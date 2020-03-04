 Кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 92,2 тис. осіб, - South China Morning Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних хворих, що померли і видужали.
Із загальної кількості хворих 80,151 тис. припадають на материковий Китай. У інших країнах світу кількість інфікованих зросла у вівторок до 12,087 тис., збільшившись за добу майже на 2 тис. випадків зараження. У Південній Кореї налічувалося 5,186 тис. хворих, померла 31 людина, в Ірані - 2,336 тис., померли 77, в Італії - 2,036 тис., померли 52.
Понад 100 із тих, що заразилися, зареєстровані в Японії (померли 12), включно з пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв у Йокогамі, в Німеччині, Франції (померли четверо), Іспанії (помер один), Сінгапурі, США (померли дев'ять).
Загалом у світі за винятком материкового Китаю зафіксовано 172 смертельні випадки.
Смертность от коронавируса нового типа, Covid-19, за пределами Китая, по статистике врачей - 1%.
І можете звинуватити мене в зневазі до іншої нації- але китайці таки рукодупі.
-Ні. Туберкульоз.
-Фух! Слава Богу!
( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
(по данным на утро )
летальный исход (deaths) 03.03 deaths =173 ; 04.03 deaths =217 ( +44 )
выздоровели (recovered) : 03.03 ( 792 / 10785 ) ; 04.03 ( 837 / 12866 ) +45 вызд / +2081 инфц
смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших