 Уперше в історії президент США поговорив телефоном з лідером "Талібану"

Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з лідером угруповання "Талібан" муллою Барадаром Ахундом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами офіційного представника "Талібану" Забіхула Муджахіда, розмова тривала 35 хвилин. Він розповів, що Трамп повідомив, що держсекретар Майк Помпео найближчим часом проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані, "щоб усунути всі бар'єри в міжафганських переговорах".
Сам Трамп також підтвердив факт цієї розмови. Глава Білого дому сказав, що у нього була "дуже хороша розмова" з Ахундом.
29 лютого США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані.
Это ж почти Зеля................
НО!!! Этот ....
Этот в итоге может дать по мордасам
Я не о Трампе.
Я президенте Штатов
https://www.segodnya.ua/world/wnews/severnaya-koreya-zapustila-pervye-rakety-v-2020-godu-1410274.html
а в остальном согласен это не наша война
это не трамвай на тракторный завод куда можно запихать 88 тел на утреннюю смену
Но лидером талибов, а точнее Амиром ИЭА является Мавлави Хибатуллах Ахундзада, а Барадар был руководителем делегации ИЭА на переговорах
Игра в дурака.....разными картами