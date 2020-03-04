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 Політика України
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 Міністерство ветеранів і міністерство реінтеграції Донбасу розділять, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб буде розділено на два міністерства, одне з яких займатиметься ветеранами, а друге - реінтеграцією Донбасу.

Про це журналістам розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалено два рішення про розділення міністерств. Зокрема, буде розділено Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Тепер буде два міністерства: одне займатиметься ветеранами, і буде міністерство реінтеграції Донбасу. І це нове міністерство очолить Резніков. Так пропонується", - сказала вона.

Кравчук зазначила, що Міністерство культури, молоді та спорту також буде розділено, оскільки Міністерство молоді та спорту "має існувати окремо". Крім того, у віданні Міністерства культури залишаться питання ЗМІ та інформаційної політики.

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Кравчук зазначила, що про те, чи згоден на таке розділення міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, потрібно запитати в нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179246
 
 
 Топ коментарі
 
А якого біса ви їх об*єднували, вилупки тупезні ?
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ото ж бо.
А їм втовкмачували, що не можна... Але ж, видать, така зебільна натура: не слухати порад державників. Але чиїсь забаганки, навіть кремлядського диктатора - аж бігом задовольняють.
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А ВЫ освободили Донбасс или
уже шкуру обрабатываете не убитого медведя..
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А якого біса ви їх об*єднували, вилупки тупезні ?
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ото ж бо.
А їм втовкмачували, що не можна... Але ж, видать, така зебільна натура: не слухати порад державників. Але чиїсь забаганки, навіть кремлядського диктатора - аж бігом задовольняють.
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Не настільки в Україні багато ветеранів, щоб під них створювати міністерство.
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чорнобильців, афганців, окрім АТОвців? Ти рахував?
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Вот она, долгожданная и самая необходимая реформа!
А кому не нравится пускай едет в АТО, как сказал папа Саша папа 4-х кратного уклониста отпризыва в ВСУ.
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А чи не забагато на реігнтеграцію ціле міністерство? Спочатку там треба буде провести тотальну дерашізацію, а те, що залишиться, вже потім інтегрувати...
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а почему? как теперь будут реинтегрировать ветеранов ополчения дамбаса?
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Нужно организовать "Министерство СТОЙЛОЛИЗАЦИИ совкоскота Дамбаса" - это главная задача
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Еще одному клоуну должность необходимо найти.
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Чувствуется, что "людям" нефиг делать. Окопы идите копайте, слуги.
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Панове, хватит "аналитики" сложившейся ситуации! Хватит... Все давно сказал дедушка Крылов в басне "Квартет"! Уважаемая Зе/команда, "Квартет" - ваша настольная книга, ваше настоящее и будущее...
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