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 Політика України
  2006  13
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Все про:Кабмін (3760) призначення (508) відставка (633) Мінекономрозвитку (193) Бутусов Юрій (1241) Милованов Тимофій (171)

 Милованов може подати у відставку після поділу Мінекономіки, - джерела

Після поділу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України на дві структури і призначення чинного міністра Тимофія Милованова у новостворене міністерство аграрної промисловості, міністр може подати у відставку.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, після поділу міністерства економіки на дві структури і призначення чинного міністра Тимофія Милованова у новостворене міністерство аграрної промисловості, міністр може подати у відставку.

"Серед причин можливої ​​відставки джерела називають незгоду з поділом уряду на олігархічні квоти, і наслідки цих дій: відсутність прогнозованості в міністерстві фінансів, ускладнення відносин з МВФ, зрив графіка впровадження ринку землі в результаті зміни роботи уряду, загроза нових непередбачуваних кадрових рішень", - написав Бутусов.

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28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

Милованов може подати у відставку після поділу Мінекономіки, - джерела 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179260
 
 
 Топ коментарі
 
Вдурку цього шизіка. І чим скоріше, тим краще для України.
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Гнать всех! Наобещали много, а ничего не выполни ли!
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Премьера и весь кабинет министров в отставку.
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Вдурку цього шизіка. І чим скоріше, тим краще для України.
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А Бутусов, бачу, кругом в темі. Раніше такі інсайди видавала С.Кошкіна в своєму блозі, але тепер, мабуть, дивиться за дитиною і їй на цю політику наплювати.
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Не смеши.
Открой Ленту и почитай, что будет на 6 часов раньше Цензора.
Пысы - а Дубилет тоже на выход!
Арифмометр смартфонный.
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отказаться от куска в деребане земли ? пропустив свой кусок пирога ? Он похож на блаженного ?
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Гнать всех! Наобещали много, а ничего не выполни ли!
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Мы щас все здесь собравшиеся сидим и громко плачим, шо очередной из сказки-сериала про голобородько отходит от корыта. Будем надеяться, шо он успел себе за пол года хапануть корма из корыта на всю свою оставшуюся жизнь Милованов може подати у відставку після поділу Мінекономіки, - джерела - Цензор.НЕТ 1883
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Объеденили чтобы разделить. О чём или про что думали, когда объединяли? А если думали - то чем?
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Премьера и весь кабинет министров в отставку.
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Новые министры пусть предоставят справки, что они здоровы, а то наворотят и назад в психушку.

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скорей бы, смотреть тошно на этого дебила
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"Милованов может подать в отставку после разделения Минэкономики" - всего одним дебилом будет меньше во власти. - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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Милованова надо гнать ссаными тряпками, а не ждать пока он соизволит. Оно ж упоротое.
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Милованову без нормально минфина в кабмине делать нечего... Да и снормальным инфином

Зеленский, как всегда, все перепутал...
Единственно е министерство, которое хоть как-то пыталось выровнять экономику - минфин - обвинили во всех смертных грехах, а МВС, которое зашкварилось больше всех - оказалось самым ******************...

Такое впечатление, что Зеленский вверх ногами живет...
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