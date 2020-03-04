EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  1700  20
Матеріали за темою:
Все про:вакцина (187) Трамп (2567) COVID-19 (485)

 COVID-19: Трамп закликав провідні фармацевтичні компанії прискорити розробку вакцини

Президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній із проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики та лікування коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це президент США повідомив, виступаючи на конференції Національної асоціації округів - 2020.

За словами президента, представники адміністрації вже зустрілися з владою штатів і округів, а також із керівниками департаментів охорони здоров'я у 30 штатах. Крім того, регулярно проводяться брифінги з губернаторами для координації заходів щодо стримування спалаху інфекції. Трамп зазначив, що ситуація змінюється дуже швидко:

"Це просто показує, що може статися. Шість тижнів тому, вісім тижнів тому, ви про це не чули. Несподівано це сколихнуло весь світ", - наголосив Трамп.

Він розповів про роботу з розробки вакцини від коронавірусу, яка ведеться американськими фармацевтичними компаніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від коронавірусу становить 3,4%, - ВООЗ

"Ми активно просуваємо прискорений процес розробки вакцини. Учора я зустрічався з найбільшими фармацевтичними компаніями - Pfizer, Johnson & Johnson та іншими компаніями. Безліч хороших речей відбувається, і це відбувається дуже швидко. Я сказав: "Зробіть мені послугу. Прискорте це!" - і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання", - заявив президент.

Трамп повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом у роботі над ухваленням законопроєкту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів та округів. За словами президента, Конгрес може виділити на ці цілі загалом 8,5 мільярда доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179251
 
 
 Топ коментарі
 
Тю. Хай з Богуцкой поспілкується.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В костюм БЗ. Но без перчаток... ******** - это диагноз.
 показати весь коментар
 
 
Это не столь важно. Главное, чтобы в Конгрессе ничего не менялось.
 показати весь коментар
 
Можно посмотреть фильм заражение. Будет в тему!
 показати весь коментар
 
предпасхальные апломбные призывы трампа к ведущим фармацевтическим айайайайай кааааампаааааньяяяяйййййм! а иначе они попадут в ад. потому, шо все места в райу его дружбан заранее забронировал.
 показати весь коментар
 
количество заболевших в штатах приближается к 100 тысячам
 показати весь коментар
 
Девять женщин не смогут родить ребёнка за один месяц...
 показати весь коментар
 
Ще рано! Ринок збуту ще не досягнув необхідного рівня! А значить питання ціни найбільш актуальне ще не чіткого характеру.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору