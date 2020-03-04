 Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра. ДОКУМЕНТ

Його заяву показали сьогодні на засіданні комітету у Верховній Раді, пише нардеп від СН Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра України", - написав Гончарук.
Заява датована 3 березня
"Зараз на комітеті з організації держвлади будемо схвалювати відправку у відставку Гончарука", - повідомив Качура.
ляльки, аватарки цієї команди, ляльководи за кадром залишились.
Овцы, овцы, овцы своих мозгов не имеют
https://youtu.be/fBEj3R7Oyxs
Своих в новые кресла.....
И это было вполне предсказуемо...потому что он ноль...полный ноль...
Тому що колеса в самокаті пробили?
Скільки ті зегамняні "екскрементатори" будуть знущатись над державою?
сходнякузасіданні фракції пояснили "політику партії".
Буде безробітним.
У владу повертають регіаналів, прорашиздів та слуг олігархів.
наворовал денег, ухайдокал экономику, а теперь не ясно когда она восстановится, на это может потребоваться 5-10 лет..
судить его надо за все эти преступления на пожизненный срок с конфискацией всего и вся
Вы Киву посадите ! Незнаю!!! Задолбли!
Теперь все стрелки будут переводить на него, мол это он виновен и в падении производства, и в дыре бюджета, и в не индексации пенсий и вообще, во всех смертных грехах. Но, между прочим, выдвинул-то его на эту должность и назначил премьер-министром жидоидиотзеленский. Соответственно ему и отвечать за все. Помним об этом и, придет время, спросим по полной, в том числе и за гибнущих от жидодоговорнякаразведения воинов.
могут увольнять если не понравился запах одеколона
а гончарука нельзя уволить без заявления какой то
двойной подход
ведь он нанят на работу народом /или он нанял народ/
похоже так