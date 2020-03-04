 Самоізоляція через контакт із хворим - нормальна європейська практика, - головний санлікар Ляшко про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Коли здорові люди перебувають на самоізоляції - це нормальна європейська практика", - пояснив Ляшко, коментуючи протест у Чернівцях, де місцеві жителі зажадали ізолювати дружину хворого.

Ляшко зазначив, що госпіталізація "контактів" може паралізувати систему охорони здоров'я, тому медики рекомендують таким людям самоізоляцію.

"Ми маємо зберегти чинну систему охорони здоров'я, а не паралізувати її сьогодні госпіталізацією всіх контактів. Оскільки, незважаючи на присутність коронавірусної інфекції, у нас продовжують ставатися інфаркти, інсульти, люди потребують ургентної медичної допомоги. Всі мають з розумінням поставитися до ситуації, що склалася", – наголосив він.

За словами санлікаря, стигматизація людини за ознакою наявності інфекційного захворювання або наявності контактів "є неприйнятною в 21 столітті".

Ляшко також уточнив, що самоізоляція в подібній ситуації дозволяє видати людині лікарняний лист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися Україною, - головний санлікар Ляшко

"На законодавчому рівні врегульовано, що самоізоляція в рамках запровадження карантину санітарно-епідеміологічними службами підпадає під видачу лікарняних", – зазначив він.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Пізніше кілька десятків городян зібралися біля будинку хворого на коронавірус українця і вимагали, щоб його дружина, у якої немає симптомів захворювання, лягла в лікарню. У підсумку жінку забрала швидка.

Також читайте: Мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти в лікарню, влаштувавши пікет біля її будинку. ВIДЕО