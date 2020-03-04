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Все про:Кабмін (3760) призначення (508) Міносвіти (576) Бужанський (23) Новосад (77)

 Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський повідомив, що Міносвіти замість Ганни Новосад може очолити Юлія Гришина.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Бужанський поділився публікацією Максима Назарова.

"Ганна Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що замість Новосад хочуть призначити доктора юридичних наук, професора університету Шевченка - Юлію Гришина.

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Зазначається, що підтримують Гришину колеги по фракції, а її кандидатуру схвалює президент Володимир Зеленський.

Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового премєра, замість неї хочуть призначити Гришину, - слуга народу Бужанський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179270
 
 
 Топ коментарі
 
Ну если сам зелегский одобряет...то тады да....
Зеленский это голова...без мозгов правда...но голова...
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Исхожу из доказанного факта, что хороший и порядочный человек не будет связываться с зелёной поганью...
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Главное - чтобы фамилие было неукраинское, а рожа - таки да.
Тут - только первое, но если бубочка одобрило...
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Вообще-то, для меня оказался открытием факт совместного семилетнего проживания Гончарука и Новосад... Новосад відмовилася працювати під керівництвом нового прем'єра, замість неї хочуть призначити Гришину, - "слуга народу" Бужанський - Цензор.НЕТ 2521
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Юристи рулять скрізь! Кастинг проходила у ліжку?
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профессор кафедры права университета Шевченко? это там, куда без проблем Портнова взяли?
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о, еще одно новое лицо из кастингов в спальне.
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а призначити міністром освіти освітянина, ця логічна думка занадто складна для зеленського та ко?
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Стать доктором наук не напрягаясь, можно за 5-10-20 тыс. бакс. И напишут и протолкнут и должность дадут. При наличии папика - легко.
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За 20 лет работы в высшем образовании прошел смену многих министров, но чтобы на эту должность назначали практически детей, получивших диплом о высшем образовании 5 лет назад, и без практики руководства ну хоть каким-то подразделением - такого точно не было!!! Это надолго может стать историческим примером. Ходят байки, что А.Гайдар в 17 лет командовал полком, но это всё тоже сказка - он в 17 лет командовал всего отделением Новгородского полка или десятком оборвышей, но то же был уровень узкого локального руководства. Пример Новосад - это тоже самое, что обычному человеку дали в руки скальпель, сказали, что он хирург и отправили делать операцию, а он забыл про необходимость наркоза. А образование в стране - это не редиской на базаре торговать и не сопли подтирать детям в яслях, это фактическое будущее этой страны и уровень ее развития, как государства. Все в мире знают Оксфорд, Кэмбридж, Сорбонну и т.п.,но к сожалению люди с опытом Новосад навряд ли способны организовать хоть шаг нашей страны в сторону такого уровня организации образования. Но к такому же сожалению приходится приходить и когда подобными крупномасштабными делами занимаются ретрограды с возрастом. Поэтому выбор на эту должность должен быть очень тонкий и обоснованный. Не простая это задача тянуть бегемота из болота.
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Ясно. Новосад було за українську мову викладання в школах і вузах. грішіна за рюській язиг. Звісно що пройде в новий Кабмін. З арік-два вже не буде жодної школи з українською мовою навчання.
Тіштеся всі українофоби, тепер ваш час.
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