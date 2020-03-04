 Самоізоляція через контакт із хворим - нормальна європейська практика, - головний санлікар Ляшко про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
"Коли здорові люди перебувають на самоізоляції - це нормальна європейська практика", - пояснив Ляшко, коментуючи протест у Чернівцях, де місцеві жителі зажадали ізолювати дружину хворого.
Ляшко зазначив, що госпіталізація "контактів" може паралізувати систему охорони здоров'я, тому медики рекомендують таким людям самоізоляцію.
"Ми маємо зберегти чинну систему охорони здоров'я, а не паралізувати її сьогодні госпіталізацією всіх контактів. Оскільки, незважаючи на присутність коронавірусної інфекції, у нас продовжують ставатися інфаркти, інсульти, люди потребують ургентної медичної допомоги. Всі мають з розумінням поставитися до ситуації, що склалася", – наголосив він.
За словами санлікаря, стигматизація людини за ознакою наявності інфекційного захворювання або наявності контактів "є неприйнятною в 21 столітті".
Ляшко також уточнив, що самоізоляція в подібній ситуації дозволяє видати людині лікарняний лист.
"На законодавчому рівні врегульовано, що самоізоляція в рамках запровадження карантину санітарно-епідеміологічними службами підпадає під видачу лікарняних", – зазначив він.
Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.
У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.
Пізніше кілька десятків городян зібралися біля будинку хворого на коронавірус українця і вимагали, щоб його дружина, у якої немає симптомів захворювання, лягла в лікарню. У підсумку жінку забрала швидка.
Это сейчас один заболевший и одна контактная персона. Что делать когда их будет больше?
В Германии направили на домашний карантин 1600!! работников крупной фирмы, потому что
один сотрудник заболел коронавирусом. Во всех странах поступают именно таким образом, так как госпитализировать
всех контактных персон попросту не возможно.
Карантин и самоизоляция две разные вещи. Карантин в больнице тех кто контактировал с больным, самоизоляция - для здоровых, чтобы не заразится. Кстати, В Китае дают $1400 тем, кто добровольно идет к врачу с болезнью. А за "сидение дома на карантине", - расстреливают. Ляшко уже б раза 3 расстреляли бы в Китае!
-" In die Kliniken sollen nur Patienten aufgenommen und weiter abgeklärt werden, die
Symptome aufweisen, welche eine stationäre Behandlung wirklich rechtfertigen" -- в клинику для дальнейшего обследования принимаются только пациенты с симптомами, которые оправдывают стационарное лечение.
---
Мы с 1941 года знаем, что немцы лечат только тех, "кто оправдывает лечение"...
Оправдание - арийское происхождение? Выживут только арийцы?
так у них же есть Аллах(но Яхве - круче!), пусть помолятся и все пройдет? ах да, они не дураки - поп.росят у Рашки медикаментов(идиоты) - и все усугубится(закономерно)
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ
Меры нужны сразу жёсткие , а не болтовня
А поцчему вЫ спрашиваешь?(бросает воробьями в кошек и единорогов)
это я для подтверждения тезиса, что врачи как правило выглядят больными
не, но "психиатОр" - неправильно говорить. без "о" - экономия букв и проще.(разговаривает с Деадом Чморозом)
Так все страны делает в случае обнаружения вируса
ЕГО УЖЕ АРЕСТОВАЛИ ЗА ПРОДАЖУ ВСЕХ УКРАИНСКИХ МАСОК КИТАЙЦАМ ???
https://youtu.be/889w7acAz2Y
ЦИНИЧНОСТИ израилевых сынов границ нет
А казус полягає в тому, що примусова ізоляція, на початковій стадії розвитку епідемії, якоюсь мірою, могла би вплинути на масштаби її поширення і таким чином уникнути масової "самоізоляції". Але це з області української ненаукової фантастики.
Якщо феодали з олігархами зазнають біологічної елімінації і генетичної екстермінації, на території під назвою Україна стане ймовірним початок нового циклу життя.