 Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Бужанський поділився публікацією Максима Назарова.
"Ганна Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що замість Новосад хочуть призначити доктора юридичних наук, професора університету Шевченка - Юлію Гришина.
Зазначається, що підтримують Гришину колеги по фракції, а її кандидатуру схвалює президент Володимир Зеленський.
Тут - только первое, но если бубочка одобрило...
Тіштеся всі українофоби, тепер ваш час.