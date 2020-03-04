 Міністерство ветеранів і міністерство реінтеграції Донбасу розділять, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Про це журналістам розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалено два рішення про розділення міністерств. Зокрема, буде розділено Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Тепер буде два міністерства: одне займатиметься ветеранами, і буде міністерство реінтеграції Донбасу. І це нове міністерство очолить Резніков. Так пропонується", - сказала вона.

Кравчук зазначила, що Міністерство культури, молоді та спорту також буде розділено, оскільки Міністерство молоді та спорту "має існувати окремо". Крім того, у віданні Міністерства культури залишаться питання ЗМІ та інформаційної політики.

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Кравчук зазначила, що про те, чи згоден на таке розділення міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, потрібно запитати в нього.