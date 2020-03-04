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Все про:Чернівці (139) Ляшко Віктор (27) COVID-19 (485)

 Самоізоляція через контакт із хворим - нормальна європейська практика, - головний санлікар Ляшко про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав з розумінням поставитися до самоізоляції людей, які могли контактувати з інфікованим коронавірусом жителем Чернівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Коли здорові люди перебувають на самоізоляції - це нормальна європейська практика", - пояснив Ляшко, коментуючи протест у Чернівцях, де місцеві жителі зажадали ізолювати дружину хворого.

Ляшко зазначив, що госпіталізація "контактів" може паралізувати систему охорони здоров'я, тому медики рекомендують таким людям самоізоляцію.

"Ми маємо зберегти чинну систему охорони здоров'я, а не паралізувати її сьогодні госпіталізацією всіх контактів. Оскільки, незважаючи на присутність коронавірусної інфекції, у нас продовжують ставатися інфаркти, інсульти, люди потребують ургентної медичної допомоги. Всі мають з розумінням поставитися до ситуації, що склалася", – наголосив він.

За словами санлікаря, стигматизація людини за ознакою наявності інфекційного захворювання або наявності контактів "є неприйнятною в 21 столітті".

Ляшко також уточнив, що самоізоляція в подібній ситуації дозволяє видати людині лікарняний лист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися Україною, - головний санлікар Ляшко

"На законодавчому рівні врегульовано, що самоізоляція в рамках запровадження карантину санітарно-епідеміологічними службами підпадає під видачу лікарняних", – зазначив він.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Пізніше кілька десятків городян зібралися біля будинку хворого на коронавірус українця і вимагали, щоб його дружина, у якої немає симптомів захворювання, лягла в лікарню. У підсумку жінку забрала швидка.

Також читайте: Мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти в лікарню, влаштувавши пікет біля її будинку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179268
 
 
 Топ коментарі
 
Самоизоляция в жилом доме под честное слово это идиотизм а не нормальная практика.
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А как там Радуцкий( друг Зеленского )
ЕГО УЖЕ АРЕСТОВАЛИ ЗА ПРОДАЖУ ВСЕХ УКРАИНСКИХ МАСОК КИТАЙЦАМ ???
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К большому сожалению, уровень взаимоуважения и ответственности у населения Украины желает лучшего. Это особенно видно на примере общественного транспорта. "Лезут" с соплями, кашлем, даже не прикрывая рот... На замечания, делают "выпученые" глаза и отвечают, - "А шо таке, мени на роботу треба!". Это в лучшем случае, а то и покруче. Увы, но жлобство и быдлота, пока еще процветает. Самоізоляція через контакт із хворим - нормальна європейська практика, - головний санлікар Ляшко про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях - Цензор.НЕТ 4991
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Самоизоляция в жилом доме под честное слово это идиотизм а не нормальная практика.
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предложи другой выход.
Это сейчас один заболевший и одна контактная персона. Что делать когда их будет больше?
В Германии направили на домашний карантин 1600!! работников крупной фирмы, потому что
один сотрудник заболел коронавирусом. Во всех странах поступают именно таким образом, так как госпитализировать
всех контактных персон попросту не возможно.
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Зачем вы путаете людей??
Карантин и самоизоляция две разные вещи. Карантин в больнице тех кто контактировал с больным, самоизоляция - для здоровых, чтобы не заразится. Кстати, В Китае дают $1400 тем, кто добровольно идет к врачу с болезнью. А за "сидение дома на карантине", - расстреливают. Ляшко уже б раза 3 расстреляли бы в Китае!
Самоізоляція через контакт із хворим - нормальна європейська практика, - головний санлікар Ляшко про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях - Цензор.НЕТ 6432
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Вытяжки с рекомендаций Министерства здравоохранения для немецких мед. работников : "Wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, muss nicht notgedrungen im Krankenhaus behandelt werden. Viele Infizierte stehen unter häuslicher Quarantäne. Diese Vorgaben müssen sie beachten." -- кто заразился коронавирусом, не обязательно должен лечиться в больнице. Многие зараженные люди находятся на карантине дома.

-" In die Kliniken sollen nur Patienten aufgenommen und weiter abgeklärt werden, die

Symptome aufweisen, welche eine stationäre Behandlung wirklich rechtfertigen" -- в клинику для дальнейшего обследования принимаются только пациенты с симптомами, которые оправдывают стационарное лечение.
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Lena Lena 39feab99 в клинику для дальнейшего обследования принимаются только пациенты с симптомами, которые оправдывают стационарное лечение.

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Мы с 1941 года знаем, что немцы лечат только тех, "кто оправдывает лечение"...
Оправдание - арийское происхождение? Выживут только арийцы?
Самоізоляція через контакт із хворим - нормальна європейська практика, - головний санлікар Ляшко про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях - Цензор.НЕТ 4994
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И не только идиотизм-супер идиотизм!!!!Если даже за оплату воды или э.знергии вынуждены брать чеки(что бы потом легко доказать...)-то потом как доказать людям без мед.документа что ты здоров и не стать навсегда "отшельником и затворником" в собственном доме?!
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Особливо самоізоляція в санаторії в Нових Санжарах.
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о б*же Самоизоляция из-за контакта с больным - нормальная европейская практика, - главный санврач Ляшко о ситуации с коронавирусом в Черновцах - Цензор.НЕТ 7211
так у них же есть Аллах(но Яхве - круче!), пусть помолятся и все пройдет? ах да, они не дураки - поп.росят у Рашки медикаментов(идиоты) - и все усугубится(закономерно)
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Чем беднее страна- тем больше косит вирус
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ
Меры нужны сразу жёсткие , а не болтовня
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Тот случай когда врач выглядит так, как будто сам нуждается в лечении.
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ненавижу перекривлянье слова, ну, профессии.
А поцчему вЫ спрашиваешь?(бросает воробьями в кошек и единорогов)
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приходилось... иногда беседуешь в таком учреждении и не знаешь, с врачом или пациентом...
это я для подтверждения тезиса, что врачи как правило выглядят больными
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А, ок, чет не сразу понял то)
не, но "психиатОр" - неправильно говорить. без "о" - экономия букв и проще.(разговаривает с Деадом Чморозом) Самоизоляция из-за контакта с больным - нормальная европейская практика, - главный санврач Ляшко о ситуации с коронавирусом в Черновцах - Цензор.НЕТ 9246
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да знаю, я как правильно. но "психиатОр" прикольнее. эрратив называется.
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Школы в Черновцах закрывайте, придурки зелёные
Так все страны делает в случае обнаружения вируса
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А как там Радуцкий( друг Зеленского )
ЕГО УЖЕ АРЕСТОВАЛИ ЗА ПРОДАЖУ ВСЕХ УКРАИНСКИХ МАСОК КИТАЙЦАМ ???
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Они и самолёт могли послать отвезти маски и попутно привезти украинцев в Санджары
ЦИНИЧНОСТИ израилевых сынов границ нет
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К большому сожалению, уровень взаимоуважения и ответственности у населения Украины желает лучшего. Это особенно видно на примере общественного транспорта. "Лезут" с соплями, кашлем, даже не прикрывая рот... На замечания, делают "выпученые" глаза и отвечают, - "А шо таке, мени на роботу треба!". Это в лучшем случае, а то и покруче. Увы, но жлобство и быдлота, пока еще процветает.
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"А что такое, мне на работу надо!" - не кажуть? )))
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Нет, те" таварисчи" тока матом и с пеной у рта Самоізоляція через контакт із хворим - нормальна європейська практика, - головний санлікар Ляшко про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях - Цензор.НЕТ 1416
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Ну, он прав, обычная европейская практика. Одна неувязочка - Украина это нифига не Европа. А одни большие Новые Санжары, или как их там
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Самоизоляция это добровольная самоликвидация где то так
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Тут ізоляцію ніхто толком організувати не може, а "самоізоляція" - це початкова фаза самолікування. Новоспечений санітарний лікар соромиться говорити громадянам, що їм крім сидіння у себе в хаті, ніякі інші послуги і привілеї не вимальовуються.
А казус полягає в тому, що примусова ізоляція, на початковій стадії розвитку епідемії, якоюсь мірою, могла би вплинути на масштаби її поширення і таким чином уникнути масової "самоізоляції". Але це з області української ненаукової фантастики.
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Жену нужно изолировать на карантин, а не оставить в жилом доме!
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Одним словом, тридцятирічний період феодально-олігархічної вегетації закінчується і в Україні починаються "коронавірусні" жнива.
Якщо феодали з олігархами зазнають біологічної елімінації і генетичної екстермінації, на території під назвою Україна стане ймовірним початок нового циклу життя.
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