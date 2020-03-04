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Все про:США (6317) Північний потік (444) Коболєв (220)

 Україна обговорює зі США, як остаточно поховати проєкт "Північний потік-2", - Коболєв

Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, щоб остаточно перешкодити Росії відновити прокладання трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу", - зазначив глава "Нафтогазу".

Він зауважив, що хоча росіяни й "не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден", технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.

"Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (у США. – Ред.), як бути певними, що цей проєкт похований остаточно", - підкреслив Коболєв.

За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала "одним із найважливіших кроків" на підтримку енергетичної безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німці і росіяни свідомо брехали, намагаючись переконати американців, що санкції проти "Північного потоку-2" не спрацюють, - Коболєв

"Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі", - заявив очільник "Нафтогазу".

Як повідомлялося, у грудні минулого року президент США підписав оборонний бюджет на 2020 рік, який передбачає санкції проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" задля енергетичної безпеки Європи.

Передбачено запровадження обмежень - у тому числі проти суден, які займаються прокладкою трубопроводів морським дном, а також осіб, причетних до їхньої роботи. Пізніше стало відомо, що Палата представників і Сенат Конгресу США обговорюють можливість введення нового пакету санкцій, націлених проти цих газопроводів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179249
 
 
 Топ коментарі
 
В марте у Коболева заканчивается контракт. И беня водрузит туда свою шестерку или продаст место ринату. Конечно премий уже не будет. Будет как у старые добрые времена... схематоз, популизм, миллиардные взятки от Газпрома и многомиллиардные убытки. Все как Юля и бойко любят.
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В параше санкций не боятся и уже нашли импортозамещение "Северному потоку-2":
Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить проект "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 1851
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Украину развалит, которую БАРЫХАААААА не развалил? Да, свинобобик? Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить проект "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 1902
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Ща Беня за пару копеек все там достроит и выступит против санкций.
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а причем здесь янелох? он каким боком к этому?
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Что не смог сделать Порошенко, сделает Зеленский.
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Украину развалит, которую БАРЫХАААААА не развалил? Да, свинобобик?
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Вы вдумайтесь хотя бы о том, кто были последними президентами Украины. Овощ, Барыга, Янелох. Это Вы их выбрали. Вот и скажите, кто развалит Украину? Президент или тот, кто его выбрал?
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Ні педролюбчику, твій барига майже розвалив, нема що розвалювати вже.
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это моника затопила сша сжиженным сланцевым газом? )))
кто бы сомневался ))
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В марте у Коболева заканчивается контракт. И беня водрузит туда свою шестерку или продаст место ринату. Конечно премий уже не будет. Будет как у старые добрые времена... схематоз, популизм, миллиардные взятки от Газпрома и многомиллиардные убытки. Все как Юля и бойко любят.
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В параше санкций не боятся и уже нашли импортозамещение "Северному потоку-2":
Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить проект "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 1851
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Падение объемов транзита в Европу в этом году, по всей видимости, будет крайне значительным. Что-либо прогнозировать можно будет по истечению 1 квартала, а еще боле достоверно - по итогам полугодия, но оно составит от 15 до 20 процентов от прошлогоднего. При том, что идет падение цены, финансовый провал Газпрома станет совершенно неприличным. При этом идет и пересмотр уже заключенных контрактов - Болгария сумела выторговать скидку, хотя ее объемы весьма скромные. Да и те будут уменьшены вдвое, как заявило болгарское руководство.

Строительство транзитного коридора в Европу со стороны Турецкого потока постепенно начинает отставать от графика, и опять же - в Болгарии. Впрочем, пока на южном направлении твердое решение покупать российский газ высказала только Сербия.То, что у кремлевских получается лучше всего - это как имитировать бурную деятельность, не меняя при этом вообще ничего. Можно проводить мастер-классы для всех желающих.
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хорошо бы если б вы еще и с Турцией пообщались... как надо решительно и принципиально... а не в бельма маньяка заглядывать, ища там понимания !!!
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раскошная идея. первые пять папередныків хоронили надежды наріда, а шестой решил "а не замахнуться ли на самого потока, так сказать северного?"
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Остановит СП-1, а вместе с ним и СП-1 очень просто!
Пусть США введут "Иранские санкции" против Германии и Франции.
Предупредить потенциальных потребителей, если купят ...

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Ермак вже шукає заміну Коболєву, кремлівськім патронам він дуууже не подобається.
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