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Все про:Афганістан (84) США (6317) Талібан (8) Трамп (2567)

 Уперше в історії президент США поговорив телефоном з лідером "Талібану"

Розмова тривала 35 хвилин. Дональд Трамп сказав, що це була "дуже хороша розмова".

Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з лідером угруповання "Талібан" муллою Барадаром Ахундом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами офіційного представника "Талібану" Забіхула Муджахіда, розмова тривала 35 хвилин. Він розповів, що Трамп повідомив, що держсекретар Майк Помпео найближчим часом проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані, "щоб усунути всі бар'єри в міжафганських переговорах".

Сам Трамп також підтвердив факт цієї розмови. Глава Білого дому сказав, що у нього була "дуже хороша розмова" з Ахундом.

29 лютого США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Також читайте: Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179242
 
 
 Топ коментарі
 
Так что Талибан может даже открыть свое посольство в США?
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Он также «хорошо» с корейцем побеседовал . Вчера говорят корейцы опять ракету испытывали .
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Мля, еще один дурачек. Уже с Асадом говорил, с Хуйлом говорил, с Ыном тоже говорил. И у всех увидел в глазах желание прекратить войну и пойти честно на заводы работать. Я даже представляю как все ржут над етим рыжим у***ком.
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Вай мэй, я вас умоляю,с кем он только не говорил?... и с нашим преЗиком, ага...
Это ж почти Зеля................
НО!!! Этот ....
Этот в итоге может дать по мордасам
Я не о Трампе.
Я президенте Штатов
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Беседа длилась 35 минут. Дональд Трамп сказал, его посла быстрее чем кин ир , но это был "очень хороший разговор"
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Он также «хорошо» с корейцем побеседовал . Вчера говорят корейцы опять ракету испытывали .
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Мля, еще один дурачек. Уже с Асадом говорил, с ****** говорил, с Ыном тоже говорил. И у всех увидел в глазах желание прекратить войну и пойти честно на заводы работать. Я даже представляю как все ржут над етим рыжим у***ком.
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Так что Талибан может даже открыть свое посольство в США?
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Трамп перед вторыми выборами выполняет то, что обещал перед первыми выборами. Вывод войск с Ближнего Востока. Многие ему предъявляли по этому поводу весь первый срок. Он отложил вывод до конца первого срока, чтобы показать своим избирателям и США в целом, что он якобы держит своё слово и по сути он слово сдержал, только с запозданием, скорее всего это было сделано специально с расчётом на потенциальный второй срок.
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realno afganistane necego delat tam vsio ravno ix nepomeniajes,vojevali i budet vojevat to s odnimi ,to mezdu saboj.V siriji segodnia vtorogo ruskogo pancira dron raznios govoriat ego cena 14mln dolarov.Ecio i BUk odin unictozen.Vot vam i droni eto buducyje vojni
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Там душманы уже Трампа послали - это просто картину замазывают ..
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Судячи з ситуації,Трамп виводить американські війська звідти,де це потрібно кремлівському дружку.
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Можно пробовать бункерные бомбы
а в остальном согласен это не наша война
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И все уже забыли про сбитый, месяц назад, на территории контролируемой "Талибан", американский самолет, со спецназовцами. США заявили о 12 погибших, а на борту было 88. Где они? У "Талибан". Вот их сейчас и выкупают, путем торгов. Кстати Раша, абсолютно молчит,хотя только они могли амерканцев с талибами свести. Уверен, что и Раша свой гешефт поимеет.
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не надо звездеть там был небольшой самолёт Бомбардье
это не трамвай на тракторный завод куда можно запихать 88 тел на утреннюю смену
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Bombardier E-11A, это достаточно большой самолет, изготовленный в единственном экземпляре (ссылка). Ты можешь найти о нем в интернете, а не мне рассказывать. Там погиб руководитель операции по уничтожению Султани.
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Интересно нынешнему президенту Ашрафу Гани так же отрежут яйца как и Наджибулле?
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Правильно - бармалеи Талибана должны заниматься своей прямой обязанностью - мочить совков позорных на южных рубежах **********, а не с США воевать. Тогда ********** сразу найдется чем себя занять от нех делать, кроме сирии и дамбаса.
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Талибы ненавидят американцев гораздо больше, чем совков, но ненавидят и тех, и тех.
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И что с того? ********* тоже США ненавидит больше, чем Украину, но на Украину ********* с войной пошел, а на США обосрался. Логика понятна? Не важно то, что там больше всего хотят какие-то упоротые дикари-талибы. Они на данный момент в мире никто и звать их никак. А важно, что США проявило к этой никчемности великую милость - вернуло им отнятую у них их вонючую конуру и разрешило им бармалеить строго в ограниченном направлении - по *********у и прилегающим регионам. Чтобы *********у было чем заняться - отличная стратегия. Это же не те одичалые талибы, что были раньше - это уже поганые псины на поводке, хоть и сильно желающие куснуть руку хозяина (США), но обсирающиеся от страха при одной мысли об этом. Но рефлекс кусать у талибов не атрофировался и кусать им кого-то же все равно надо - того, за кого звиздюлин не прилетит так, как от Хозяина (чтобы опять конуру не отняли). Вот они от злости и будут бармалеить по *********у с двойным усердием: за себя и за того парня. Впервые в истории президент США поговорил по телефону с лидером "Талибана" - Цензор.НЕТ 9214
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вышиватные мечты. Накласть Трампу на Рашу. Он хочет получить американских заложников, которых держит талибан.
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Мацкал упоротый, твоя конура на Срувесне, что ты тут забыло, мразь позорно-совковая?
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А когда у него был плохой разговор? Только хорошие Уперше в історії президент США поговорив телефоном з лідером "Талібану" - Цензор.НЕТ 1277
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По ходу #Трамп не знает с кем разговаривал по телефону. Он заявил, что говорил "с лидером талибов Абдулом Гани Барадаром"
Но лидером талибов, а точнее Амиром ИЭА является Мавлави Хибатуллах Ахундзада, а Барадар был руководителем делегации ИЭА на переговорах

Игра в дурака.....разными картами
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Это ужас! Трампон выполняет все хотелки *****! Со всеми упырями мира он *хорошо* поговорил, а толку ноль! Северная корея, как разрабатывала ракеты, так и продолжается! Сойти до разговора с террористами! Ппц!
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Просто закончить войну. Зачем США капитулировали перед Талибаном
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