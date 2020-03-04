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Все про:Росія (26620) Трапезніков (7)

 Колишній ватажок донецьких терористів Трапезніков офіційно став главою адміністрації російського міста Еліста

Дмитра Трапезнікова, який раніше очолював незаконне збройне формування "ДНР", призначено главою адміністрації Елісти - столиці Калмикії. Обов'язки глави Елісти він виконує з вересня 2019 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Елістинських міських зборів.

У пресслужбі зазначили, що на посаду претендували 4 кандидати.

"У ході процедури відкритого голосування Головою Адміністрації міста Елісти був призначений Дмитро Вікторович Трапезніков. Рішення було ухвалено більшістю голосів", - йдеться в повідомленні.

Трапезнікова було призначено виконувачем обов'язків керівника адміністрації Елісти минулого року. Протягом осені місцеві жителі масово протестували проти цього рішення, водночас вимагаючи повернути прямі вибори глави міста. Організатори акцій наголошували, що елістинці нічого не знали про Трапезнікова - їм його "привезли", і це обурило людей.

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У Кремлі призначення Трапезнікова визнали відповідним російському законодавству, а глава Калмикії Бату Хасіков назвав його "антикризовим менеджером, колосальний досвід якого у відновленні Донбасу є необхідним для відновлення господарства Елісти".

Місцевих жителів, які брали участь в акціях проти Трапезнікова, неодноразово штрафував Елістинський суд.

Трапезніков - людина з близького оточення колишнього ватажка НЗФ "ДНР" Олександра Захарченка. Після його смерті в серпні 2018 року Трапезніков тимчасово виконував обов'язки глави цього незаконного збройного формування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179243
 
 
 Топ коментарі
 
а його кореш по структурі Ахметова - завтра буде прем'єром України...
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Все правильно... Калмики вже починають "бузить", бо хочуть у Калмикії буть господарями, а не "бидлом у прислузі" Кремля... Не призначать же калмика ними командувать... А Трапєзніков - людина, не зв"язвана з Калмикією, повністю залежна від Кремля... Та ще й, до того-ж, не боїться "крові", бо вже нею заляпаний...
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Да теперь калмыки будут механизаторами и шахтёрами в данбасе
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а його кореш по структурі Ахметова - завтра буде прем'єром України...
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Все правильно... Калмики вже починають "бузить", бо хочуть у Калмикії буть господарями, а не "бидлом у прислузі" Кремля... Не призначать же калмика ними командувать... А Трапєзніков - людина, не зв"язвана з Калмикією, повністю залежна від Кремля... Та ще й, до того-ж, не боїться "крові", бо вже нею заляпаний...
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О калмики і взнають хто такі дамбасяни.
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Ніт. Виглядають як нормальні люди, а в голові пусто.
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Да теперь калмыки будут механизаторами и шахтёрами в данбасе
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https://youtu.be/6iMApWd_bKk

Оси що калмики думають про трапєзнікова.
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Нормально.
"Лидером" ЛДНР - на управлениские должности запоребрик, Мiколу Яновича - на должность премьера Украины.
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...и если против голоснул кто-то в финале,
он всьо расскажет и пин-код сдаст на подвале...
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говно к говну. все говно стекается в обосРаху.




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