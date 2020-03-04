 Один український воїн загинув, ще п'ятьох поранено на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- чотири рази неподалік Широкиного - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Зайцевого - з підствольного гранатомета;
- поруч із Лебединським - з міномета калібру 82 мм - 8 мін, також противник здійснив обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій ЗСУ, а саме:
- поблизу Луганського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Учора, 3 березня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п'ятеро наших захисників зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в штабі, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
«Слуга Коломойського» майже не реагує на щоденні втрати українських військових на лінії розмежування з російськими православними кіллерами «ЧВК» Вагнера. Шостий Гарант чотири рази «откосил» від призову на військову службу, відповідно не приймав Присяги на вірність Українському Народові. Клятва атеїста-кощунника, який «нікому нічого не винен» над Святим Пересопницьким Євангелієм, виглядала черговим блюзнірством і свавиллям арлекіна після «ТЕРМОСУ».
Для інородця,займающого вищу посаду в країні, Українська мова, назва країни або вулиці, не має ніякого значення. У новорiчном привітанні крiворожця не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак.
Пан Віталій Портников на своїй передачі озвучив, що євреї, в переважній своїй більшості, космополіти. У них немає почуття патріотизму ні до країни свого тимчасового проживання, ні любові до своєї історичної Батьківщини - Ізраїлю. Тому вони вважають за краще емігрувати не в Ерец-Ісраель, де їх синів і дочок очікує призов до армії, а в США.
Верховний потерпілий уточнив в інтерв'ю виданню The Times of Israel.: «Уменеєврейськакров. І я президент». Источник: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-ob-antisemitizme-v-ukraine-u-menya-evreyskaya-krov-i-ya-prezident-1483461.html
Після цієї гучної заяви,ніхто вже не сумнівається, що до влади в 2019 році в Києві прийшли євреї. Україна - єдина країна в світі, крім Ізраїлю, де Президент - єврей.
На экране зомбоящика «засветились» «бородатий папік - народний олігарх» хавер Коломойський, двічі судимий рецидивіст Вадим Рабинович, мер Харкова пан Геннадій Кернес, «метанова принцеса» панi Капітельман-Григян, пан Антон Геращенко (любитель облизувати в ресторані порожню тарілку) і пан Сiвоха.Для промивання мізків 73% телеглядачів «зомбоящика» запрошен єврей телеГуру Славiк Шустер. Співає пісні втомленим політикам пані Тіна Григорівна Кароль, ім'я при народженні Тетяна Григорівна Ліберман.
І ця істота зараз представляє інтереси нашої країни на всіх рівнях. Прикро.
Горе.
Співчуття близьким.
Одужання пораненим.
Смерть ворогам !
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Слава Герою!
Смерть кацапам!!!
Україна понад усе!!!
А гниль Зелебенське хотіло закінчити війну із паРашею просто переставши стрілять, дурачйо!!!!
Де це воно пощезло, що його після Оману майже немає, від наркоти лікується????
На початку 2019 року Україна придбала ці бойові безпілотні комплекси у наших турецьких партнерів та провела їх випробування на військових полігонах. Разом з тим, протягом року не було жодного бойового застосуавння цієї висококласної військової техніки у відповідь на агресивні дії та провокації російсько-терористичних угруповань на Донбасі. Щодня ворог обстрілює наші позиції, вже навіть в тилу, наносячи потужні удари, що призводить до значних втрат. В цей же час високоякісна техніка стоїть в ангарах.
Нам треба використовувати досвід наших турецьких партнерів, задіявши потужний потенціал, який має наша армія. Саме це може відбити бажання обстрілювати наші позиції. Більше того, демонстрація ворогу нашої можливості знищувати цілі та комунікації на значній відстані від лінії фронту буде значно дієвішою за всі попередження та переговори. Тільки такі аргументи здатні змусити їх припинити провокації та захистити життя наших військових та цивільних громадян.
До речі, застосування БПЛА не обмежено Мінськими угодами.
янелох что-то сказал или опять: я верю в мир, в глаза Путина и готов ползать раком?
K0५EGAR
@Rage4oK
Уже даже Израиль не выдержал и притопил за Турцию. Тем временем Украина, которая по-сути является прямым союзником Турции в войне против Мордвы, делит портфели КабМина между мафиозными кланами. Изредка на ТВ каналах кучмЫ-ахмета иксперды поливают говном "диктатора" Эрдогана.
Хотя какая война?
Ведь в глазах путина хла мир и взаимопонимание. А сегодня ещё кровати переставлять... Недосуг сейчас Верховному Владимиру заниматься своими прямыми обязанностями!
Вічна пам"ять полеглим Героям .. Схиляю голову..
Швидкого одужання пораненим Козакам .
Самое печальное и обидное, что тем кто у власти это все до лампочки.