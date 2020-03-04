EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном, Здоров'я
  2078  23
Матеріали за темою:
Все про:вірус (357) смерть (3886) COVID-19 (485)

 Кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 92,2 тис. осіб, - South China Morning Post

Станом на вечір минулого вівторка кількість осіб, що заразилися коронавірусом COVID-19 у світі сягнула 92 238.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних хворих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80,151 тис. припадають на материковий Китай. У інших країнах світу кількість інфікованих зросла у вівторок до 12,087 тис., збільшившись за добу майже на 2 тис. випадків зараження. У Південній Кореї налічувалося 5,186 тис. хворих, померла 31 людина, в Ірані - 2,336 тис., померли 77, в Італії - 2,036 тис., померли 52.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від коронавірусу становить 3,4%, - ВООЗ

Понад 100 із тих, що заразилися, зареєстровані в Японії (померли 12), включно з пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв у Йокогамі, в Німеччині, Франції (померли четверо), Іспанії (помер один), Сінгапурі, США (померли дев'ять).

Загалом у світі за винятком материкового Китаю зафіксовано 172 смертельні випадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179252
 
 
 Топ коментарі
 
Бо керують довбодятли, у нас коли виявили хворого, то дружину відпустили додому, коли люди обурились, вже знайшли 35 осіб, з якими він контактував та ізолювали їх. З скількома вони встигли контактувати за цей час невідомо.
 показати весь коментар
 
Угу, живу в Чернівцях на Байкалі і володію кіоском з масками.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а скільки просто від грипа помирає, якщо порівняти??
 показати весь коментар
 
В сотни и тысячи раз меньше. Не ищите точного ответа, слишком много лиц заинтересованных в искажении правды, и слишком много возможностей для манипуляции.
 показати весь коментар
 
В Украине смертность от сезонного гриппа, по статистике за 2012-2019 года, - 0,14%
Смертность от коронавируса нового типа, Covid-19, за пределами Китая, по статистике врачей - 1%.
 показати весь коментар
 
А если учитывать Китай (конкретно Ухань, эпицентр заражения и зарождения вируса) то 1,5% - 2,5%.
 показати весь коментар
 
Десь бачив цифри що смертність грипу близько 0.1%. У корони в 33 рази більше 3,3%.
 показати весь коментар
 
Догралися з бойовими вірусами.
І можете звинуватити мене в зневазі до іншої нації- але китайці таки рукодупі.
 показати весь коментар
 
 
В Украине же СМИ и Минздрав Весьма способствуют разжиганию ненависти к потенциальным жертвам вируса, сеют панику,а глава профильного комитета ВР был бы не против нажиться на потенциальной эпидемии и сделать законодательно медпомощь платной с апреля
 показати весь коментар
 
Бо керують довбодятли, у нас коли виявили хворого, то дружину відпустили додому, коли люди обурились, вже знайшли 35 осіб, з якими він контактував та ізолювали їх. З скількома вони встигли контактувати за цей час невідомо.
 показати весь коментар
 
 
С какой целью вы сеете панические настроения? Вы имеете отношение к раше или фармацевтике?
 показати весь коментар
 
Угу, живу в Чернівцях на Байкалі і володію кіоском з масками.
 показати весь коментар
 
 
А те що я написав, це зі слів нашого представника МОЗ Ляшко.
 показати весь коментар
 
 
-У Вас що, короновірус?!
-Ні. Туберкульоз.
-Фух! Слава Богу!
 показати весь коментар
 
 
за пределами Китая рост количества инфицированных и погибших продолжается
( по данным на утро )

20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149

22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
 показати весь коментар
 
Пока что строго по экспоненте с периодом удвоения 5 дней.
 показати весь коментар
 
за пределами Китая рост количества инфицированных и погибших продолжается

(по данным на утро )

летальный исход (deaths) 03.03 deaths =173 ; 04.03 deaths =217 ( +44 )

выздоровели (recovered) : 03.03 ( 792 / 10785 ) ; 04.03 ( 837 / 12866 ) +45 вызд / +2081‬ инфц

смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
 показати весь коментар
 
Достигло...Че за бредовый торжественно-совковый заголовок ?
 показати весь коментар
 
 
в сша количество заболевших превысило 90 тысяч
 показати весь коментар
 
Как ни цинично звучит, но для украинской нынешней власти, короновирус , это спасение. Это отвлечение людей от того, куда эта власть завела Украину и продолжает, это возможность сократить число пенсионеров, и наконец возможность выпрашиват международную помощь. Кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 92,2 тис. осіб, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 9148
 показати весь коментар
 
 
Скорее наоборот. Если вдруг из-за карантина перекроют поток заробитчан и денег, то сразу куча проблем. Минус полбюджета и доллар по 50
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору