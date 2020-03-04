 Милованов може подати у відставку після поділу Мінекономіки, - джерела

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, після поділу міністерства економіки на дві структури і призначення чинного міністра Тимофія Милованова у новостворене міністерство аграрної промисловості, міністр може подати у відставку.

"Серед причин можливої ​​відставки джерела називають незгоду з поділом уряду на олігархічні квоти, і наслідки цих дій: відсутність прогнозованості в міністерстві фінансів, ускладнення відносин з МВФ, зрив графіка впровадження ринку землі в результаті зміни роботи уряду, загроза нових непередбачуваних кадрових рішень", - написав Бутусов.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.