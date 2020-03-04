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 Політика України
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Все про:Кабмін (3760) Слуга народу (693) Кравчук Євгенія (35) Денис Шмигаль (16)

 Новий прем'єр зосередиться на економіці та підтримці промисловості, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Віцепрем'єр-міністр з розвитку громад і територій України Денис Шмигаль, кандидатура якого буде запропонована на посаду прем'єр-міністра України, робитиме більший акцент на економіці та підтримці промисловості.

Про це журналістам сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми відчули, що буде набагато більший акцент на економіці, ніж це було в попередньому складі уряду. Буде акцент, зокрема, на підтримку промисловості. Шукають першого віцепрем'єр-міністра, який міг би курирувати саме цей напрям", - розповіла вона.

Кравчук зазначила, що Шмигаль доволі впевнено і спокійно поводився на засіданні фракції. "У нас є такі хороші відчуття від його призначення", - наголосила вона.

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Заступниця голови фракції "Слуга народу" також висловила впевненість, що у монобільшості буде необхідна кількість голосів за відставку нинішнього уряду Олексія Гончарука і голосування за новий Кабмін.

"За відставку точно назбирається, тут немає жодних сумнівів. Зараз частина людей не були на фракції, зв'язуємося з депутатами, які не були на засіданні, і ми очікуємо, що будуть голоси за новий Кабмін, і 226 голосів, звичайно, монобольшість "Слуги народу" зможе дати", - сказала вона.

Також читайте: Зеленський назвав Авакова одним із найкращих управлінців, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179244
 
 
 Топ коментарі
 
Не... ну это уже полнейшая фигня. Кагда я галасавал за Зеленского то ожидал что премьер министром будет Станислав Боклан. А тут то Гончарук, а сейчас какой-то Шмыгаль. Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук - Цензор.НЕТ 6014
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Не... ну это уже полнейшая фигня. Кагда я галасавал за Зеленского то ожидал что премьер министром будет Станислав Боклан. А тут то Гончарук, а сейчас какой-то Шмыгаль. Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук - Цензор.НЕТ 6014
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У Голобородька -коронавирус! В смысле - "корона виросла"... Теперь он не президент народа, а арбитр среди олигархов... Спасиба "народу" за доверие.
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а від "бендеровцев" ніяк не можуть обійтись! Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук - Цензор.НЕТ 5689

Народився 15 жовтня 1975 року у Львові.
Закінчив Львівську політехніку, інженер-економіст (1997). Навчався і стажувався за кордоном.
У 2000-х роках займався бізнесом. Працював керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі Львівської облдержадміністрації (2009-2011), заступником обласного управління Фіскальної служби, віце-президентом компанії «Львівхолод» (від 2014).
З січня 2018 року був директором Бурштинської ТЕС, що належить українському олігарху Рінату Ахметову[7][8].Громадсько-політична діяльність[ред. | ред. код]
2014 - на виборах до Верховної Ради - кандидат у народні депутати від виборчого округу № 121 (Львівська область). Самовисуванець. На час виборів: заступник начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Львівській області, безпартійний[9]
2015 року балотувався до Львівської облради від партії «Народний контроль»[10].
Був одним з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА[11][12].
З 1 серпня 2019 по 5 лютого 2020 року - голова Івано-Франківської ОДА[13].
З 4 лютого 2020 - Віцепрем'єр-міністр України, Міністр розвитку громад і територій, замінив на посаді міністра Альону Бабак[14].
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Власть "музыкантов" из басни Крылова "Квартет"! Не все 100%, но процентов на 80 - ТОЧНО!
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Коли читав його декларацію, він спочатку мені сподобався, а потім навпаки
https://znaj.ua/dossier/498-denis-shmigal-biografiya-i-dosye-kompromat

Бо прем'єр-міністр - це главменеджер богадєльні, який планує, розподіляє й роздає. А Шмигаль звик забирати й засирати і, очевидно, без усякого плану, лише, мабуть, заради прибутку. Щоб господар (Ахметов) був задоволений.
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та то вже зрозуміло, що Петра погнала шайка "соратників", а не 73%.
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Ащущение, шо это обыкновенный татарский решала...
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Ну если больше чем старый сосредоточится, то может за следующие полгода объяснит зеленскому почему мала денюжкав в стране, хотя вряд ли.
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"будет делать больший акцент на экономике и поддержке промышленности. " я шот не по , будет валить дальше и бістрей за папередніка ?
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сам сон 1a60097f - "будет делать больший акцент на экономике и поддержке промышленности...."
Если кто не заметил, то в Украине наступил застой..... Если в предыдущие пять лет была дорожная карта реформ, которая со скрипом, под давлением Запада, но все-таки реализовывалась, и страна хоть медлено, но двигалась в сторону европейской цивилизации, то в чём сегодня состоит стратегия власти - вообще понять нельзя.
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Realno tak i dumal sto ppervy premjer ot slugi naroda do vesni jesli dotianet eto budet xoroso.Teper partija dolzna razdelitsia v dve raznyje odna iz nix byvsego premjera,a drugoje Zelenskogo.Mozet ne teper no skoro tak budet
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А этот по какому роялю стучал? Юморист просто от Бога. Шутеечки за 100. Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук - Цензор.НЕТ 9851
Хотя сначала свалили и то, и другое, теперь будут пытаться на показатели при проклятом Порохе в 2025 выйти Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук - Цензор.НЕТ 619
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Денис Шмыгаль, Творіть добрі діла зі своєю командою ДЕ ИГО КОМАНДА ?

Зеленський розпочав стару гру. Що не так з урядом?

У президента чомусь думають, що персоналії зможуть вирішити проблему. Проте вони шукають гвинтики у завідомо непрацюючий механізм

Проблема не в нинішньому уряді, а в тій конструкції влади, що є в Україні та вже багато-багато років повторює одну і ту ж проблему. Ця конструкція передбачає, що влада належить парламенту і найвищим органом у державі є Кабмін, але реальність така, що влада належить президенту, і тому це вічна тема: жоден прем'єр ніколи його не влаштує. Це лише питання часу, коли між цими обома виникне конфлікт (С)
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Кровати передвигать собрались.. в секс доме правительства и в/раде
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Це тільки мені цей майбутній прем'єр зовні нагадує кацапського Мішутку Мішустіна? Новый премьер сосредоточится на экономике и поддержке промышленности, - замглавы фракции "Слуга народа"Кравчук - Цензор.НЕТ 1966
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Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности.Источник: https://censor.net.ua/n3179244

Какой еще акцент, а созданный пару месяцев назад специальный "штаб" по поддержке промышленности уже поломался?
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Тоесть поддержит Ахметова а народ опять грабить будет
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отброс из обхазии отдыхають, теперь ещё один
балабол нам лапшу вешает ?
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весна пришла - а где посадки от зеленой плесни? Люди ахметова становятся премьерами, люди януковича - амнистируются, сепары вроде кернеса , ефремова и штепы - ждут недождутся суда, насиров восстановился - это все еще Украина?
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На жаль,Україна перетворюється на Малоросію.
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Это и есть посадки. Нужных людей в нужные кресла.
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Уряд Зеленського, замінили на уряд Коломойського
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а мені здається це не перезавантаження влади, а перезавантаження майдану...
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Лучше бы перестали давить мелкий и средний бизнес,шоб молодь могла создавать себе рабочие места и заграницу не тикала,разобрались бы с олигархами и сразу бы бюджет вырос минимум в 3 раза и не надо было бы в МВФ деньги клянчить!
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Ну да, в 2005 от малому бізнесу полегшили життя (рецепт простий - єдиний податок+мораторій на шмони) і потім у 2006-2008 був його розцвіт. Люди не їздили у Польщу, бо 1000 баксів можна було легко заробити, наприклад, в турагентстві в Києві!
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Просто этими перестановками Зеленский хоть ещё пол года пытается удержать свой рейтинг.. типа новые новейшие лица, дайте мне ещё 100 дней вот увидите, подохнете но не сразу
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Поддерживают штаны.
Промышленность нужно модернизировать.
В нашем случае создавать новую, на современных технологиях.
Перед новым годом заскакивал на одно предприятие, работает станок которому 82 года!
Оборудование большинства предприятий - 60-е годы прошлого века!
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Може ліпше створити умови інвесторам хай працюють в Україні бо ці нові молоді і креативні зебіли на модернізують, грошенята розтягнуть, куплять будиночки у Франції, і всё на...
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