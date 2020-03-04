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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Ляшко Віктор (27) COVID-19 (485)

 Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися Україною, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив ймовірність поширення коронавірусу COVID-2019 на території країни.

"Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися і на території нашої країни", - заявив Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Сьогодні у нас один випадок. Можливо, буде і поширення хвороби на території. Ми бачимо приклад Італії, Німеччини", – уточнив він.

Ляшко повідомив, що станом на вечір 3 березня не виявлено симптомів розвитку COVID-2019 в жодного з тих, хто контактував з інфікованим коронавірусом мешканцем Чернівців.

Однак на запитання, скільки ще носіїв коронавірусу в Україні можуть залишатися не виявленими, він відповів: "Складно сказати".

За його словами, наразі фахівці з охорони здоров'я, медики та вчені, розробляють епідеміологічний прогноз для України.

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"Оскільки коронавірус – нова і маловивчена інфекція, ми залучили Академію медичних наук, щоб вони допомогли нам розробити оптимістичний і негативний сценарій", – зазначив санлікар.

Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, що вже поширився на понад 70 країн світу.

Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Наразі лікарі повідомляють, що запалення легенів у пацієнта немає. Пізніше стало відомо, що дружину інфікованого коронавірусом чернівчанина відвезли на обсервацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179264
 
 
 Топ коментарі
 
Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирус может распространиться по Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7515
власти к распространению коронавируса по Украине готовы
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зеленая чума...

но теперь будет еще и короновирус.
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Так інфекція вже розповсюдилась по Україні...
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Так інфекція вже розповсюдилась по Україні...
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зеленая чума...

но теперь будет еще и короновирус.
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Кількість смертей серед носіїв вірусу зовсім невелика. Меньша, ніж серед носіїв сухот. Тому важливо знати, як себе поводити. А влада цього не пояснює. Все, що влада пояснює: медицинські пов'язки не рятують від вірусу. Це тому, що цих пов'язок нема? Бо продали в Китай? А нових не роблять? Бо владі пофіг на свої обов'язки, головне піар?
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Ляшко открыл глаза украинцам - вирус может распространиться. Зачем этого олигофрена назначили зам министром? У нас в стране нет вменяемых медиков? Это же ужас что происходит.
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Мені сподобавсь виступ Комаровського у Шустера. Він там популярно пояснив - що сьогодні робити українцям під час світової пандемії. Хоч Комаровський і за Росію, але як медик має бути у владі, вважаю.
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Мед маски звичайні не рятують від вірус оскільки не щільно прилягають до обличчя і дають можливості потрапити з боку повітрю. Вони допомагають не бризкати слиною, шмарклями і чіхами на інших, якщо ви хворі! Це лише трошки знижує заразність хворого! Вона працює лише на видих. Хочете бути захищеними - купуйте респіратор.
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Це має нам казати санлікар, а не ви в мережах. І ще забезпечити респіраторами всіх українців. І окулярами. Маю великі сумніви, що влада щось робить у цьому напрямку, ось де проблема.
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А что он еще не спрятался ....где нибудь
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Как это она распространиться?! Вы ж типа приняли все меры.....МОЗ к эпидемии готово....
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Санжарівці це зрозуміли набагато раніше державних клоунів. За це й були відп...жені.
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Почему ? потому что гениальные адвокаты растащили по стране его градусником ?
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Ну и зачем ты тогда нужен,такой главсанврач.Для отмазки?
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как и впрочем все остальное правительство - чисто для галочки
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Почему в Черновцах не закрывают школы, умник?

ГДЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СТОЙКИ В МАГАЗИНАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ СО СРЕДСТВОМ ДЛЯ РУК? В Словакии везде поставили и в школах тоже

Допустили к власти клоунов- мастеров разговорного жанра, а делать они ничего не умеют и у ЕС не учатся
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СТОЙКИ В МАГАЗИНАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ СО СРЕДСТВОМ ДЛЯ РУК? вы знаете сколько это стоит?! да на эти деньги можна сто раз на сэйшелы слетать аддахнуть. да еще и тёлок туда понаприглашать...
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Цуки они . Ничего не знают и не умеют
Спасибо зебилам 😎
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для ЕС главное чтоб вирус соблюдал гендерные квоты...
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та ладно - они и говорить-то умно не умеют, какие ж они мастера?
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Знаете, меня вообще шокирует НЕОПРЯТНОСТЬ СЛУГ В РАДЕ. Никакого соблюдения дресс- кода, неохайно выбритые, мятые
КОРОЧЕ ПОПАНДОПУЛЫ В РАДЕ 😀😀😀
Я сравниваю со словацкими политиками - словацкие выдрессированы австрийской империей генетически - выглядят безупречно
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ну а чего вы хотите, если и президент небритый, мятый, без галстука, а то и без костюма вообще - гопота в третьем поколении
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Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирус может распространиться по Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7515
власти к распространению коронавируса по Украине готовы
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Стадо пуганых министров.. На улице лето, а он панику наводит...
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что-то бравурный тон потихоньку меняется на минорный... (не дойти б до траурного...)
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Я й не сумнівався з часу перших новин з Китаю. Тим більше після вибору мудрого наріду. А мудрий нарід тепер буде ганяти інфікованих, не розуміючи, що найстрашніше інфекція - стерильна зелена вата у черепних коробках.
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Кстати, отменить выступления во дворце Украина российских певцов к 8 марта . Все страны массовые отменяют мероприятия , конференции, семинары . Вот у нас тоже отменили семинар назначенный на 15-16 марта (!!)
УЧИТЕСЬ ,ЗЕБИЛЫ
Дайте списки фио тех, кто подвергает опасности общество и не отменяет мероприятия
ВЕРХОВНУЮ РАДУ по домам - тоже разносчики инфекций . И ни один депутат не в маске
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та ну вы и завернули - бабло ними рулит, а не здравый смысл
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Від санлікаря треба широке оповіщення поведінки українців під час цієї пандемії. Як себе поводити, якщо ви не зараджені, або якщо з'явилась температура. Досі цього нема. Є тільки зрежисовані перфоманси на річницю рострілів Майдану в Санджарах.
Кого ми собі обрали у владу, українці?
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ти ж у другому турі голосував за Порошенка *) Да?
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Забувайте про Порошенка. Його люди водинтур обрали з переляку "щоб не війна", як він обіцяв. А ті, хто його знав з 2005го, цього пройдисвіта бачать тільки в ізоляції(в людських умовах).
Інша справа, що сьогодні люди обрали не Зєлю, а абинеПєцю. І це не є закінчений процес. Сьогодні треба без метушні напрацювати нормальну заміну тимчасовому "ліквідатору" Вовіку. Звісно не Пєцю, бо за Пєцю агітують тільки його платні тролі, типу Вас. А зміниться коньюктура, то ЖОДНОГО порохобота в мережах не знайдете. Сьогодні Зєлі нема чим платити монобільшісті за Лютий. І він втрачає підтримку Ради. Де будете Ви, якщо вам платити не будуть?
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Рано или поздно обязательно распространится!
Не в этом году, так в следующем.
Прекращаем пить, начинаем заниматься физкультурой, ограничиваем автомобильные выбросы до уровня ПДК.
И чихали мы на короновирус! Пусть он думает, как от нас защититься.
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Чет думается что он коллега Ильи Кивы(по заболеванию)
Ибо этого идиота могут посадить потом. Либо сделают как древляне с князьком Игорьком. Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися Україною, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9610
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Первого официально зараженного можно было бы и дома лечить, у него же не страшные симптомы...(с) А потом вдруг оказывается что вирус может распространится по всей Украине?)
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**-ты. Вы даже разъяснений не дали что из себя представляет вирус, как он протекает, симптомы, меры профилактики и лечения. Не то что обычным гражданам, а даже медикам.
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ПРИДУРКИ ЗЕЛЁНЫЕ - смотрите статистику
Чем слабее технологически страна, тем больше процент смертности

В Южной Корее насчитывалось 5,186 тыс. больных, скончался 31 человек, в Иране - 2,336 тыс., скончались 77, в Италии - 2,036 тыс., скончались 52.Источник: https://censor.net.ua/n3179252
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У моего знакомого неделю был грипп, сопли, кашель, но без температуры, на губах выскочила какая-то фуйня типа усы как у гитлера. Уже две недели как он вылечился и все нормально, спортом занимается, бегает по утрам, но только "усы гитлера" хреново проходят, чем он их только не мазал.
Вчера он пришел в магазин скупляться и чихнул, так половина этажа супермаркета вместе с продавцами в буквальном смысле все побросали и бегом бежать подальше от него ********* с вытаращеными бельками от испуга. Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися Україною, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6341
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С такими идиотами как вы, это вопрос скорого будущего.
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Вдумайтесь! Коронавирус опасен для пожилых и людей ослабленных хроническими заболеваниями.
Так будут бороться с ним в Украине?
Что-то я сомневаюсь.
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К концу следующей недели по всей стране будет масса кейсов.
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Впринципі вакцина проти вірусу є, та і була вона з початку. Просто ще не час її продавати.Той хто першим почне її продавати той і зачинщик цього "цирку"
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