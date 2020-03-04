 Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Призначення "ненових осіб" в оборонному секторі. Ось це несподіванка: найбільш ефективного і компетентного керівника, главу єдиної в Україні компанії-виробника сучасних озброєнь "КБ "Луч" Олега Коростельова рекомендовано на нову посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонної промисловості. Якщо депутати проголосують - це буде дуже обнадійлива подія для нашої держави. Коростельов з нуля створив цілу галузь керованої зброї, якої в Україні не було за часів СРСР, з нуля освоїв виробництво різних видів керованих протитанкових ракет "Стугна" і "Корсар", 300-мм коректованих реактивних снарядів далекої дії "Вільха", протикорабельної крилатої ракети "Нептун". Це не просто інженер, це об'єктивно унікальний виробничий менеджер і талант світового класу. Йому 71 рік, але це енергійний, жорсткий, дієздатний і високоорганізований керівник. І якщо десь будуть проблеми - він не мовчатиме, а відстоюватиме свою позицію. Призначення Коростельова - це останній шанс для відродження оборонної промисловості і збереження інженерних компетенцій в Україні, йому під силу реалізувати системні реформи спільно з РНБО, ОП, "Укроборонпромом", які передбачає указ президента №59", - заявив журналіст.
"Про кандидатуру нового міністра оборони Андрія Тарана я вже писав. Тарану 65 років, у нього є масштаб мислення, багато років навчання і служби в США, але як він проявить себе на цій посаді? Завдання дуже складне. З розвідки в міністерство, де потрібні структурні реформи, які існують тільки на словах. Україні не потрібен міністр-миротворець - Україні потрібен міністр оборони від агресії РФ. А дипломати нехай роблять свою роботу. В Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, чи зуміє розробити стратегію і намітити шляхи лікування багатьох поточних хвороб. Ми зрозуміємо все дуже швидко, людина на такій посаді з першого дня показує, в якому форматі працюватиме. Армія не чекатиме довгої розкачки - довіра до Верховного головнокомандувача у військових просто мізерна, щоб керівництво почали поважати в армії, треба швидко діяти. Інакше надії на зміни від нового міністра швидко зникнуть, і армія, як і сьогодні, вестиме війну за Україну, спираючись лише на моральну підтримку активної частини суспільства, а не влади", - зазначив він.
"Дуже сподіваюся, що призначення Коростельова і Тарана призведе до перегляду закладених у Держоборонзамовленні помилкових рішень - наприклад, "бронеавтобусів". З політичної точки зору, проблеми в оборонній промисловості і в Міністерстві оборони абсолютно ідентичні. Інституційно це дуже слабкі організації, без доктрини дій, без стратегії, без довгострокових програм, без мотивації. І тому відтік професійних кадрів, недофінансування та неукомплектованість на всіх рівнях. Щоб довести свою спроможність на політичних посадах, Коростельов і Таран мають мобілізувати насамперед експертів для розробки плану дій, щоб залучити до процесу реформ громадянське суспільство, армію, промисловість. Спроби складати презентації в кабінеті приречені на провал. Що ж, почекаємо голосування Верховної Ради, і подивимося, з чого почнуть нові керівники", - резюмував Бутусов.
Катапультою відправити нахер на ОРДЛО .
Може хоч одного касапа тушею приб'є
В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.
В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".
В итоге, генералу помогли избежать уголовной ответственности и дослужить в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно.
Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны.
Противоречие с идеологией правителей Украины: Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву/Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек. можно договориться, - Шефир
..... офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у якому тривалий час служив генерал Таран, охарактеризували його виключно негативно.
Ті з них, хто був причетний до подій 2015-го року, заявили, що внаслідок дій Тарана була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили в руки російських спецслужб.
Крім того, з'ясувалося, що Таран отримав звання генерал-лейтенанта вельми підозрілим шляхом. За словами джерел, після цих махінацій, у 2016 році, він був звільнений у запас із досягненням граничного віку генеральської служби.
Врешті-решт, фіктивне перебування на високій посаді дозволило Тарану довічно отримати високу пенсію, титул екс-першого заступника командувача Сухопутних військ і, відповідне цій посаді, звання генерал-лейтенанта.
Як стало відомо від джерел, просуває призначення Тарана на цю посаду бухгалтерка «Кварталу 95» Олена Корж. Судячи з усього, вона знайома з ним через свого чоловіка - Олексія Пашкова.
Раніше Корж «допомогла» Пашкову зайняти посаду в.о. начальника Департаменту стратегічної розвідки Міноборони.
«Ми знаємо, що у важкі часи цинізм - це ще один спосіб здатися, і в армії ми розглядаємо цинізм чи капітуляцію як одну з форм боягузтва». Генерал Джеймс Меттіс, («Скажений пес»). Думай-Те.
слишком неудобный кацапам
дед принципиальный и его не убедить полумерами..
ЭРДОГАН РВЁТ СКРЕПЫ - свежая инфа
https://youtu.be/Antk8CG29ic
Почитайте коменти, ржака, лаптєстанци грозно воюють в ютубе))
Значить, вони і є проросійське лобі за логікою Миколи.
Змінити ситуацію можна на призначеннями Коростильових, Рябошаків, Луценків, Міловановох і Порошенків з Зеленськими а зміною системи господарювання. А робити ці зніми влада не наважується - боїться що все взагалі посипиться (і цілком виправдано боїться). А найгірше що цих змін боїться і суспільство. Суспільство (наше по суті докорінно соціалістичне суспільство) радше налаштоване бризгати слюною в соцмережах в чергового президента/прем'єра і очікувати від новопризначеного підвищення пенсій, дотацій, безкоштовних медицин і іншого роду манн небесних.
Если не справится всем писец?
Чому така думка? А тому, що особисто я не вірю у патріотизм зе-земанди. Зграя українофобів та латентних зрадників не може свідомо піти на підвищення обороноздатності країни.
Жаль, что автор приложил и свои "5 копеек" в эту клоунаду.
Давно не было так стыдно за президента...
назначение паркетного генерала-пенсионера только усугубит очковстирательство и заставит траву красить. таран кореш хомчака, хомчак кореш бутусова.. о чем тут говорить еще.
люди пришли выпилить все что еще только можно
Borislav Bereza разом з Alexander Merezhko та 12 іншими особами.
1 год ·
Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
Вон в Италии по три раза в год премьеров меняют - и жівут как-то!