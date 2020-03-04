 Україна обговорює зі США, як остаточно поховати проєкт "Північний потік-2", - Коболєв

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу", - зазначив глава "Нафтогазу".
Він зауважив, що хоча росіяни й "не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден", технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.
"Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (у США. – Ред.), як бути певними, що цей проєкт похований остаточно", - підкреслив Коболєв.
За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала "одним із найважливіших кроків" на підтримку енергетичної безпеки України.
"Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі", - заявив очільник "Нафтогазу".
Як повідомлялося, у грудні минулого року президент США підписав оборонний бюджет на 2020 рік, який передбачає санкції проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" задля енергетичної безпеки Європи.
Передбачено запровадження обмежень - у тому числі проти суден, які займаються прокладкою трубопроводів морським дном, а також осіб, причетних до їхньої роботи. Пізніше стало відомо, що Палата представників і Сенат Конгресу США обговорюють можливість введення нового пакету санкцій, націлених проти цих газопроводів.
кто бы сомневался ))
Строительство транзитного коридора в Европу со стороны Турецкого потока постепенно начинает отставать от графика, и опять же - в Болгарии. Впрочем, пока на южном направлении твердое решение покупать российский газ высказала только Сербия.То, что у кремлевских получается лучше всего - это как имитировать бурную деятельность, не меняя при этом вообще ничего. Можно проводить мастер-классы для всех желающих.
Пусть США введут "Иранские санкции" против Германии и Франции.
Предупредить потенциальных потребителей, если купят ...