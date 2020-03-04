 Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися Україною, - головний санлікар Ляшко

"Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися і на території нашої країни", - заявив Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
"Сьогодні у нас один випадок. Можливо, буде і поширення хвороби на території. Ми бачимо приклад Італії, Німеччини", – уточнив він.
Ляшко повідомив, що станом на вечір 3 березня не виявлено симптомів розвитку COVID-2019 в жодного з тих, хто контактував з інфікованим коронавірусом мешканцем Чернівців.
Однак на запитання, скільки ще носіїв коронавірусу в Україні можуть залишатися не виявленими, він відповів: "Складно сказати".
За його словами, наразі фахівці з охорони здоров'я, медики та вчені, розробляють епідеміологічний прогноз для України.
"Оскільки коронавірус – нова і маловивчена інфекція, ми залучили Академію медичних наук, щоб вони допомогли нам розробити оптимістичний і негативний сценарій", – зазначив санлікар.
Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, що вже поширився на понад 70 країн світу.
Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Наразі лікарі повідомляють, що запалення легенів у пацієнта немає. Пізніше стало відомо, що дружину інфікованого коронавірусом чернівчанина відвезли на обсервацію.
но теперь будет еще и короновирус.
ГДЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СТОЙКИ В МАГАЗИНАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ СО СРЕДСТВОМ ДЛЯ РУК? В Словакии везде поставили и в школах тоже
Допустили к власти клоунов- мастеров разговорного жанра, а делать они ничего не умеют и у ЕС не учатся
Спасибо зебилам 😎
КОРОЧЕ ПОПАНДОПУЛЫ В РАДЕ 😀😀😀
Я сравниваю со словацкими политиками - словацкие выдрессированы австрийской империей генетически - выглядят безупречно
власти к распространению коронавируса по Украине готовы
УЧИТЕСЬ ,ЗЕБИЛЫ
Дайте списки фио тех, кто подвергает опасности общество и не отменяет мероприятия
ВЕРХОВНУЮ РАДУ по домам - тоже разносчики инфекций . И ни один депутат не в маске
Кого ми собі обрали у владу, українці?
Інша справа, що сьогодні люди обрали не Зєлю, а абинеПєцю. І це не є закінчений процес. Сьогодні треба без метушні напрацювати нормальну заміну тимчасовому "ліквідатору" Вовіку. Звісно не Пєцю, бо за Пєцю агітують тільки його платні тролі, типу Вас. А зміниться коньюктура, то ЖОДНОГО порохобота в мережах не знайдете. Сьогодні Зєлі нема чим платити монобільшісті за Лютий. І він втрачає підтримку Ради. Де будете Ви, якщо вам платити не будуть?
Не в этом году, так в следующем.
Прекращаем пить, начинаем заниматься физкультурой, ограничиваем автомобильные выбросы до уровня ПДК.
И чихали мы на короновирус! Пусть он думает, как от нас защититься.
Ибо этого идиота могут посадить потом. Либо сделают как древляне с князьком Игорьком.
Чем слабее технологически страна, тем больше процент смертности
В Южной Корее насчитывалось 5,186 тыс. больных, скончался 31 человек, в Иране - 2,336 тыс., скончались 77, в Италии - 2,036 тыс., скончались 52.Источник: https://censor.net.ua/n3179252
Вчера он пришел в магазин скупляться и чихнул, так половина этажа супермаркета вместе с продавцами в буквальном смысле все побросали и бегом бежать подальше от него ********* с вытаращеными бельками от испуга.
Так будут бороться с ним в Украине?
Что-то я сомневаюсь.