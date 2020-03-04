 США розглядають запит Туреччини на ЗРК Patriot, - Держдеп

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
"Ми розуміємо потреби Туреччини й розглядаємо її запит щодо систем Patriot (американський зенітно-ракетний комплекс. - Ред.)", - зазначив Джеффрі.
За його словами, США готові підтримувати Туреччину, зокрема надавати військову, дипломатичну та гуманітарну допомогу.
"Туреччина - член НАТО. Її збройні сили здебільшого використовують наше озброєння та військову техніку. Ми хочемо, щоб воно було напоготові, коли це буде необхідно", - наголосив дипломат.
Він також повідомив, що Анкара й Вашингтон здійснюють обмін розвідувальними даними, та звинуватив режим Асада у спробах змінити демографічну ситуацію в Сирії.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.
2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.
не складывается "Скрепная джамахирия"
скоро ?
- Орки + техника
Ходят слухи о -100 рыл убитыми и раненными у кацев за вчера. + К вечеру кадыровцев накрыли (заградотряд из кадыровцев)
По поводу нынешней ещё ничего неизвестно, а пятилетние деяния попаредников как на ладони.
The Guardian: Эрдоган пожинает то, что посеял. Турция находится на грани катастрофы в Сирии.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/02/erdogan-turkey-syria-assad
У мережі з'явилося відео знищення сирійського "Панциря-С1", поставленого Росією
Сьогодні о 06:55•ТСН
У мережі опублікували відео знищення сирійского зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1", який був поставлений режиму Башара Асада Росією.
Це сталося у ніч на 3 березня. Кадри опублікували Clash Report у своєму Twitter.
"Кадри системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1" (SA-22), яка була збита збройними безпілотниками Туреччини в Серакіпі в ніч на 3 березня, поки її радіолокатор був активним", - йдеться у повідомленні.
Кстати,куйло вчера снова демонстрировал свою сверхзвуковую ракету,ту что летает быстрее мысли даже-говорит не успел подумать как уже обосрался. И Эрдоган ему поверил сразу.
У відповідь на запит турецького уряду, три країни НАТО - Німеччина, Нідерланди та США - погодились розмістити 6 батарей комплексів протиповітряної оборони Петріот у трьох містах на півдні Туреччини[5]. Німеччина розмістить свої підрозділи у місті Кахраманмараш, Нідерланди - у Адані, а Сполучені Штати - у Азіантепі. Цей захід спрямований на зміцнення протиповітряної оборони Туреччини поки триває громадянська війна в Сирії.
Що значить допомагати ? Система патріот -недешева штука...
/в листопаді 2017 року Державний департамент США схвалив дозвіл на продаж 4 комплексів Польщі сукупною вартістю $10,5 млрд[9].
попередньою дружбою з рашкою і закупівлею с-400...
Ролик давнишний, но снова актуальный
Удар дроном...
Сьогодні о 05:06•Информационное сопротивление
В Российской Федерации начали намекать Турции на возможность ядерной войны и оккупации территории.
Об этом российский шовинист Владимир Квачков заявил в эфире одного из пропагандистских каналов.
Видео со спичем Квачкова опубликовал в социальной сети Twitter пользователь с ником Vitauskas.
«Отсель грозить мы будем туркам! «Оппозиционер» Квачков на пропагандонТВ угрожает Турции «радиоактивным пеплом» и предлагает захватить Стамбул. Напоминаю, что до Киева российские войска уже дошли с грунтовыми водами. Точно так и в Стамбул попадут. После «прорыва» в водах Босфора», - написал пользователь. Отсель грозить мы будем туркам! «Оппозиционер» Квачков на пропагандонТВ угрожает Турции «радиоактивным пеплом» и предлагает захватить Стамбул
Напоминаю, что до Киева российские войска уже дошли с грунтовыми водами. Точно так и в Стамбул попадут. После «прорыва» в водах Босфора pic.twitter.com/pwAlSBhZIu
- Vιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) March 2, 2020
Напомним, как сообщала группа ИС, ранее в РФ школьникам начали рассказывать о пользе войны с Турцией
https://sprotyv.info/video/v-rf-ugrozhajut-turcii-yadernoj-vojnoj-i-okkupaciej-stambula-video
І Китай вони помилково у союзники свої записують))
Наша ненависть до кацапні обгрунтована, а от ненависть кацапні до нас базується лише на імперських фантомних болях. І зараз Ердоган наш ситуативний союзник, хоча він нам нічим не зобов'язаний. І доки він дрючить *****- то є добре.
А расєя все це робить по відношенню до України. Звичайно, що у під'їздах гадить бидло (хоча у мене під'їзд чистий, вазони на вікнах, нічого не обмальовано). Проте ототожнення цих понять (як і ставити знак рівності) неправильно. У мене є причини звинувачувати *****. Чи ти вважаєш, що расєя не має ніякого відношення до негараздів в Україні? Що мертвечук не є агентом кремля?
Испания продолжит дислоцировать комплексы ПВО в рамках миссии НАТО в Турции.
Об этом сказал премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите глав государств и лидеров НАТО в Лондоне, сообщили в администрации главы испанского правительства.
По словам Санчеса, с решением Испании продолжит дислоцировать комплексы ПВО в рамках миссии НАТО в Турции и в 2020 году согласны и другие члены Альянса.
По решению руководства НАТО 26 января 2013 года Нидерланды разместили в провинции Адана на юге Турции ЗРК Patriot.
Решение было принято в ответ на угрозы с сирийской территории.
В январе 2015 года на смену военным из Нидерландов в Адану прибыли испанские комплексы, которые находятся в Турции уже четвертый год.
В последний раз Испания продлевала срок дислокации ЗРК Patriot в Турции до конца 2019 года.
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-patriot-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8/1663933
тому ,що лише він ефективний проти СУ-35 і Су-37 ВКС расєї...
"арендований " стаціонарний суто оборонний комплекс в Газіантіпі "добиває" максимум до Ідлібу..
*"PATRIOT Advanced Capability-2 (PAC-2)". U.S. Department of Defence/U.S. Missile Defense Agency. Archived from the original on April 23, 2016.
Те что у кацев на Хмеймиме они никому не мешают, так как стоят за горным хребтом и смотрят в основном в море.
реалии:
Вот видео уничтожение очередного русского супер-пупер "Панциря 1С" о котором мы сообщали ранее. Уничтожен в #Саракибе
Опять как и в предыдущем случае #Панцирь был в боевом состоянии, но турецкого дрона "не заметил" 😄 #турция #сирия #идлиб #дрон
ПС. Не думаю що в наших генералів орденів набагато менше ніж в Шойгу...