталось только доказать, что Шеремет может быть приравнен к младенцам...
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По ходу следствие скоро будет происходить по принципу считалки-буду резать ,буду бить, с кем остануся дружить!
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Это еще раз подтверждает,что нет никого преступления...Хоть бы ему башку кто снес, раз не увольняет не прежняя власть, не нынешняя.
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"Был бы человек, а статья найдется" (С)
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Ну раз Найем сказал "це неправда" то значит точно неправда.
Можно отменять суды, оставить только Найема, пусть определяет где правда а где неправда.
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Учитывая то, какая у нас в стране "доброчестность", очень даже верю. Нынче она состоит в сокрытии/помощи сокрытия преступления. Так что без "якобы", Цензор.
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ЛуТший, самьій ценньій для Зе министр продолжает репрессии против участников войньі с россией.
И охранять Портнова и рьіга Кожару.
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Найефективніший міністр за версією Зеленського в день свого перепризначення двіжуєВ ексчлена Ради доброчесності Маслова відбувається обшук у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Антоненка в соцмережі і міг видалити інформацію, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 488
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маслов рьяно пытался отбелить обвиняемого в соцсетях.
а вот подчистил инфу, или нет - пусть следствие ищет.
если пароль ему сообщили - теоретически мог.
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Маслов не "пьітался отбелить" Антоненко, а фактами доказьівал бредовость обвинений в его адрес.
Заявление Рябошапки о том, что у прокуроров не достаточно доказательств для передачи "дела" в суд, только подтверждает доводьі Маслова.

Статьи Маслова со всем фактажем есть на Цензоре в разделе Блоги.
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а что уже статью в кодексе придумали за "пытался отбелить" или есть ответственность за пытался удалить информацию??? там если мне не изменяет память за создание алиби есть ответственность, и все. Нужно на досуге посмотреть и восполнить.
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Заодно восполните знания о фальсификации уголовньіх дел работниками правоохранительньіх органов.
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Не забудьте "на досуге" линейки перемерить, а то рост у Антоненко не сходится.
Есть линейки гибкие, без шуток, гибкие, Вы их предложите Авакову и Рябошапке, а то они видать, не знают.
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Если следствие считало аккаунт в соцсети уликой - оно и должно было поступить с ним как с уликой, то есть изъять (то есть изолировать от проникновения).
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Для ЗЕ страшнее зверя нет, чем Порошенко.
Замутит, гад,
Переворот,
Живьем поджарит
И сожрет.
От шоколадных вурдалаков
Одно спасение - Аваков!
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Беспредел зеленой власти сАБАКОВА...
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НАБУ відкрило справу проти Нефьодова
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Авакову потрібно зняти Рябошапку, тому що на сьогодні, як би це дивно не звучало, це єдина перешкода для передачі справи Шеремета до суду. А суд портнова свою справу зробить. Те ж саме стосується і підозр Пороху. Це все розуміють наші міжнародні партнери,і тому вписалися за нього
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Якого нах. "Пороха"?!!! ПОТРОХА!!! На нари!!! Це МАРОДЕР і ЗРАДНИК!!!!
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видимо,оплаченые боты отрабатывают свои деньги и потому ,так громко орут)
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брысь под шконку,козлорылый парашник(((
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А скажи "ПАЛЯНИЦЯ" І хто з нас козломордий?! І да, КУКУРУДЗУ тобі в ДУПУ!
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Сказать?
Да пожалуйста.
Кол вам осиновый.
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Я так розумію, що тепер всі злочини в Україні розкриваються моніторингом соцмереж. Сидиш на роботі, дрочиш комп і гуляєш по соцмережах. І за це ще й гроші платять. А розшук, робота зі свідками, експертизи - то для аваковських вже не методи.
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Ви маєте право мовчати, ви маєте право на адвоката, все що ви напишете на Цензорі може бути використано проти вас...

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Хотят к макету мины добавить еще оно неопровержимое доказательство, переписку в соц сетях...
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Аваков - выдающийся государственный деятель, по словам Киндерсюрприза.
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Чим довше Аваков буде тримати Героїв України під вартою, тим меньше у нього шансів втікти до себе в Італію, якщо "щось" почнеться.
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А Авакова, баба Юля теж в своїй партії пригрівала...
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За часів Янека Аваков переховувався в Італії. Він не втручавсь в останні вибори і це дало можливість викинути мародера з влади. Сьогодні Аваков реально гарант стабільності. Але переслідування атовців треба припиняти.
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Вань, ти або хрестика зніми, або труси надінь!
В одному місці городиш "Зелю геть", а в іншому захищаєш того, хто допоміг йому захопити владу.
Якої стабільності сьогодні є гарантом Аваков, нахабного права роздерибанити Слугами урода української землі? Так твоя "верховна головнокомандуюча" виступає проти! А ти виходить підтримуєш стабільний дерибан землі? Чи як?
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Владу треба міняти. Вважаю, що вже час, бо "кіт в мішку" виявись з російськими рогами. Міняти у цивілізований спосіб, шляхом тиску громадянського суспільства, ніяких силових сценаріїв. Але є проблема - якщо не Зе, то хто має бути натомість? Є консенсус в суспільстві? Нема консенсусу. Порошенко вже не обереться, це 100%. Юля, скоріше за все, теж(шкода, але нічого не поробиш). Тому нам вже сьогодні треба роспочати широку дискусію в українських мережах: "Хто, якщо не Зе?".
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ой, ****, вопрос...грановский, фельдман, рабинович, розенблат...калом-мойский, наконец... да мало ли нормальных надежных украинцев в стране... тоже мне, сошелся свет на зеленском...
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Ну вот куда они потом бежать будут вдруг что? Ростов уже занят. А может они уверены что с ними такого не может произойти как с Яныком и Ко? Как по мне они сейчас совсем не лучше.
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переслідування адвоката Антоненко - чудово лягає в загальну картину цієї, стверджую, сфабрікованої справи.
ні, нового майдану не буде, зеленське та ко просто отак поодинці передушать активний прошарок суспільства й безтурботно насолоджуватимуться любов'ю своєї малороської маси.
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можливо,помилку зробили 73% виборців
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ооо, ну щодо цих 73, то вони не помилилися, будьте певні.
вони жадали такого малороського лайна як зеленське, вони жадали замирення з агресором, вони жадали руйнації української державності, вони жадали повернення під російську окупацію.
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ніяких велелюдних акцій не буде

все буде тихо - без шуму і пилу
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а Аваков маладец
он же **** наш подлец !
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Такої "народної" влади в Україні після розвалу СРСР, ще не було...
Демократія не для ідіотів.
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Як не було!?
Найновіша історія України.
- КПРС - геть!
- Кравчука - геть!
- Кучму - Геть!
- Ющенка - геть!
- Порошенка - геть!
- Зеленського - Геть!
- Далі буде...
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Я навіть при Янику такого беззаконня не пригадую...
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За Янека тупо вбивали. Але це все не дуже важливо. "Ющенка геть" ніхто не волав.
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- На этот раз мы ничего не нашли, но в следующий раз вернёмся и найдём обязательно, - сказал Мига. - А сейчас, господин Козлик, я попрошу вас ткнуть их ещё по разочку дубинкой, чтоб они хорошенько поняли, что значит иметь дело с полицией!

Н.Носов ©
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