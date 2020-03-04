 Новий прем'єр зосередиться на економіці та підтримці промисловості, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Про це журналістам сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми відчули, що буде набагато більший акцент на економіці, ніж це було в попередньому складі уряду. Буде акцент, зокрема, на підтримку промисловості. Шукають першого віцепрем'єр-міністра, який міг би курирувати саме цей напрям", - розповіла вона.
Кравчук зазначила, що Шмигаль доволі впевнено і спокійно поводився на засіданні фракції. "У нас є такі хороші відчуття від його призначення", - наголосила вона.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" також висловила впевненість, що у монобільшості буде необхідна кількість голосів за відставку нинішнього уряду Олексія Гончарука і голосування за новий Кабмін.
"За відставку точно назбирається, тут немає жодних сумнівів. Зараз частина людей не були на фракції, зв'язуємося з депутатами, які не були на засіданні, і ми очікуємо, що будуть голоси за новий Кабмін, і 226 голосів, звичайно, монобольшість "Слуги народу" зможе дати", - сказала вона.
Народився 15 жовтня 1975 року у Львові.
Закінчив Львівську політехніку, інженер-економіст (1997). Навчався і стажувався за кордоном.
У 2000-х роках займався бізнесом. Працював керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі Львівської облдержадміністрації (2009-2011), заступником обласного управління Фіскальної служби, віце-президентом компанії «Львівхолод» (від 2014).
З січня 2018 року був директором Бурштинської ТЕС, що належить українському олігарху Рінату Ахметову[7][8].Громадсько-політична діяльність[ред. | ред. код]
2014 - на виборах до Верховної Ради - кандидат у народні депутати від виборчого округу № 121 (Львівська область). Самовисуванець. На час виборів: заступник начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Львівській області, безпартійний[9]
2015 року балотувався до Львівської облради від партії «Народний контроль»[10].
Був одним з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА[11][12].
З 1 серпня 2019 по 5 лютого 2020 року - голова Івано-Франківської ОДА[13].
З 4 лютого 2020 - Віцепрем'єр-міністр України, Міністр розвитку громад і територій, замінив на посаді міністра Альону Бабак[14].
https://znaj.ua/dossier/498-denis-shmigal-biografiya-i-dosye-kompromat
Бо прем'єр-міністр - це главменеджер богадєльні, який планує, розподіляє й роздає. А Шмигаль звик забирати й засирати і, очевидно, без усякого плану, лише, мабуть, заради прибутку. Щоб господар (Ахметов) був задоволений.
Если кто не заметил, то в Украине наступил застой..... Если в предыдущие пять лет была дорожная карта реформ, которая со скрипом, под давлением Запада, но все-таки реализовывалась, и страна хоть медлено, но двигалась в сторону европейской цивилизации, то в чём сегодня состоит стратегия власти - вообще понять нельзя.
Хотя сначала свалили и то, и другое, теперь будут пытаться на показатели при проклятом Порохе в 2025 выйти
Зеленський розпочав стару гру. Що не так з урядом?
У президента чомусь думають, що персоналії зможуть вирішити проблему. Проте вони шукають гвинтики у завідомо непрацюючий механізм
Проблема не в нинішньому уряді, а в тій конструкції влади, що є в Україні та вже багато-багато років повторює одну і ту ж проблему. Ця конструкція передбачає, що влада належить парламенту і найвищим органом у державі є Кабмін, але реальність така, що влада належить президенту, і тому це вічна тема: жоден прем'єр ніколи його не влаштує. Це лише питання часу, коли між цими обома виникне конфлікт (С)
Какой еще акцент, а созданный пару месяцев назад специальный "штаб" по поддержке промышленности уже поломался?
балабол нам лапшу вешает ?
Промышленность нужно модернизировать.
В нашем случае создавать новую, на современных технологиях.
Перед новым годом заскакивал на одно предприятие, работает станок которому 82 года!
Оборудование большинства предприятий - 60-е годы прошлого века!