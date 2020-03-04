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Все про:Аргентина (40) вірус (357) Ліхтенштейн (11) Чилі (5) Гібралтар (3) COVID-19 (485)

 Крім України, перші випадки зараження COVID-19 виявлено ще в чотирьох країнах

Крім України, про перші випадки зараження новим коронавірусом повідомили ще в чотирьох країнах - Чилі, Гібралтар, Аргентина та Ліхтенштейн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це йдеться в даних влади регіонів і в даних Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Так, чилійські медики підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні.

"Сьогодні в Талькє повідомили про перший підтверджений випадок коронавірусу", - сказав президент Чилі Себастьян Піньєра.

За словами президента цієї країни, йдеться про 33-річного лікаря, який їздив у Сінгапур.

"Під контроль будуть взяті всі, хто з ним спілкувався", - зазначив глава держави.

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Своєю чергою перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Гібралтарі, йдеться в повідомленні уряду країни, опублікованому на сайті.

Інфікований, а також особа, яка перебувала з ним в тісному контакті, як підкреслюється в документі, нещодавно повернулися з північної Італії. Вони слідували через аеропорт іспанського міста Малаги. Наразі вони перебувають в ізоляції.

В Аргентині про перший випадок коронавірусу повідомив міністр охорони здоров’я країни Хінес Гонсалес Гарсіа.

"У нас перший підтверджений випадок коронавірусу в країні", - сказав він на пресконференції.

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За словами міністра, особа, що захворіла, повернулася в Аргентину після поїздки в Європу, зокрема й Італію. Наразі інфікована людина перебуває в одній з приватних лікарень Буенос-Айреса та ізольована від інших пацієнтів. "Ступінь тяжкості її стану оцінюється як легкий", - зазначив Гонсалес Гарсія.

Про одного інфікованого з Ліхтенштейну стало відомо завдяки карті поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.

Нагадаємо, станом на ранок середи від коронавірусу у світі одужали вже понад 50 тис. людей.

Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, що вже поширився на понад 70 країн світу.

Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Наразі лікарі повідомляють, що запалення легенів у пацієнта немає. Пізніше стало відомо, що дружину інфікованого коронавірусом чернівчанина відвезли на обсервацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179257
 
 
 Топ коментарі
 
чего хнычешь...? ваш лидер его заиграет на пианино...!)
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Скоро Нові санжари стануть найбезпечнішим місцем в Україні.
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Эбола тоже имел все шансы распространения, но человечество купировало эту проблему. Но свято место пусто не бывает - возникла другая эпидемия/ пандемия.
С каждым разом вирус все более опасен.
Что будет через пару лет вообще страшно подумать.

Все происходит от желаний некоторых особей жрать и трахать все подряд. А из-за этих скотов страдают другие.
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Шо?(смешная рожа "президента")

ну емое, так вирус ваще-то тупо "не замечали", прямо как Сралин заповедал - нет замечаний = нет проблемы(смотря на полный ров расстрелянных).
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Скоро Нові санжари стануть найбезпечнішим місцем в Україні.
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Шагает по планете призрак,призрак китайского коммунизма-червякаедания.Когда эта ненужная вешь кончится.Каждый месяц утверждают,что пик в следующем мес-е будет(??).
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Маловато будет надо ещё терпил уханских подвезти
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Судя по карте кто-то играет в Plague, только реально: не верю что вирус природного происхождения
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Эбола тоже имел все шансы распространения, но человечество купировало эту проблему. Но свято место пусто не бывает - возникла другая эпидемия/ пандемия.
С каждым разом вирус все более опасен.
Что будет через пару лет вообще страшно подумать.

Все происходит от желаний некоторых особей жрать и трахать все подряд. А из-за этих скотов страдают другие.
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Все-таки Чили подальше от Италии, чем мы. И чилийских заробитчан там я не видела. Наш единичный случай заражения больше похож на чудо
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Их тоже можно понять. Паника может быть разрушительна для государства. Мы и так не на подъёме.
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чего хнычешь...? ваш лидер его заиграет на пианино...!)
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россия отвезла в Лондон золота на 5 ярдов долларов.бритов коронавирусом заражают
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Пуйло и компани просто готовятся здриснуть туда а это как залог...
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Все бежали, и я побежал

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***
ну, звиняйте. Это в Китае с первого кашля строят 16 больниц, а у нас нове обличчя - Скалецкая. Дайте ей шанс, через год посмотрим.

.......
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Так він румун, схоже на те.
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