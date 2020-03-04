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Все про:Кабмін (3760) відставка (633) Гончарук_Олексій (755)

 Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра. ДОКУМЕНТ

Глава уряду Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Його заяву показали сьогодні на засіданні комітету у Верховній Раді, пише нардеп від СН Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра України", - написав Гончарук.

Заява датована 3 березня

Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста премєр-міністра 01

"Зараз на комітеті з організації держвлади будемо схвалювати відправку у відставку Гончарука", - повідомив Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заява" Гончарука в ОАСК - жарт Богдана, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179265
 
   
 Топ коментарі
 
Просте питання до зеботів: Якщо Гончарук і низка міністрів виявилися неефективними, то НА ЯКИХ ПІДСТАВАХ ВОНИ ОТРИМАЛИ ВЕЛИЧЕЗНІ ПРЕМІЇ В КІНЦІ 2019?????
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Вони не тільки Гончарука, вони і всіх нас дожують, точніше, дожовують... Але що зробиш, втомлений нарід того захотів, аж 73%.
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Блін, ідіоте, питання не в Гончаруку, питання в тому, що жиди Україну дожовують, і все завдяки вам, зебілам. Завдяки зебілам клоуни стали при владі, завдяки зебілам маємо весь той цирк. Ну і завдяки зебілам Україну дожовують. Купка олігархів між собою порішали і маємо сьогоднішнє шоу, зебілам на радість. Придурки...
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Вони не тільки Гончарука, вони і всіх нас дожують, точніше, дожовують... Але що зробиш, втомлений нарід того захотів, аж 73%.
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Блін, ідіоте, питання не в Гончаруку, питання в тому, що жиди Україну дожовують, і все завдяки вам, зебілам. Завдяки зебілам клоуни стали при владі, завдяки зебілам маємо весь той цирк. Ну і завдяки зебілам Україну дожовують. Купка олігархів між собою порішали і маємо сьогоднішнє шоу, зебілам на радість. Придурки...
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Слово економіки тут лишнє. Та команда просто Україну поховає. Правда, на фото лише
ляльки, аватарки цієї команди, ляльководи за кадром залишились.
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И 4000 уе УЧИТЕЛЯМ ПРОЛЕТЕЛИ КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ 😎😎😎
Овцы, овцы, овцы своих мозгов не имеют
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Такі були наполеонівські плании. 40% росту ВВП. Кінець епохи бідності... А вийшло ще гірше ніж в Азярова.
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чухан, а на самокате по кабмину у тебя лучше получалось.
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..вчера вечером оно заявляет, что о отставке нет и речи... Сегодня утром пишет заяву!!!???... Крутят..мутят... брешут... Заврались уже так, что само шимпанЗе себя лохом чувствует!!!
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завтра он скажет, что он ничего не писал, что это Богдан пошутил
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В збільшеному варіанті, останній рядок (дата, підпис) здається дещо відрізняється кольором і товщиною шрифту з чого можна припустити що заява могла бути написана раніше, ніж підписана.
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кстати почему он не написал причину отставки? не хочет позориться?
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..Юзик с Сивохой диктовали...А оно писало.... А Юзик ещё и самокат сломал, пытаясь покататься....
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чувак, не уходи, у тебя ж еще долги за коммуналку в чернигове, теперь как ты спрячешься?
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А его берут на клёвую должность цельного директором самокатного завода.... Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 8736
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Просте питання до зеботів: Якщо Гончарук і низка міністрів виявилися неефективними, то НА ЯКИХ ПІДСТАВАХ ВОНИ ОТРИМАЛИ ВЕЛИЧЕЗНІ ПРЕМІЇ В КІНЦІ 2019?????
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Справедливый вопрос... ответом будет: "а тебе шо жалко твои шо ли шо щитаеш чужые деьги"...
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Ну, всё правильно! Как и обещал Зеленский - весна придёт начнём сажать!
Своих в новые кресла.....
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Поматросили мальчика- самокатчика...и бросили....
И это было вполне предсказуемо...потому что он ноль...полный ноль...
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Да, он ноль. Но, ведь деньги из бюджета кто-то украл.
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А якою підставою мотивує "за власним бажанням"?
Тому що колеса в самокаті пробили? Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 8563
Скільки ті зегамняні "екскрементатори" будуть знущатись над державою? Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 2500
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А мы вже знаємо! 😜 Нам нова баба Ванга Дубінскій ще в, ора розповів. 😁 Цирк!
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Пацанчику на сходняку засіданні фракції пояснили "політику партії".
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Главное пацаны для себя успели премии вытащить за хорошую работу , лет на 10 вперед себе минималку урвали ,теперь можно на вольные хлеба
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Гончарук, ще оклад Прем"єра буде рік після відставки отримувати, і пенсію в 22 000 вже "заробив" і стажу в 35 років як бидлу не потрібно...
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Ну... хоть немного изучил законодательство и в ту структуру заяву подал А то в первый раз заблудился и к клоуну-маларосу попал.
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Опять какую то бестолочь нужно искать на пост премьера.
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ну на этот раз хоть объяснили, ударом самоката по фаберже, что заявленеия не президенту пишутся, отставка премьера, если я правильно помню влечет за собой отставку всего кабмина??? министра МВД поменяют **** наконец или снова мимо?
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Конечно поменяют, министр мвд станет премьером
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Історична заява. Хто його тепер куди візьме?
Буде безробітним.
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В теле-масовку до Пальчевського на самокаті поїде, досвід же є...
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Від початку було ясно, що цей уряд не надовго.
У владу повертають регіаналів, прорашиздів та слуг олігархів.
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Долго же вумным дибилам доходило что этот Гончарук всего лишь массовка.
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Олігархічна контрреволюція на цьому остаточно відбулася
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даже заяву написать профаны по форме не могут
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Шило на мыло? Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 4134 Думаю Гончарук с облегчением вздохнул," мавр сделал свое дело".
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что значит подал?
наворовал денег, ухайдокал экономику, а теперь не ясно когда она восстановится, на это может потребоваться 5-10 лет..
судить его надо за все эти преступления на пожизненный срок с конфискацией всего и вся
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и, ****, бесит - на работе имущество прое.ешь, выплачиваешь до конца жизни, а тут государство убивают своими кривыми руками - "прошу освободить от должности, всем спасибо, война окончена".
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"Гончарук подал в Раду заявление об отставке с поста премьер-министра." - вместо Гончарука нормального поставят, или заменят на такого же? - Мосийчук заявил, что Премьер Гончарук на работе склонял к интиму молодого парня.
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.. не Тегипко случайно?...)))) Работа Гончарука и всей Зешвали во главе с шимпанЗе, сплошной интим....)))
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Нормальный человек работать в эту власть не пойдет! Он понимает, что просто не дадут работать , измажут в своем дерьме.Это все политическое отребье Украины, по большому , нужно просто уничтожить. Но некому, еще не выросли государственные люди в Украине. Это не делается за год-два, нужно время, если конечно его дадут.
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Еще бы дубовый гавнокомандующий ушел в отставку.
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Мавр зробив свою справу, мавр може йти.
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А що таке?! Воровські "еліти" не побачили перспектив у молодого ліца. "Много тупіт" так сказав каломойський.
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Профан он и все его правительство, только новое вряд ли будет профессиональней прежнего!
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долбодятел-самокатчик, а в суд что ж ты там подавало чмо зеленое? что ж так обосра..ЗУ в штаны и даже не узнало причины оставки? шлепер ты зеленошмарклевый!
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Не знаю , чего там мутят, но мне он нравился!!!
Вы Киву посадите ! Незнаю!!! Задолбли!
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.. абсолютно ничего не изменится! Что Гончарук, что Кива.. Можно и Юзика..... Результат будет один!! НУЛЕВОЙ!!!
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избиратели Зели и " слуг народа" , вот вам результат голосования не головой , а сердцем.Одна команда неуков уходит , другая такая же приходит .Причина - монобольшинство в Верховной Раде , нет конкуренции .
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А чего можно ожидать от такого "проФФсиАнала", о котором до назначения его главой правительства, никто и слыхом не слыхивал?
Теперь все стрелки будут переводить на него, мол это он виновен и в падении производства, и в дыре бюджета, и в не индексации пенсий и вообще, во всех смертных грехах. Но, между прочим, выдвинул-то его на эту должность и назначил премьер-министром жидоидиотзеленский. Соответственно ему и отвечать за все. Помним об этом и, придет время, спросим по полной, в том числе и за гибнущих от жидодоговорнякаразведения воинов.
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по новому трудовому кодексу
могут увольнять если не понравился запах одеколона
а гончарука нельзя уволить без заявления какой то
двойной подход
ведь он нанят на работу народом /или он нанял народ/
похоже так
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