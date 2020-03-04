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 Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов

Щоб довести свою спроможність на політичних посадах, Коростельов і Таран мають мобілізувати насамперед експертів для розробки плану дій, щоб залучити до процесу реформ громадянське суспільство, армію, промисловість.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Призначення "ненових осіб" в оборонному секторі. Ось це несподіванка: найбільш ефективного і компетентного керівника, главу єдиної в Україні компанії-виробника сучасних озброєнь "КБ "Луч" Олега Коростельова рекомендовано на нову посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонної промисловості. Якщо депутати проголосують - це буде дуже обнадійлива подія для нашої держави. Коростельов з нуля створив цілу галузь керованої зброї, якої в Україні не було за часів СРСР, з нуля освоїв виробництво різних видів керованих протитанкових ракет "Стугна" і "Корсар", 300-мм коректованих реактивних снарядів далекої дії "Вільха", протикорабельної крилатої ракети "Нептун". Це не просто інженер, це об'єктивно унікальний виробничий менеджер і талант світового класу. Йому 71 рік, але це енергійний, жорсткий, дієздатний і високоорганізований керівник. І якщо десь будуть проблеми - він не мовчатиме, а відстоюватиме свою позицію. Призначення Коростельова - це останній шанс для відродження оборонної промисловості і збереження інженерних компетенцій в Україні, йому під силу реалізувати системні реформи спільно з РНБО, ОП, "Укроборонпромом", які передбачає указ президента №59", - заявив журналіст.

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Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов 01

"Про кандидатуру нового міністра оборони Андрія Тарана я вже писав. Тарану 65 років, у нього є масштаб мислення, багато років навчання і служби в США, але як він проявить себе на цій посаді? Завдання дуже складне. З розвідки в міністерство, де потрібні структурні реформи, які існують тільки на словах. Україні не потрібен міністр-миротворець - Україні потрібен міністр оборони від агресії РФ. А дипломати нехай роблять свою роботу. В Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, чи зуміє розробити стратегію і намітити шляхи лікування багатьох поточних хвороб. Ми зрозуміємо все дуже швидко, людина на такій посаді з першого дня показує, в якому форматі працюватиме. Армія не чекатиме довгої розкачки - довіра до Верховного головнокомандувача у військових просто мізерна, щоб керівництво почали поважати в армії, треба швидко діяти. Інакше надії на зміни від нового міністра швидко зникнуть, і армія, як і сьогодні, вестиме війну за Україну, спираючись лише на моральну підтримку активної частини суспільства, а не влади", - зазначив він.

Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов 02

"Дуже сподіваюся, що призначення Коростельова і Тарана призведе до перегляду закладених у Держоборонзамовленні помилкових рішень - наприклад, "бронеавтобусів". З політичної точки зору, проблеми в оборонній промисловості і в Міністерстві оборони абсолютно ідентичні. Інституційно це дуже слабкі організації, без доктрини дій, без стратегії, без довгострокових програм, без мотивації. І тому відтік професійних кадрів, недофінансування та неукомплектованість на всіх рівнях. Щоб довести свою спроможність на політичних посадах, Коростельов і Таран мають мобілізувати насамперед експертів для розробки плану дій, щоб залучити до процесу реформ громадянське суспільство, армію, промисловість. Спроби складати презентації в кабінеті приречені на провал. Що ж, почекаємо голосування Верховної Ради, і подивимося, з чого почнуть нові керівники", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179259
 
   
 Топ коментарі
 
В первую очередь армии нужен верховный главнокомандующий
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Якщо Сивохо залишається в РНБО, то все решта - просто імітація. Це коли на напівзруйнований будинок від проїжджої частини навішується банер з гарно розмальовпними вікнами і дверима. Ще один показник - Єрмак на посаді главы ОП. Пора зрозуміти, що рішення прийматимвть не Таран, не Коростельов і навіть не Зєлєнскій зі Гмигалем, а Єрмак і тепер вже Ахметов. Тому для мене показником змін у ватній свідомості Зєлєнского буде не призначення Коростельова і Тарана, а звільнення Єрмака і Сивохи.
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При такому членомкомандуючому толку не буде. Армія не довіряє саме йому. Нехай повертається в свій квартал-95, там йому місце.
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Поки розроблять концепцію, стратегію, план дій і т. д. влада зміниться і почнеться знову розробка концепції....
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Стратегія - немає ( "у мене стратегічно мислити немає часу"(Зєлєнскій)), концепція - "русскій мір" хозляцького розливу, план дій хапок, ще хапок, веееличезний хапок - евакуація.
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Якщо Сивохо залишається в РНБО, то все решта - просто імітація. Це коли на напівзруйнований будинок від проїжджої частини навішується банер з гарно розмальовпними вікнами і дверима. Ще один показник - Єрмак на посаді главы ОП. Пора зрозуміти, що рішення прийматимвть не Таран, не Коростельов і навіть не Зєлєнскій зі Гмигалем, а Єрмак і тепер вже Ахметов. Тому для мене показником змін у ватній свідомості Зєлєнского буде не призначення Коростельова і Тарана, а звільнення Єрмака і Сивохи.
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Другими словами дееспособный коллектив будет собирать подольььььше ! все заточено на замедление итд !
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Голомне щоб Сивоху задіяли по повній програмі.
Катапультою відправити нахер на ОРДЛО Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9485.
Може хоч одного касапа тушею приб'є Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6863
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В первую очередь армии нужен верховный главнокомандующий
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то есть зелю даже вы в этой ипостаси не видите?
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это будет не реванш...просто все станет с головы на ноги.а не так как сичас
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Тебя заклинило на пэте? Для тебя зеля-вариант, который называется "Хоч гірше, та інше"!
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Реванш олигархов год назад произошел. Поздно всрался.
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а кто?эрдоган не пойдет...трамп-такой же как и зеля
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Це потрібно було зробити ще в 2010 році, але бидло верещало юлькавароффка вкрала всьо і обрало двічі не судимого зека.
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"Не один Джавелин не должен покинуть ангар." Ю. Тимошенко.
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Почти во всех всех государствах мира главы государств-верховные главнокомандующие профаны в военном деле,за них профессионально военным делом занимаются главнокомандующие,начальники Генеральных штабов.В Украине эти две должности занимает один человек-нач. генштаба-Главком.Было когда-то принято решение разделить эти должности между двумя людьми,то есть появится Главнокомандующий -военный профессионал,который,по идее,как раз и должен квалифицированно заниматься военными делами,а Зеленский пусть ему помогает.Таков оптимальный вариант.Зачем требовать невозможного как от Зеленского,так и от другого,на замену Зеленскому президента?
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Не надо путать грешное с праведным.Почти во всех странах мира главы-государств,являющиеся также верховными главнокомандующими вооруженными силами хотя и не профессиональные военные,но они люди,компетентные в вопросах администрирования,управления,организации работы государственных органов,в большинстве своем профессиональные успешные политики,многие из них опытные юристы,но главное - они ПАТРИОТЫ своих стран.В нашем же случае имеем случайного человека,актера-комедианта,который неоднократно,на потеху толпе,издевался со сцены со своей страны и своего народа.Наивно ждать от него чего-нибудь конструктивного.
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Я с вами согласен,но речь идет, прежде всего, о военной компетенции глав государств и кто этой компетенции будет более соответствовать.
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«Пачті фсє страні міра» ведуть активні бойові дії з однією з найпотужніших армій світу!?
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Та більшість цього не розуміє,шо і є головною загрозою для держави!.
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Таран известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене.
В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.
В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".
В итоге, генералу помогли избежать уголовной ответственности и дослужить в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно.
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Как стало известно от источников, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова.
Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны.
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А чего же тогда Бутусов про такую "зраду лютую" не пишет ?
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А він колись писав про зраду?. То він робив імітацію!.
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Схоже на те що ЗЕвлада це влада гандонів і гігієнічних прокладок. Всі якісь одноразові. Богдан он який впливовий був, в КС ногами двері відчиняв і то навіть зиму не відпрацював. Нє та вода, нє тє матроси ! Ех... ну його на ....
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При такому членомкомандуючому толку не буде. Армія не довіряє саме йому. Нехай повертається в свій квартал-95, там йому місце.
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Украине не нужен министр-миротворец - Украине нужен министр обороны от агрессии /
Противоречие с идеологией правителей Украины: Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву/Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек. можно договориться, - Шефир
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если Коростылев вице-премьер ОПК - то это огромный плюс..
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Ніякі навіть найкращі призначення не допоможуть владі, яка себе повністю зкомпроментувала.
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Коростелев пусть занимается ракетами, потому что другого такого нет. Не надо отвлекать такого человека на менеджерскую, чиновничью работу.
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Циттата - многие годы учебы и службы в США а нужен ли во главе оборонного ведомства ставленник США... разве мало достойных генералов которые патриоты и не будут служить интересам США а будут служить РОДИНЕ??? кроме того Таран генерал дипломат а на военном поприще у него нет никаких успехов как нет и успехов в администрировании армии да и вот информация из СМИ
..... офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у якому тривалий час служив генерал Таран, охарактеризували його виключно негативно.
Ті з них, хто був причетний до подій 2015-го року, заявили, що внаслідок дій Тарана була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили в руки російських спецслужб.
Крім того, з'ясувалося, що Таран отримав звання генерал-лейтенанта вельми підозрілим шляхом. За словами джерел, після цих махінацій, у 2016 році, він був звільнений у запас із досягненням граничного віку генеральської служби.
Врешті-решт, фіктивне перебування на високій посаді дозволило Тарану довічно отримати високу пенсію, титул екс-першого заступника командувача Сухопутних військ і, відповідне цій посаді, звання генерал-лейтенанта.
Як стало відомо від джерел, просуває призначення Тарана на цю посаду бухгалтерка «Кварталу 95» Олена Корж. Судячи з усього, вона знайома з ним через свого чоловіка - Олексія Пашкова.
Раніше Корж «допомогла» Пашкову зайняти посаду в.о. начальника Департаменту стратегічної розвідки Міноборони.
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ставленник сша не нужен...нужен американец.

«Ми знаємо, що у важкі часи цинізм - це ще один спосіб здатися, і в армії ми розглядаємо цинізм чи капітуляцію як одну з форм боягузтва». Генерал Джеймс Меттіс, («Скажений пес»). Думай-Те.

Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4769
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коростылева не поставят...
слишком неудобный кацапам
дед принципиальный и его не убедить полумерами..
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Как раз про оборону
ЭРДОГАН РВЁТ СКРЕПЫ - свежая инфа

https://youtu.be/Antk8CG29ic
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******* лякають османів своїми вундервафлями. https://www.youtube.com/watch?v=yEUuqJ-JbBY
Почитайте коменти, ржака, лаптєстанци грозно воюють в ютубе))
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Якщо Коростелев та Таран дійсно такі, як описує їх Бутусов, то точно не виберуть. Проросійське лобі в Раді їх завлить. Для Росії на таких посадах потрібні люди типу Порошенка:брехуни, циніки та бариги.
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Монобільшість преЗедента їх не призначить?
Значить, вони і є проросійське лобі за логікою Миколи.
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Бутусов помогал топить Пороха, причем усердно и добросовестно, иксперд хренов.
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Шановний п.Бутусов ! "Назначение Коростелева" чи "неНазначение Коростелева" ніякого впливу на оборонну промисловість не матиме оскільки в країні взагалі відсутня промисловість як і економіка взагалі. Не може бути успішної окремо взятої "оборонної промисловості" так як вона може бути лише частиною промисловості і економіки в цілому. Вся наша промисловість і економіка вже успішно угроблена "крєпкімі хазяйствєннікамі" Ахметовим, Коломойським, Порошенком, Васадзе, Фірташем, Пінчуком. До чого тут Коростильов чи не Коростильов ? Наша економіка вже з десяток років тримається на програмістах ( які отримують прибутки з-за кордону і до яких чисто технічно "крєпкіє хазяйствєннікі" на можуть дотягнутись грязними лапами) і на заробітчанах.
Змінити ситуацію можна на призначеннями Коростильових, Рябошаків, Луценків, Міловановох і Порошенків з Зеленськими а зміною системи господарювання. А робити ці зніми влада не наважується - боїться що все взагалі посипиться (і цілком виправдано боїться). А найгірше що цих змін боїться і суспільство. Суспільство (наше по суті докорінно соціалістичне суспільство) радше налаштоване бризгати слюною в соцмережах в чергового президента/прем'єра і очікувати від новопризначеного підвищення пенсій, дотацій, безкоштовних медицин і іншого роду манн небесних.
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пишет вроде на украинском, а кацапским дерьмом от поста воняет за версту......
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Ну от і підтвердження моїх слів. Суто радянська людина "йцу кенг" від душі побризкала слиною в соцмережех. Ну нічого. Поступово все ж суспільство міняється, хоч і не так швидко як мені того б хотілося. В 1990-х таких як "йцу кенг" буто відсотків 92-95, сьогодні відсотків 60-70. Так що прогрес все ж є. Йцу Кенгів навряд чи вдасться вилікувати. Там відсоток вдалого лікування набагато менший ніж при коронавірусі. Але і від даної хвороби суспільство все ж лікується поступово.
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Вы там это..... свои ФСБ-шные штучки бросьте.... ))
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Вдохни своего гавна полной грудью и умри.
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З першою частиною вашого допису дискутувати не можливо,бо це вірно на всі 100, а ось про суспільство,ви,пане,прогнали хурдедицю, у нас СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ немає від слова взагалі,бо все наше виробництво працює на збагачення декількох олігархів."Систему" робить життєздатною не суспільство, а слуги,найняті для виконання цього важливого доручення. У нашого суспільства такі ж самі очикування,як і в будь якому іншому суспільстві ,тому ШО ви в цьому бачите поганого - не зрозуміло!. Справа в тому,шо у нашого суспільства НЕМАЄ можливості змінити цю СИСТЕМУ еволюційним шляхом, а на революційний недостатньо сил.
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Последний шанс? Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2202
Если не справится всем писец?
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А как так получилось,что Сивохо в СНБО,Ара в комитете нац безпеки и т.д? Они воевали? Нет. Спецы в оборонке? Нет. Образование соответствующее? Нет. Заслуги перед Украиной,во время войны( как например настоящий боевой генерал Забродский,Ярош и другие) НЕТ!!! Квнщики,квартальщики,шоуменщики- итог,мы катимся с горки молча
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а успеют ли чего нибудь сделать?зелебубочке кабинет министров нужен только как громоотвод,и меняться будет как минимум раз в полгода.
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у призначенні Коростильова на посаду я вбачаю комбінацію по усуненню саме цього головного "двигуна" ракетної програми України від виконання своїх прямих обов'язків.
Чому така думка? А тому, що особисто я не вірю у патріотизм зе-земанди. Зграя українофобів та латентних зрадників не може свідомо піти на підвищення обороноздатності країни.
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Все это бла-бла-бла, никто ничего реально-кардинального делать не будет, как работали так и будут работать. Власть: ВР, Президент Кму по-новому ж не работают (одним миром ..) ну, а что они хотят, что бы другие по-новому работали??? Начните з себя Верхи.
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Думаю,що нові призначення нічого не дадуть Бо в кріслі президента сидить шут,який немає ніякого відношення до стратегічного, тактичного розвитку держави. Цей україноненависник і сцикло може "працювати" по готовим сценаріям написаним кимсь.,а пишуть їх йому відкриті вороги України, російські шпигуни і єврейська мафія.
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Заразсидить шут, до цього сидів клоун, до клоуна сидів блазень, до блазня сидів мямля. Так в чому проблема???
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Мля, вы все тут такие наивные, о чем то споритесь итд, что то доккзываете, как-будто от вас что то зависит и этот бред в коментах ОНИ (власть) читают и принимают во внимание. Как бети блин, только собачитесь между собой, а кацапы ржут с нас.
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Клоунократия полностью провалилась. Пора снимать розовые очки.
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Чесно скажу, сначала был за Зелю, но что там таить Зеля реально сдулся, ему нада идти в отставку , а нам на выборы всех ветвей. ПОКА НЕ ПОЗДНО.
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А как все начиналось! Повідрубую руки, Свинарчуків на нари, торгівля на крові...

Жаль, что автор приложил и свои "5 копеек" в эту клоунаду.

Давно не было так стыдно за президента...
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так может уже сразу лебедева вернуть? ну хотя бы гриценко уже
назначение паркетного генерала-пенсионера только усугубит очковстирательство и заставит траву красить. таран кореш хомчака, хомчак кореш бутусова.. о чем тут говорить еще.
люди пришли выпилить все что еще только можно
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Коростелев это конечно огромный плюс. Только надо быть очень смелым человеком, что бы пачкать свою репутацию связями с зеко ******. Зеркаль не согласилась, и правильно сделала.
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Назначат , то Это плюс , для Армии и Оборонки а Арахамии , ну что же с этим делать пускай воду Льет говоря что в Крыму наши Люди , - Может он подразумевает Группировку 30 тыс россиян в Крыму.???
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А что великий демократ бутусов скромно молчит о победе Байдена в праймериз в 14 штатах? Не потому ли, что зеленая шобла в угоду ******* открыла дело на его сына (или брата, забыла, но не это важно)?
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йурік... як не соромно далі лизати бєніну дупу???
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Ой,шановний,респектище!. Декілька разів,з інших питань,писав йому про це і.....він мене вперто банив!. Не я один бачу це вилизування!.
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Хотелось бы разделить оптимизм Бутусова, но терзают меня смутные сомнения. 71 год и будет драйвить оборонпром? Серьезно? И где вы такие примеры знаете?
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таран - паркетный гейнерал, который руководил штабом шестерки медведчука. Бутусов - ты в своем уме, как шанс? шансов на возрождение при зеленых мародерах у Украины нет.
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Borislav Bereza разом з Alexander Merezhko та 12 іншими особами.
1 год ·

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
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Шпокойно, бабушка, шпушкаю!
Вон в Италии по три раза в год премьеров меняют - и жівут как-то!
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Треба ,на мiй погляд,дивитись ширше,не тiльки на ВПК,а на промисловiсть,загалом.Ось як Анатолiй Кiнах бачить стан справ в промисловостi:"Вiдсютня вертикаль державного управлiння сферою промисловостi-немаэ нi професiйного органу влади,нi посадових особ на рiвнi мiнiстрiв i заступникiв,вiдповiдальних за розвиток промисловостi"...Два iз 5-ти основних крокiв:"1.Доопрацювати та затвердити стратегiю розвитку промислового комлексу та план дiй з ii виконання.2.Утворити мiнiстерство з промисловостi та iнновацiй iз запровадженням новоi посади вiце-прем'эр-мiнiстра для координування та реалiзацii узгодженноi промисловоi полiтики профiльними органами влади".
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йому під силу реалізувати системні реформи спільно з РНБОДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3179259 -------------- з сівохамі реалізуєш., пля!!!. А як же ж ...
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нас спасут только эксперты, только четкие, вдумчивые, проффесиональные, эксперты -всего. как сядут да как на анализируют... четко, вдумчиво, и проффесионально.
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Вроде бы клоуняка везде кричал, что нужны молодые.... а когда все его молодые обосрались, теперь назначает дедков, которым за 70..... То есть чмо зеленое не имеет никакого реального плана, а тупо плывет по течению...
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Ермак очень против россияне не хотят перевооружение Украины.
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