 Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Бужанський поділився публікацією Максима Назарова.

"Ганна Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що замість Новосад хочуть призначити доктора юридичних наук, професора університету Шевченка - Юлію Гришина.

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Зазначається, що підтримують Гришину колеги по фракції, а її кандидатуру схвалює президент Володимир Зеленський.