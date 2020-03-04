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 США розглядають запит Туреччини на ЗРК Patriot, - Держдеп

Спецпредставник Держдепу США Джеймс Джеффрі відвідав турецьку провінцію Хатай, що межує із сирійським Ідлібом. Він підтвердив готовність Вашингтона допомагати Анкарі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Ми розуміємо потреби Туреччини й розглядаємо її запит щодо систем Patriot (американський зенітно-ракетний комплекс. - Ред.)", - зазначив Джеффрі.

За його словами, США готові підтримувати Туреччину, зокрема надавати військову, дипломатичну та гуманітарну допомогу.

"Туреччина - член НАТО. Її збройні сили здебільшого використовують наше озброєння та військову техніку. Ми хочемо, щоб воно було напоготові, коли це буде необхідно", - наголосив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти з Серакіба: "По штурмовій групі вдарив безпілотник, машина "швидкої" знищена ракетою - "гуманні" методи війни від турків". ВIДЕО

Він також повідомив, що Анкара й Вашингтон здійснюють обмін розвідувальними даними, та звинуватив режим Асада у спробах змінити демографічну ситуацію в Сирії.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.

2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.

Також читайте: Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179247
 
   
 Топ коментарі
 
ухаха США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5846 пока горят пансыри и проччие нано лапти США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5846
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Где вы этот мох с болота насобирали??? А я вот читаю душа радуется, как Эрдоган в жопу куйло помидоры пихает ящиками.
Кстати,куйло вчера снова демонстрировал свою сверхзвуковую ракету,ту что летает быстрее мысли даже-говорит не успел подумать как уже обосрался. И Эрдоган ему поверил сразу.
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Турецкие БПЛА решают все задачи, вот только зеленая власть в Украине обоссанная, не может переменить опыт, пока горячо.... и нет противодействия..
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Там уже без сопливого Трампа обходятся
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Он также сообщил, что Анкара и Вашингтон обмениваются разведданными и обвинил режим Асада в попытках изменить демографическую ситуацию в Сирии. Источник: https://censor.net.ua/n3179247
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Кремль заявил о сохранении Россией статуса светского государства
не складывается "Скрепная джамахирия" США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2636
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Ну, да... Уже и "аятоллу" готовят нового, помоложе, чтобы дольше протянул, а то "Гундяй" уже "спёкся"...
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"Мы хотим, чтобы оно было наготове, когда это будет необходимо", - подчеркнул дипломат.

скоро ? США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп - Цензор.НЕТ 6910
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"Патріоти" необхідні Туреччині,,бо проти Су-35 і Су-37 ефективні саме вони.
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Су-37 там нема, він взагалі існує в одному-єдиному екземплярі...
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Это точно. Вчерашние видео: - Панцирь
- Орки + техника
Ходят слухи о -100 рыл убитыми и раненными у кацев за вчера. + К вечеру кадыровцев накрыли (заградотряд из кадыровцев)
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Турецкие БПЛА решают все задачи, вот только зеленая власть в Украине обоссанная, не может переменить опыт, пока горячо.... и нет противодействия..
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04.03.20 01:48 США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп
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Турки как бы тоже применили наш опыт, посмотрели в 2014-2018, что по зубам кацапам можно (и нужно!) давать, набрались решимости и затеяли праздник русофобии.
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таке життя в нас.. ця влада абоссана, попередня абосрана.. так і живемо США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7568
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Тут є "невеличка різниця" - попередню владу ви успішно "обісрали", а теперішня, яку ВИ до влади привели, "обісцялась" сама...
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О да, попаредники всё делали правильно, ни в чём не обосрались, их несправедливо не переизбрали...etc. Свежо предание, да верится с трудом.

По поводу нынешней ещё ничего неизвестно, а пятилетние деяния попаредников как на ладони.
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сепарок , як твої папередникі в растове ?
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Шой-то я при попареднике не видел "роев дронов" по типу турецких. Он тоже был обоссанным?
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гляньте як позаребрікове не палеться, шойкає, кацаб нах знаєш куди ?
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Западу нужно чтобы русские и сирийцы хорошенько потрепали Эрдогана, тогда спесивый диктатор станет более послушным. Чем больше будет бойня, тем лучше. Заметили как все на Западе многозначительно молчат? Все идет по плану.

The Guardian: Эрдоган пожинает то, что посеял. Турция находится на грани катастрофы в Сирии.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/02/erdogan-turkey-syria-assad


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ухаха США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5846 пока горят пансыри и проччие нано лапти США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5846
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Так у Эрдогана ещё ДВА яйца кацапских в руках.АЭС Аккую и газопровод.Вырвет с корнем,хоть и у самого оказались стальные.Главное,чтобы хитрое кацапчкое куйло на коврижки не укатало 5 марта.Это не соплежуи макроновые. Опускает куйло, как трусы в тазик.Слава Турции.... да в помощь Украине!
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Странная логика, назло теще отрежу себе ухо - так кому это нужно в первую очередь Турции или РФ? Уже такое было после сбития самолета и чем все кончилось?
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Панцирь оказался фейком из Ливии.
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ЗА КОРДОНОМ
У мережі з'явилося відео знищення сирійського "Панциря-С1", поставленого Росією
Сьогодні о 06:55•ТСН

У мережі опублікували відео знищення сирійского зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1", який був поставлений режиму Башара Асада Росією.

Це сталося у ніч на 3 березня. Кадри опублікували Clash Report у своєму Twitter.

"Кадри системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1" (SA-22), яка була збита збройними безпілотниками Туреччини в Серакіпі в ніч на 3 березня, поки її радіолокатор був активним", - йдеться у повідомленні.
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"при вивезенні з Саракіба".. -тобто у "транспортному положенні" -"з косяпен джерел"
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Ne feik tam uze 2 Pancyra podbyli tureckije droni.Necego tut osobenogo oni kazdy den dronami sotniki lozyt soldat,tankov,PVO.Mnogo video vlozeno ob etom.
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Где вы этот мох с болота насобирали??? А я вот читаю душа радуется, как Эрдоган в жопу куйло помидоры пихает ящиками.
Кстати,куйло вчера снова демонстрировал свою сверхзвуковую ракету,ту что летает быстрее мысли даже-говорит не успел подумать как уже обосрался. И Эрдоган ему поверил сразу.
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Тобто Захід не поспішає допомагати Туреччині, що є формою шантажу. Відповідно цьому рішення не утримувати біженців є правильним, щодо яких ЄС не виконав свою частину домовленостей.
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там судя по всему идёт выбивание пво сасада США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4222 а туркам ПВО дальнего радиуса надо для прикрытия своих войск при наступлении
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Для чого та система Patriot мені добре відомо. Але я писав про те, що США не поспішає допомагати Туреччині. А от з поставкою озброєнь Україні були подібні проблеми.
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2013..
У відповідь на запит турецького уряду, три країни НАТО - Німеччина, Нідерланди та США - погодились розмістити 6 батарей комплексів протиповітряної оборони Петріот у трьох містах на півдні Туреччини[5]. Німеччина розмістить свої підрозділи у місті Кахраманмараш, Нідерланди - у Адані, а Сполучені Штати - у Азіантепі. Цей захід спрямований на зміцнення протиповітряної оборони Туреччини поки триває громадянська війна в Сирії.

Що значить допомагати ? Система патріот -недешева штука...

/в листопаді 2017 року Державний департамент США схвалив дозвіл на продаж 4 комплексів Польщі сукупною вартістю $10,5 млрд[9].
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Туреччина сама нарвалася....
попередньою дружбою з рашкою і закупівлею с-400...
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В Литве предложили Украине, Польше и Беларуси создать союз "Межморье" для борьбы с РФ
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это очень хорошая идея, только обьединившись можно дать под хвост оркам
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В РФ угрожают Турции ядерной войной и оккупацией Стамбула. ВИДЕО
Сьогодні о 05:06•Информационное сопротивление
В Российской Федерации начали намекать Турции на возможность ядерной войны и оккупации территории.

Об этом российский шовинист Владимир Квачков заявил в эфире одного из пропагандистских каналов.

Видео со спичем Квачкова опубликовал в социальной сети Twitter пользователь с ником Vitauskas.

«Отсель грозить мы будем туркам! «Оппозиционер» Квачков на пропагандонТВ угрожает Турции «радиоактивным пеплом» и предлагает захватить Стамбул. Напоминаю, что до Киева российские войска уже дошли с грунтовыми водами. Точно так и в Стамбул попадут. После «прорыва» в водах Босфора», - написал пользователь. Отсель грозить мы будем туркам! «Оппозиционер» Квачков на пропагандонТВ угрожает Турции «радиоактивным пеплом» и предлагает захватить Стамбул

Напоминаю, что до Киева российские войска уже дошли с грунтовыми водами. Точно так и в Стамбул попадут. После «прорыва» в водах Босфора pic.twitter.com/pwAlSBhZIu

- Vιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) March 2, 2020

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее в РФ школьникам начали рассказывать о пользе войны с Турцией
https://sprotyv.info/video/v-rf-ugrozhajut-turcii-yadernoj-vojnoj-i-okkupaciej-stambula-video
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Turki imejet jadernoje oruzyje toze na svojej teritoriji.Mozet otvetyt temze i rosije.Konecno nuzno soglasije ameriki no v takom sluce mozet o nesprasyvat i udarit po rosiji tem ze.
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Ось такий він, схід. Вата себе вже переконала, що Турція їх союзник, а воно он як обернулось.
І Китай вони помилково у союзники свої записують))
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то же можно сказать и про вышивату. Турецкий хйло такой же невменяемый как и российский. Завтра договорятся и снова у местных идиотов будет "зрада".
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Вишивата- це видумка ватанів, мавпування нашої ідеї про вату. Її використовують лише читачі сайтів странаюа, русвєсна, наваросіятв.

Наша ненависть до кацапні обгрунтована, а от ненависть кацапні до нас базується лише на імперських фантомних болях. І зараз Ердоган наш ситуативний союзник, хоча він нам нічим не зобов'язаний. І доки він дрючить *****- то є добре.
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ок, не нравится термин вышивата - предложи другой. Как назвать упоротых которые на словах готовы всех шапками закидать?
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Чому повинен пропонувати я? Цим повинні кацапи займатись. От слово "вишивата" ти вподобав? Ти ж його десь почув. Там же і інші варіанти знайдеш.
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мне самому это слово не нравится, но название я тут на форуме уже предлагал искать несколько раз - никто ничего не может предложить. Итого, слово плохое, но явление есть, без названия
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Окресли характеристику того, кого ти вважаєш "вишиватою". Якомога повніше.
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Ну... Возьми "вату", теперь поменяй знак - на + и получишь вот тот образ который надо назвать. У ваты в подъездах гадит трамп, в то что народы могут самостоятельно осуществлять свою волю - отрицает.4 уверен что США на грани смерти, воевать не умеют, их при необходимости можно закидать шапками. У его украиского собрата - в подъездах гадит пукин, самостоятельное волеизъявление народов так же отрицает. Уверен что раша - на грани гибели, воевать не умеет если рывпнется ее можно закидать шароварами.
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США веде війну проти рф? США підриває автомобілі з силовиками в рф? США надсилає кілерів для вбивства опонентів в рф? Ні.
А расєя все це робить по відношенню до України. Звичайно, що у під'їздах гадить бидло (хоча у мене під'їзд чистий, вазони на вікнах, нічого не обмальовано). Проте ототожнення цих понять (як і ставити знак рівності) неправильно. У мене є причини звинувачувати *****. Чи ти вважаєш, що расєя не має ніякого відношення до негараздів в Україні? Що мертвечук не є агентом кремля?
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Я не про Украину. Народные волнения во Франции, брекзит, революция в Венесуэле, исламский терроризм - "вышивата" везде видит "руку хйла". Если брать их логику выходит что события в мире не могут происходить сами по себе, только по чьему-то велению. Тогда получается что они должны и Майдан сюда поставить. И тогда выходит руссовата права - Майдан был "рукой Госдепа".
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U nix byli Patrioty,tam obsluzyvali ix amerikanskije vojenyje.Takze im Patrioty dali nemci i golandija otdolzyli iz svojix sto imejet 2012 godu.Kogda posiol vopros a S-400 zakupbki ix vyvezli,takze F-35 oni ocen by prigodilis takze
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так,та не так...



Испания продолжит дислоцировать комплексы ПВО в рамках миссии НАТО в Турции.
Об этом сказал премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите глав государств и лидеров НАТО в Лондоне, сообщили в администрации главы испанского правительства.
По словам Санчеса, с решением Испании продолжит дислоцировать комплексы ПВО в рамках миссии НАТО в Турции и в 2020 году согласны и другие члены Альянса.
По решению руководства НАТО 26 января 2013 года Нидерланды разместили в провинции Адана на юге Турции ЗРК Patriot.
Решение было принято в ответ на угрозы с сирийской территории.
В январе 2015 года на смену военным из Нидерландов в Адану прибыли испанские комплексы, которые находятся в Турции уже четвертый год.
В последний раз Испания продлевала срок дислокации ЗРК Patriot в Турции до конца 2019 года.
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-patriot-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8/1663933

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Pro Ispaniju ja neznal eto po NATO pograme razmestili,tak strani mozet i meniatsia.Patrioty ne tolko dlia samoliotov no i dlia udara raketami
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Ja znaju sto tam byli i nasi soldaty 5 vojenix obsluzyvali Patriot toze po NATO programe.Nasi byli s amerikansami tam vsego 400 vojenix tolko amerikanskije Patriot obsluzyvali
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Чому Туреччині необхідний пересувний комплекс "Патріот"?
тому ,що лише він ефективний проти СУ-35 і Су-37 ВКС расєї...
"арендований " стаціонарний суто оборонний комплекс в Газіантіпі "добиває" максимум до Ідлібу..

*"PATRIOT Advanced Capability-2 (PAC-2)". U.S. Department of Defence/U.S. Missile Defense Agency. Archived from the original on April 23, 2016.
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Как сообщило турецкое ТРТ-тв сбит еще один сирийский самолет.Греческая полиция на границе открыло стрельбу.Один беженец убит и есть раненные.Идлиб бомбят самолеты Сирии(?)-убитые мирные 21чел +еще 7.Президент Пакистана Имранхан предложил Турции свою помощь вовсем .Одэры(азэры ,а не туркоман сталинское воюют,А СТРАНА ОГНЕЙ МОЛЧИТ??).Еще не поздно не турку Эрдогану собрать армию из миллионов беженцев и пустить против асадяна,поставленного арабохайским Кремлем.
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а как же вяликие С-300, которым лишь капельку мешает кривизна Земли?
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Те что на равнине турки выбивают постепенно.
Те что у кацев на Хмеймиме они никому не мешают, так как стоят за горным хребтом и смотрят в основном в море.
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я о тех С-300, которые эрдоган покупает у *****. зачем "патриоты", если есть вяликие С-300?
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Ну во-первых Эрдоган покупает С-400 (сейчас процедура остановлена). По параметрам оно как бы похоже на "патриот" и турки его внимательно изучали. За "патриот" американцы ломят 9млрд долларов. А кацы за С-400 просят 2.5 млрд. Видно Эрдоган купился на прайс. Американцы в ответ типа обиделись.
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Результаты турецкой армии впечатляют, вот как надо воевать.
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Мінвстри оборони Турції і Росії. Перший всього-навсього закінчив військову академію, пройшов карьєрний шлях від командира взводу. Другий - штурмував фанерний Рейхстаг. Звідси і різниця в кількості медалей і орденів.
ПС. Не думаю що в наших генералів орденів набагато менше ніж в Шойгу...


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У нас у Гелетея еще больше значков на мундире .Да и генералов больше чем во всей Турции лейтенантов .
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Трампуша давай уже Патриоты туркам чем сильнее путлер ввяжется в войну в Сирии , тем безопаснее нам .
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Трампушка не відмовить тим хто реально протистоїть *****.
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