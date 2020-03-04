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 Політика України
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Все про:ВР (7149) звільнення (795) Рябошапка Руслан (303) Скічко (4)

 Питання звільнення Рябошапки сьогодні Рада не розглядатиме, - "слуга народу" Скічко

Сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради питання звільнення Генерального прокурора Руслана Рябошапки розглядати не будуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко.

"Питання Генпрокурора завтра (4 березня. - Ред.) розглядатися не буде", - зазначив Скічко.

Однак, за його словами, все буде залежати від звіту за результатами виконаної за 6 місяців роботи. А саме від того, на якому етапі важливі справи, за які відповідає Офіс Генпрокурора.

"Ми заслухаємо звіт, потім відбудеться обговорення, а тоді будемо ухвалювати рішення", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для моєї відставки немає, це політичні провокації, - Рябошапка

Скічко також прокоментував роботу МВС. За його словами, відомство протягом 6 місяців працювало краще, ніж інші міністерства. Однак є в чому вдосконалюватися.

Нагадаємо, раніше кілька народних депутатів ініціювали висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179262
 
 
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А шо Рябашапка працює?Де результати цієї праці?Заробляє на будинок у Лондоні,як папєрєднік Юга Луцик?
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Вопрос увольнения Рябошапки сегодня Рада рассматривать не будет/Конечно, не будет.Это не прокурор-самоучка Луценко. Это выпускник университета Соломона.Где математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? А Рябошапка отличник в математике Рабиновича .
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Предельно ясно. Страна с этим руководством будущего уже не имеет. Аминь. Жаль уплаченных налогов.
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Перевый был Богдан. Теперь Гончарук. Следуюший Сытник или Рябошапка. Фсё. Мафия бессмертна
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Единственное кадровое решение, которое реально имеет смысл - это замена неприкрытого порохососа рябошапки, разваливающего все дела против свинорошена, на вменяемого человека, понимающего, чего хочет 70 процентов украинцев, проголосовавших против вора и мародера
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А мамкин сынок Дубинский звиздел,что Рябошапку сегодня уволят.Вот так и смотри его помойку,телеграм канал.
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