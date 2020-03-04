 Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне питання Кабміну і діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.
Потім нардепи планують розглянути питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.
Потім нардепи планують розглянути допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях і зміни в Закон України "Про національну безпеку України" щодо набуття чинності положень щодо Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ.
У другому читанні планують розглянути законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".
Крім цього, буде розглядатися ратифікація договору між Україною та Францією про офіційну підтримку посилення морської безпеки і охорони України.
Так как сам Зеленский лег под олигархов, не желает с ними воевать и проводить реформы, то ситуация для общества становиться тупиковой…
Я уже писал о том, что страдающий комплексами власти и нарциссизма, жутко боящийся конкуренции, Зеленский всегда будет протягивать на должность премьера слабых, послушных, без авторитета и политического веса клерков.
Об этом напоминает сегодня политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Зачем Зеленскому рейтинг, если он явно не собирается проводить никаких реформ - эксперт
До конца своей, надеюсь, короткой каденции Зеленский, как фокусник из шляпы, будет вытаскивать из небытия каких-то невзрачных политических кроликов, убеждая послушных слуг народа что очередной кролик - самый лучший вариант для страны.
Проблема, однако, в том, что подобные кролики:
1. Не способны проводить реформы, потому что не обладают харизмой, авторитетом и реальной властью. Поэтому экономика будет всегда падать.
2. На самом деле очень амбициозны, скрытны, терпеливы, в душе ненавидят своего фокусника и будут очень мстительны, когда хозяин потеряет к ним расположение.
Так как сам Зеленский лег под олигархов, не желает с ними воевать и проводить реформы, то ситуация для общества становиться тупиковой.
Точнее, с каждым политическим кризисом, причиной которых, всегда будет лично Зеленский, ситуация будут стремительно ухудшаться, вплоть до необходимости досрочного ухода самого «фокусника».
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Согласен с автором насчет «короткой каденции Зеленского». Думаю, что как глава ОП Богдан и премьер-министр Гончарук установили рекорды Украины по минимальной продолжительности пребывания на своих постах, так и сам Зеленский продемонстрирует такой же рекорд:
Муля Слобожанска
@MullyaMia
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повна дупа.
Прем"єр-міністр-людина Ахмєтки.
Аваков - найкращий міністр (НєЛох)
Міністр здоров"я-міністр КМ Азірова
Міністр фінансів-Уманець, який, як пишуть, наполегливо виступає збільшити ЄСВ до 40% Мініст Плачков -міністр КМ при януковичу.. це ваші "новиє, нєсістємниє ліца"?!
K0५EGAR
@Rage4oK
"Новые" лица "нового" КабМина. Единственный лучик позитива по фамилии Дубилет, который реально что-то делал во благо и тот сбежал. По-сути, страна принадлежит десятку мафиозных кланов, наделенных абсолютной властью. Либо брать в руки АК, либо бежать в ойропу вместе с сирийцами