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Все про:обстріл (6038) Донбас (15459) втрати (1571) операція Об'єднаних сил (2131)

 Один український воїн загинув, ще п'ятьох поранено на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС

3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- чотири рази неподалік Широкиного - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Зайцевого - з підствольного гранатомета;
- поруч із Лебединським - з міномета калібру 82 мм - 8 мін, також противник здійснив обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій ЗСУ, а саме:

- поблизу Луганського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Учора, 3 березня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п'ятеро наших захисників зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Один український воїн загинув, ще пятьох поранено на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179250
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля игнорирует убийства наших военных. Пусть каждый зебил задаст себе вопрос - почему?
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Може тому що наші Воїни- не його народ?
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а що з відповіддю касапам. Невже наші перестали стріляти?
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по всей вероятности янелоху не хватит пяти лет что бы закончить войну. и он будет баллотироваться еще на один срок, что бы выполнить свои обещания.
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почитай сводки не только ООС, узнаешь.
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"стріляє" зараз тільки бубочка.. Очима - *****.
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Зеля игнорирует убийства наших военных. Пусть каждый зебил задаст себе вопрос - почему?
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Може тому що наші Воїни- не його народ?
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ГДЕ ВИДЕО? ЗЕ НЕ ХОЧЕТ ПОТЕШИТЬ НАРОД СО СВОИМ РАЗВЕДЕНИЕМ? ДА У НАС РАНЕННЫХ В ДЕНЬ, КАК В АКТИВНУЮ ВОЙНУ СЕЙЧАС И ВСЕ МОЛЧАТ. ПО 3-10 ЧЕЛОВЕК РАННЕНЫХ (ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ УМЕНЬШАЮТ, ВСЕ ЗНАЮТ) . ЭТО КОНЕЦ РАЗВЕДЕНИЯ,
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Пан Витал мод!
«Слуга Коломойського» майже не реагує на щоденні втрати українських військових на лінії розмежування з російськими православними кіллерами «ЧВК» Вагнера. Шостий Гарант чотири рази «откосил» від призову на військову службу, відповідно не приймав Присяги на вірність Українському Народові. Клятва атеїста-кощунника, який «нікому нічого не винен» над Святим Пересопницьким Євангелієм, виглядала черговим блюзнірством і свавиллям арлекіна після «ТЕРМОСУ».
Для інородця,займающого вищу посаду в країні, Українська мова, назва країни або вулиці, не має ніякого значення. У новорiчном привітанні крiворожця не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак.
Пан Віталій Портников на своїй передачі озвучив, що євреї, в переважній своїй більшості, космополіти. У них немає почуття патріотизму ні до країни свого тимчасового проживання, ні любові до своєї історичної Батьківщини - Ізраїлю. Тому вони вважають за краще емігрувати не в Ерец-Ісраель, де їх синів і дочок очікує призов до армії, а в США.
Верховний потерпілий уточнив в інтерв'ю виданню The Times of Israel.: «Уменеєврейськакров. І я президент». Источник: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-ob-antisemitizme-v-ukraine-u-menya-evreyskaya-krov-i-ya-prezident-1483461.html
Після цієї гучної заяви,ніхто вже не сумнівається, що до влади в 2019 році в Києві прийшли євреї. Україна - єдина країна в світі, крім Ізраїлю, де Президент - єврей.
На экране зомбоящика «засветились» «бородатий папік - народний олігарх» хавер Коломойський, двічі судимий рецидивіст Вадим Рабинович, мер Харкова пан Геннадій Кернес, «метанова принцеса» панi Капітельман-Григян, пан Антон Геращенко (любитель облизувати в ресторані порожню тарілку) і пан Сiвоха.Для промивання мізків 73% телеглядачів «зомбоящика» запрошен єврей телеГуру Славiк Шустер. Співає пісні втомленим політикам пані Тіна Григорівна Кароль, ім'я при народженні Тетяна Григорівна Ліберман.
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Давно вертолета не слышно было, а вчера вот пролетел над двором поздно вечером...
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фактически. Элитное, сразу за окружной. Тут, как я понял, коридор, потому что летали и теперь летают одним курсом...
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в нас в Дніпрі вчора аж три підряд летіло. Військові.
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три подряд трех раненных не везут. Что-то недоговаривает наш говнокомандующий. Точнее, эта тема для него - табу. Потому что говнокомандующий бубочка вообще не в этой теме...
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на жаль, так. зелену плісняву не цікавлять втрати на фронті, не цікавить що Україна.. поступово здає позиції, які відвойовані були кров"ю та життями українських Героїв.
І ця істота зараз представляє інтереси нашої країни на всіх рівнях. Прикро.
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ні, поранених везуть зовсім іншим маршрутом. Ці летіли в бік Придніпровська. В зовсім протилежний бік від лікарні, куди зазвичай везуть поранених хлопчиків.
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...
Горе.
Співчуття близьким.
Одужання пораненим.

Смерть ворогам !
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Зараз головне одне- щоб ці смерті не були даремними. Бо у мене вже виникає враження що Україна знову, як багато разів уже було, втративши найкращих своїх дітей добровільно полізе в російську дупу.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Мабуть був замес, якщо такі втрати, знову був бій, а нам замовчують...!!((
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Війна закінчується перемогами,молитвами і любов'ю до ворога вона буде нескінченною.Підручник історії в допомогу і читаєм як фіни перемогли московитів в трьох війнах в другу світову.Населення Фінляндії тоді було приблизно 3 млн.Або спитайте наших хлопців котрі допомогли в Ічкерії перемогти москалів.І тепер Московія плате контрибуцію Ічкерії 1 млрд дерев'яних в день
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Чечня програла, завдяки зраднику Кадирову. Чий син править і досі.
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На очередную "провокацию" (по версии ортодоксального уклониста) Янелох ответит нетрадиционно - "Операция - весенняя рокировка профанов" !
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Ждём официального заявления от Офиса 95 квартала .. Клоуны и война вещи несовместимые
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Сумно і боляче, сльози на очах....
Слава Герою!
Смерть кацапам!!!
Україна понад усе!!!
А гниль Зелебенське хотіло закінчити війну із паРашею просто переставши стрілять, дурачйо!!!!
Де це воно пощезло, що його після Оману майже немає, від наркоти лікується????
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Купити 10 турецьких безпилотників і через місяць уся руснява падаль зникне на Донбасі. Але ж саме турецькими безпилотниками займався Порошенко. Але "мудрий" нарід вибрав Зелену бубочку, який шукає зустрічей з ****** і загляданням у ботоксні очі та відведенням війська.
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Турецькі бойові безпілотні авіаційні комплекси "Байрактар" довели свою високу ефективність під час нанесення точкових ударів по військовим об'єктам в Сирії. Саме ці безпілотники знищили російські протиповітряні зенітно-ракетні комплекси, уразили командні пункти та іншу бойову техніку армії Асада - головного союзника РФ на Близькому Сході.
На початку 2019 року Україна придбала ці бойові безпілотні комплекси у наших турецьких партнерів та провела їх випробування на військових полігонах. Разом з тим, протягом року не було жодного бойового застосуавння цієї висококласної військової техніки у відповідь на агресивні дії та провокації російсько-терористичних угруповань на Донбасі. Щодня ворог обстрілює наші позиції, вже навіть в тилу, наносячи потужні удари, що призводить до значних втрат. В цей же час високоякісна техніка стоїть в ангарах.
Нам треба використовувати досвід наших турецьких партнерів, задіявши потужний потенціал, який має наша армія. Саме це може відбити бажання обстрілювати наші позиції. Більше того, демонстрація ворогу нашої можливості знищувати цілі та комунікації на значній відстані від лінії фронту буде значно дієвішою за всі попередження та переговори. Тільки такі аргументи здатні змусити їх припинити провокації та захистити життя наших військових та цивільних громадян.
До речі, застосування БПЛА не обмежено Мінськими угодами.
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З кожним днем твердо переконуюсь що теперішня, поки що існуюча ЗЕвлада це останні покидьки (подонки), мерзотники, (мерзавец [ ублюдок негодяй подлец выродок гад паршивец поганец стервец сукин сын отморозок ничтожество вонючка бастард каналья мерзкий тип подлюга внебрачный ребенок ]сволочь [ мразь скотина гнида паскуда тварь **** сброд быдло зараза ]дрянь [ дерьмо отбросы ]паразит [ вредитель ]быдло [ сброд отбросы шпана отребье ]. Ну хоч раз би висловив щирий жаль за загиблими "від рук незаконних військових формувань". Тварини бояться промовити слово НЗФ, а не те щоб "російські окупанти, проросійські банди"
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ЗЕЛЯ ОБОСРАЛСЯ СО СВОИМИ РАЗВЕДЕНИЯМИ, СЕЙЧАС БУДЕТ ОБМЕН НА КОТОРОМ ПОПИАРИТСЯ ЕЩЕ МЕСЯЦОК А ДАЛЬШЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ РЕЙТИНГА.
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Никто не в курсе, в связи с тем, что Турция валит лаптей за своих военных,
янелох что-то сказал или опять: я верю в мир, в глаза Путина и готов ползать раком?
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K0५EGAR

@Rage4oK

Уже даже Израиль не выдержал и притопил за Турцию. Тем временем Украина, которая по-сути является прямым союзником Турции в войне против Мордвы, делит портфели КабМина между мафиозными кланами. Изредка на ТВ каналах кучмЫ-ахмета иксперды поливают говном "диктатора" Эрдогана.Один український воїн загинув, ще п'ятьох поранено на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7966
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Передайте плиз кто-нибудь Владимиру Зеленскому, что война с россией продолжается и у нас снова потери.
Хотя какая война?
Ведь в глазах путина хла мир и взаимопонимание. А сегодня ещё кровати переставлять... Недосуг сейчас Верховному Владимиру заниматься своими прямыми обязанностями!
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один український воїн загинув, ще п'ятьох поранено на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7652

Один український воїн загинув, ще п'ятьох поранено на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6647
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ну что мудак криворожский, "нужнопростопрекратитьстрелять"? получается, миротворец херов?
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як багато поранених хлопців..
Вічна пам"ять полеглим Героям .. Схиляю голову..
Швидкого одужання пораненим Козакам .
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Вечная память погибшему парню земля пухом и поклон родителям воспитавшим такого сына.
Самое печальное и обидное, что тем кто у власти это все до лампочки.
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