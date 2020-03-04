 Крім України, перші випадки зараження COVID-19 виявлено ще в чотирьох країнах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це йдеться в даних влади регіонів і в даних Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Так, чилійські медики підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні.
"Сьогодні в Талькє повідомили про перший підтверджений випадок коронавірусу", - сказав президент Чилі Себастьян Піньєра.
За словами президента цієї країни, йдеться про 33-річного лікаря, який їздив у Сінгапур.
"Під контроль будуть взяті всі, хто з ним спілкувався", - зазначив глава держави.
Своєю чергою перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Гібралтарі, йдеться в повідомленні уряду країни, опублікованому на сайті.
Інфікований, а також особа, яка перебувала з ним в тісному контакті, як підкреслюється в документі, нещодавно повернулися з північної Італії. Вони слідували через аеропорт іспанського міста Малаги. Наразі вони перебувають в ізоляції.
В Аргентині про перший випадок коронавірусу повідомив міністр охорони здоров’я країни Хінес Гонсалес Гарсіа.
"У нас перший підтверджений випадок коронавірусу в країні", - сказав він на пресконференції.
За словами міністра, особа, що захворіла, повернулася в Аргентину після поїздки в Європу, зокрема й Італію. Наразі інфікована людина перебуває в одній з приватних лікарень Буенос-Айреса та ізольована від інших пацієнтів. "Ступінь тяжкості її стану оцінюється як легкий", - зазначив Гонсалес Гарсія.
Про одного інфікованого з Ліхтенштейну стало відомо завдяки карті поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.
Нагадаємо, станом на ранок середи від коронавірусу у світі одужали вже понад 50 тис. людей.
Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, що вже поширився на понад 70 країн світу.
Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Наразі лікарі повідомляють, що запалення легенів у пацієнта немає. Пізніше стало відомо, що дружину інфікованого коронавірусом чернівчанина відвезли на обсервацію.
ну емое, так вирус ваще-то тупо "не замечали", прямо как Сралин заповедал - нет замечаний = нет проблемы(смотря на полный ров расстрелянных).
С каждым разом вирус все более опасен.
Что будет через пару лет вообще страшно подумать.
Все происходит от желаний некоторых особей жрать и трахать все подряд. А из-за этих скотов страдают другие.
лидер его заиграет на пианино...!)
23 депутата иранского парламента (8%) дали положительный результат в тесте на коронавирус. Об этом сообщил вице-спикер, Абдул Реза Мисри (источник).
Полиция Южной Кореи разыскивает гражданина Казахстана, у которого подтвержден вирус COVID-19. Иностранец скорее всего находится в районе, где компактно проживают представители стран СНГ и россияне. Полиция опасается, что иностранец может спровоцировать вспышку заболевания среди граждан других стран. Проблема осложняется тем, что разыскиваемый находится в Корее нелегально.
...с утра хайп у нас начался, первый официальный больной, к вечеру в рабочем чате кто-то его адрес сообщил, а ещё через полчаса оказалось, что это наш общий партнёр по покеру с которым мы тусим в одном вайберовском чятике.
История простая: дешёвые билеты в ****** - Бергамо. Машина по маршруту Бергамо - Милан - Комо - Милан - Бергамо. Через два дня после возвращения утром 37,1, в обед 37,4, вечером 37,9, на следующий день - 38,3 и вызов 103 и семейного доктора.
Да, у него днюха сегодня.
***
***
Стыдно, первый официальный больной и в таких условиях, могли бы сделать что-то образцово-показательное.
Из лекарств бесплатно только Тамифлю. Всё остальное, включая туалетную бумагу - сам.
***
ну, звиняйте. Это в Китае с первого кашля строят 16 больниц, а у нас нове обличчя - Скалецкая. Дайте ей шанс, через год посмотрим.
.......
https://coronavirus.d3.ru/i-dazhe-v-oblasti-baleta-1937050/?sorting=rating
В Чернівцях російською розмовляють тільки румуни. Між собою - румунською, а з усіма іншими, - російською.