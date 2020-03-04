 Новий прем'єр зосередиться на економіці та підтримці промисловості, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Про це журналістам сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми відчули, що буде набагато більший акцент на економіці, ніж це було в попередньому складі уряду. Буде акцент, зокрема, на підтримку промисловості. Шукають першого віцепрем'єр-міністра, який міг би курирувати саме цей напрям", - розповіла вона.

Кравчук зазначила, що Шмигаль доволі впевнено і спокійно поводився на засіданні фракції. "У нас є такі хороші відчуття від його призначення", - наголосила вона.

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Заступниця голови фракції "Слуга народу" також висловила впевненість, що у монобільшості буде необхідна кількість голосів за відставку нинішнього уряду Олексія Гончарука і голосування за новий Кабмін.

"За відставку точно назбирається, тут немає жодних сумнівів. Зараз частина людей не були на фракції, зв'язуємося з депутатами, які не були на засіданні, і ми очікуємо, що будуть голоси за новий Кабмін, і 226 голосів, звичайно, монобольшість "Слуги народу" зможе дати", - сказала вона.

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