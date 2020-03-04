 18 школярів отруїлися парами газу у Вінницькій області, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
За даними відомства, подія сталася 3 березня в м. Могилів-Подільський. 18 школярів звернулись по медичну допомогу, 11 з них - госпіталізовані.
"Близько 13:00 на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення, що на одній з вулиць міста відчутно різкий запах газу.
Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що підлітки отруїлись парами газу (газоліну – пропану). Витік газу стався під час заміни балона поблизу кафе, що розташоване поруч із навчальним закладом. Діти, які перебували поряд, отруїлися його парами", - йдеться в повідомленні.
Одинадцять школярів віком 13 та 14 років госпіталізовані.
На місці події проведені першочергові слідчі дії. Газовий балон вилучено.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без нього.
(Читаєш деякі заголовки і статті, і мимоволі згадується старий анекдот про Вовочку, що підглядав у шпарину за батьками, що закрилися у спальні: "Бозе мой! И эти люди заплесцяют мне ковыряться пальцем в носу!!!".).
Тепер для "мавп з кулаками на ногах" - у побуті використовується суміш газів - пропано- бутанова, з домішкою метану... З них трьох найбільш леткою (і легкою) складовою, є метан... Він випаровується, при кімнатній температурі, в першу чергу...
І муйня повна отруїтися зрідженим газом із балона, який був далеко в іншому приміщенні, скоріше вибухнуло б усе нахрін!!!
Скоріше дітки брешуть, змовились, вонизараз такі "розумні"!!!!
Щоб школу прогулять!!!
Быстрее взорвется чем даст отравление!
Либо дети, либо автор статьи чего-то обкурились!
Этантиол (Этилмеркаптан, Одорант) особо токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к третьему классу опасности и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень. В концентрациях, присутствующих в одорированном бытовом природном газе, безвреден.
а не рідиною води або шматочками каменю