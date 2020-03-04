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Все про:Вінницька область (411) газ (1200) діти (1846) отруєння (698)

 18 школярів отруїлися парами газу у Вінницькій області, - поліція

Поліція розслідує обставини отруєння дітей парами газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними відомства, подія сталася 3 березня в м. Могилів-Подільський. 18 школярів звернулись по медичну допомогу, 11 з них - госпіталізовані.

"Близько 13:00 на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення, що на одній з вулиць міста відчутно різкий запах газу.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що підлітки отруїлись парами газу (газоліну – пропану). Витік газу стався під час заміни балона поблизу кафе, що розташоване поруч із навчальним закладом. Діти, які перебували поряд, отруїлися його парами", - йдеться в повідомленні.

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Одинадцять школярів віком 13 та 14 років госпіталізовані.

На місці події проведені першочергові слідчі дії. Газовий балон вилучено.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179253
 
 
 Топ коментарі
 
"пары" бывают у жидкостей.
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От і я про це... "Парами" метану, пропану, бутану можна отруїться лише на Титані - там ці гази, з-за низьких температур, перебувають у агрегатному стані рідини...
(Читаєш деякі заголовки і статті, і мимоволі згадується старий анекдот про Вовочку, що підглядав у шпарину за батьками, що закрилися у спальні: "Бозе мой! И эти люди заплесцяют мне ковыряться пальцем в носу!!!".).
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пар = газ (пари газу = масло масляне)
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але у побутовій мові пар = туман, а газ = метан, пропан, бутан...
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От і я про це... "Парами" метану, пропану, бутану можна отруїться лише на Титані - там ці гази, з-за низьких температур, перебувають у агрегатному стані рідини...
(Читаєш деякі заголовки і статті, і мимоволі згадується старий анекдот про Вовочку, що підглядав у шпарину за батьками, що закрилися у спальні: "Бозе мой! И эти люди заплесцяют мне ковыряться пальцем в носу!!!".).
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о г*споди.... ну вы и химикусишен искусинус у науковыкус наукас...

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На відміну від тебе, я у школі не на "ослячій" парті сидів, і підручники по хімії та фізиці, у якості туалетного паперу, не використовував...
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Йаре! Боря тебе ніби як похвалив, а ти кусатись
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Про мене - краще хай клянуть вороги, ніж хвалять такі як він, "друзі"...
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лучче п ти всрався як був маленький
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Хуба що тобі на голову... А зараз не дотягнуся, тому змушений срать тобі "в кишеню"...
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э это при том, шо они ещё ничо не знают о такой вещи, как "тройная точка", где аж три в одном )))
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пятая точка із тройной - дупа із ополонки *)
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Атмосфера Титану на 98,4% із азоту. Бутану там нема. Метану менше відсотка і увесь він концентруєця у верхніх шарах атмосфери на висоті порядку 500км, створюючи непрозорий шар смогу, через шо поверхню Титану не видко в оптичний тєлєскопус
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так шо на Титані НЕ МОНА отруїтися парами метану, пропану, бутану...
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Там два варіанти, відкривши скафандр різко хапнути парів газів і встигнути вмерти від переохолодження, або якщо повезе від отруєння)
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"Атмосфера преимущественно состоит из азота, также имеется небольшое количество метана и этана, которые образуют облака, являющиеся источником жидких и, возможно, твёрдых осадков. На поверхности имеются метан-этановые озёра и реки...".

Тепер для "мавп з кулаками на ногах" - у побуті використовується суміш газів - пропано- бутанова, з домішкою метану... З них трьох найбільш леткою (і легкою) складовою, є метан... Він випаровується, при кімнатній температурі, в першу чергу...
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У зрідженому пропані, якщо є домішки метану, то він при кімнатній температурі знаходиться у газоподібному стані, так як критична температура пароутворення, та зрідження значно нижча.
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Так я саме про це і кажу... Просто, "термінологія у мене не "точно наукова" - не хімік я, за фахом...
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так би й написали - "парами бутану", а то ж натомість - "парами газу"
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просто ПАР - ето вода в газообразном состоянії. Когда говорят о другом газє, добавляют "пари ртуті". В битовой рєчі "паром" називают туман, что нєправільно.
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вопщє-то ПАР - ето Південно-Африканська Республіка *)
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ну шоп "пари газу"... Ну да, газом в розмовній мові називають метан та балонні гази - пропав бутан (китай напав)
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де-які речовини із твердого в газоподібний стан переходять - так шо можливі пари і у йоду
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вопрос не в том. вопрос в том что у газов нет паров в принципе. вне зависимости от вещества.
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так, пар - це газ, а пар газу - це як газ газу *) - масло масляне
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))) ага. я тоже "пары газы" себе записал.
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Сжи́женный приро́дный газ (СПГ) - природный газ (преимущественно метан, CH4), представляет собой жидкость без запаха и цвета.
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Тотальная безграмотность и невежество - "отравиться" газом из баллона или тем газом, что в домах в газопроводах нельзя и невозможно! При большой концентрации в закрытом помещении может наступить удушье и это всё!
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удуш'є, галюнікі і лєтатєльний ісхот
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Нет возможно и в малых концентрациях, это же не азот или другой инертный газ.
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Вот самый лучший комментарий. А то выше срутся про то шо неправильно написали то. Я и говорю - газ - газу рознь, а кто усоп - то газов будет много(если не кремируют, но тогда - вред эколоХии)))
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Коли газовий балон пустий і його перекинути, то виливається рідина яка воніт.
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Що за двійочник писав статтю?
І муйня повна отруїтися зрідженим газом із балона, який був далеко в іншому приміщенні, скоріше вибухнуло б усе нахрін!!!
Скоріше дітки брешуть, змовились, вонизараз такі "розумні"!!!!
Щоб школу прогулять!!!
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ранше дітлахи токсікоманили прямо із запальничок, а тут їм подарок - накумарили із балона
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ПДК пропана 300 мг/м3. А нижний предел взрываемости 2,1% обьемных, что выше, так что вполне возможно отравиться пропаном.
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Парами пропана? При высокой концентрации отдушка вызывает рвотный эффект.
Быстрее взорвется чем даст отравление!
Либо дети, либо автор статьи чего-то обкурились!
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Как одорант для пропана применяют:
Этантиол (Этилмеркаптан, Одорант) особо токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к третьему классу опасности и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень. В концентрациях, присутствующих в одорированном бытовом природном газе, безвреден.
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це добре що тільки парами газу,
а не рідиною води або шматочками каменю 18 школярів отруїлися парами газу у Вінницькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 5528
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і ще бувають відтемні світла і відглуги шуму
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Если газ находится в сжиженном состоянии, то вполне вероятно, он сначала испаряется, а потом переходит в газообразное состояние. Парами они не успели бы отправиться, разве что дышать прямо с баллона.
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